Биография и личная жизнь Ивана Бортника

Биография, семья и личная жизнь Ивана Сергеевича Бортника тесно связаны с искусством. И. Бортник запомнился всем благодаря роли в одном из самом знаменитном советском сериале "Место встречи изменить нельзя". Замечательный советский актер Иван Бортник ушел из жизни 4 января 2019 года в возрасте 79 лет.

Родился актер 16 апреля 1939 года в Москве. Семья Бортника была довольна известна в литературных кругах: отец С. В. Бортник был заместителем главного редактора Гослитиздата, а мама - доктор философских наук.

Мечта стать артистом преследовала Ивана еще с юношеских пор: будущий актер ходил в Московский городской дом пионеров на Кировской, а впоследствии самодеятельную киностудию при Парке Горького. Поступив на актерский факультет в ГИТИС в 1957 году, вскоре перешел оттуда в Щукинское училище на курс В. А. Этуша.

После окончания вуза в 1961 году пошел работать в театр им. Н. Гоголя, но с руководством не сложились отношения и уже в 1967 Бортник перешел в театр на Таганке к руководителю Юрию Любимому, с которым со времен студенческих лет был знаком.

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Лучшим другом известного актера был Владимир Высоцкий. Они познакомились в театре на Таганке в возрасте около 30 лет. Вначале мужчины долго притирались друг к другу и дружили до конца жизни Владимира Семеновича. Бортник признавался, что смерть Высоцкого далась ему тяжело.

В театре на Таганке он проработал до 2018 года. Ведущий актер театра, зачастую проявлял свой непокорный характер. Но никогда никому не переходил дорогу.

Взять в пример роль Гамлета. Когда худрук хотел снять с этой роли Владимира Высоцкого и на его место взять другого артиста, Бортник отказался. Высоцкий оценил преданность друга и коллеги. Даже написал в честь актера одну из своих песен.

Фильмография Ивана Бортника

В 1962 году был дебют у начинающего актера в фильме “Исповедь”, в роли художника Василия, который ранее был студентом семинарии, но разочаровавшись в религии, бросил церковь. Иван Бортник не был доволен этой ролью, считая своего героя страдальцем.

Далее, в течение восьми лет он не снимался в фильмах. Следующей картиной, где был задействован актер стала драма “ Впереди день”. А после сказки “Иван да Марья” в 1974, где Бортник сыграл роль солдата Ивана, его стали приглашать режиссеры, но в основном на роль второго плана:

“Чужие письма” - Шура Бегунков;

"Сентиментальный роман” - кладовщик ресторана,;

в мелодраме “Объяснение в любви” - рядовой Крайков.

Всемирную известность принес фильм “Место встречи изменить нельзя”, где Иван Сергеевич непревзойденно справился с ролью бандита Промокашки. Актер признавался, что давно не смотрит эту картину, он устал от сравнения со своим киногероем.

Главную роль актер сыграл лишь в 1986 году в фильме “ Я- вожатый форпоста”, где Бортнику досталась роль принципиального партработника. Следующей значительной ролью был горный инженер Андрей в фильме “Зеркало для героя”, а в 1990 году вышла картина “Мир в другом измерении” о детях, живущих в интернате и детектив “Смерть в кино”, где у актера были главные роли.

В 2000 году Ивану Бортнику наконец-то присвоили звание Народного артиста России. Завершил Иван Сергеевич свою фильмографию работами в фильмах “Око за око” и “Жила-была одна баба”.

Личная жизнь и семья Ивана Бортника

В жизни Бортника было две настоящие любви. С первой любимой женщиной, актрисой Инной Гулай было юношеское безумие, страсть. Они оба со схожими характерами и бурным темпераментом не смогли жить вместе. “Если бы случился брак, то был бы каждодневный мордобой. Мы с ней очень похожи характерами: нервные оба. Дрались постоянно. Я ее ревновал чудовищно: она была очаровательная.” - рассказывал актер в одном из своих интервью.

В отношениях с Гулай детей у актера не было. Они учились в одной школе и когда Бортник поступил в Щукинское, Инна тоже захотела стать актрисой, хотя, изначально мечтала поступать в иностранный вуз.

В связи с тем, что актриса была не востребована в профессиональной сфере, у Инны, после разрыва с Бортником, стали случаться нервные срывы. Она часто звонила актеру, прося его срочно приехать, Инне казалось, что все хотят отравить ее или зарезать. Впоследствии Инна Гулая совершила самоубийство, отравившись таблетками.

Со второй женой преподавателем театрально-художественного училища - Татьяной он прожил до конца своих дней. В браке в 1969 году в семье Бортника появился сын Федор. Он не стал актером, а отучился на инженера и работает в данное время художником по свету.

Татьяна стала единственной женщиной, которая терпела несносный и взрывной характер, непокорный нрав Ивана Сергеевича, прощала обиды и периодические запои любимого мужчины. Но это не помешало ей любить Бортника и заботиться о нем, даже в моменты болезни актера.

Жена Татьяна Борзых назвала вероятную причину смерти: оторвавшийся тромб. Умер он довольно спокойно, просто лег и больше не проснулся. Не столь давно Бортник сломал шейку бедра, но даже после операции не мог толком ходить. Когда знаменитый актер попал в больницу, врачи подозревали инфаркт, но диагноз не был подтвержден. Диагностика установила внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра.

Ко всему прочему, актер потерял зрение. Эта проблема у большинства артистов, они не прячут глаза от света, а как известно, в кино он довольно яркий. Иван Сергеевич практически ничего не видел и в основном находился дома. Актерский состав и дирекция театра помогали чем могли.