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Почему Собчак и Виторган разводятся?

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Опять в последних новостях СМИ, сообщения о супружеской паре Собчак и Виторган, именно о том, что они разводятся. Это не первый раз, когда журналисты разводят семейную чету, то же самое было три года назад. В то время супруги даже дали по этому поводу шуточное интервью, обсуждая условия будущего расставания.

Причины слухов

Чаще всего журналистам и повода серьезного не надо, чтобы написать очередной опус. Где-то увидели, что у Максима нет обручального кольца, а Ксения слишком долго задержала взгляд на другом мужчине, все готов материал для газетной утки. Причиной будущего развода считают роман Собчак на стороне, причем в многочисленных изданиях оглашаются разные имена.

Так один источник считает, что у телеведущей отношения с режиссером Константином Богомоловым, а в другом называется имя миллиардера Павла Дурова. Поводом заявить, что Собчак и Виторган развелись, стала ее поездка с сыном и подругой в Америку без мужа.

Больше всего слухами о разводе возмущена светская львица Божена Рынска, ведь это ей приписывают статью, в которой написано, что Собчак и Виторган разводятся. Якобы причиной расставания стал театральный режиссер Константин Богомолов, который в августе 2018 года развелся со своей супругой Дарьей Мороз. А бедный Максим сидит дома и воспитывает сына в одиночестве. Журналистка возмущена, что ее втягивают в эту историю и приписывают авторство, популярный блогер заявляет, что у нее своих дел хватает и ничего подобного она не писала.

Напомним, что ранее Собчак приписывали новую беременность, скрупулезно обсуждали ее свободные наряды и ждали рождения второго ребенка. Прошло время и оказалось, что и эти слухи были беспочвенными.

  • А вам нравится эта пара?

Как все начиналось

О том, что Ксения Собчак когда-нибудь начнет семейную жизнь уже никто не ждал, да и сама девушка говорила, что ей тяжело найти такого же авторитетного мужчину, как она, который еще бы и понимал ее. Поэтому новость о том, что телеведущая выходит замуж за известного актера Максима Виторгана была неожиданной.

Их сближение произошло на оппозиционных митингах, но свои отношения молодые люди долгое время скрывали даже от родных.

В день свадьбы на самом деле гости пришли на премьеру фильма, и совсем не ожидали увидеть Ксению в подвенечном платье. Так что новость о том, что они поженились, многих шокировала. Может, для кого предстоявшая свадьба и была неожиданностью, но не для журналистов. В этот день их целая толпа собралась у входа в ресторан.

Напомним, что до этого Ксения собиралась выйти замуж за американского предпринимателя Александра Шустеровича, кстати, их свадьба была отменена за один день, до намеченной даты. О причине их разрыва многие гадают до сих пор.

Потом был бизнесмен Сергей Капков и оппозиционер Илья Яшин, но ни с одним из них пойти под венец у Ксении не получилось.

Виторган до брака с Собчак был женат дважды, от этих союзов у него растут сын Даниил и дочь Полина.

Несмотря на то, что в то время завистники говорили, что свадьба Собчак является пиар ходом, 1 февраля 2018 года супруги отметили 5 лет совместной жизни. В 2016 году у них родился замечательный сын Платон, которому недавно исполнилось два года. На праздновании дня рождения малыша была замечена его бабушка Людмила Нарусова, играющая с внуком.

Что сейчас

После слухов о разводе Ксения сменила имидж, коротко постриглась и помолодела. А в ответ на слухи о расставании с мужем, опубликовала их совместное фото, которое прокомментировала словами, как прекрасно любить своего мужа так же сильно, как и 5 лет назад, несмотря на его ворчанье и недостатки.

Поэтому последние новости о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган разводятся, являются очередной газетной уткой.

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28.12.2018
Теги: Ксения Собчак Максим Виторган развод новости

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А как вы думаете подходит Ксении Собчак Максим Виторган? 2  

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  • Светлана / 28.12.18 13:55
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    Какая людям разница, разводятся они, или нет, это что близкие родственники, или своих проблем не хватает. Иногда пугает, как много людей, которые живут чужой жизнью, забывая про свою.
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  • Нина / 28.12.18 13:54
    -
    0
    +
    Мне нравится эта пара, оба сильные и многогранные личности, поэтому их постоянно окружает волна слухов и сплетен. Люди просто завидуют чужому счастью, очень обидно становится за Ксюшу, когда ее называют лошадиной мордой, на себя бы лучше посмотрели. Желаю Ксении и Максиму долгих лет семейной жизни и пополнения в семействе.
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