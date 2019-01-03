Крис Кельми: личная жизнь и причина смерти
Крис Кельми, российский музыкант и композитор, личная жизнь которого интересовала многих поклонников и коллег, трагически умер 1 января 2019 года. Его биография была переполнена интересными событиями, творческими успехами и даже скандальными историями.
Надежные источники сообщают, что причиной смерти артиста стала остановка сердца, которая произошла, скорее всего, из-за чрезмерного употребления алкоголя. К сожалению, перед смертью рядом с мужчиной не было никого из членов семьи.
Начало большой истории
Анатолий (Крис) Кельми родился 21 апреля 1955 года в Москве. Его родители большую часть жизни занимались строительством метро и воспитывали детей. Помимо Толи в семье было два мальчика – старший Валентин и младший Евгений.
Будущий артист проявил интерес к музыке уже в 4 года – именно в этом возрасте ему в руки впервые попал музыкальный инструмент. Забрасывать свое новое увлечение мальчик не собирался, поэтому родители с большим удовольствием отдали его в музыкальную школу им. Дунаевского в 8 лет.
В это же время Кельми начал заниматься футболом, а затем теннисом. Благодаря поддержке отца и его строгому воспитанию, Анатолий стал кандидатом в мастера спорта по теннису.
После окончания школы подросток поступил в Московский институт инженеров транспорта и довольно успешно его окончил. А в 1983 году многообещающий юноша стал студентом музыкального училища им. Гнесиных. Анатолию посчастливилось учиться с самим Владимиром Кузьминым.
Скачек вверх и резкое падение
Музыкальная карьера Криса Кельми началась в 1970 году. В то время пятнадцатилетний подросток настолько увлекся рок-н-роллом, что решил организовать собственную группу «Садко».
Такая «детская забава» позволила музыканту развиваться у достичь более высоких вершин. А именно:
- через два года после создания «Садко», Анатолий Кельми и Александр Сидковец (гитарист группы) стали основателями нового музыкального коллектива «Високосное лето»;
- в 1979 году благодаря этому же дуэту в мире музыки появилась популярная группа «Автограф»;
- через год, по инициативе Марка Захарова, Кельми собирает музыкантов, которые становятся участниками коллектива «Рок-Ателье»;
- ближайшие 7 лет Крис принимает активное участие в постановках спектаклей для «Ленкова» вместе с музыкальной группой «Рок-Ателье». Самой популярной из них можно считать рок-оперу «Юнона и Авось»;
- в 1988 году талантливый музыкант записывает песню "Ночное рандеву", которая далает Криса Кельми невероятно популярные среди молодежи и людей старшего поколения;
- через два года артист покидает созданный своими руками музыкальный коллектив и начинает сольную карьеру.
В начале нулевых годов Кельми начинает понемногу выпивать и постепенно его популярность сходит на нет. Только через 11 лет талантливый когда-то музыкант оказывается в центре событий. К сожалению, с творчеством это никак не связано.
В 2011 году Криса Кельми был лишен водительских прав на 18 месяцев из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде. А через год мужчина был задержан на 5 дней за то, что вновь употреблял алкоголь за рулем и в грубой форме отказался пройти экспертизу.
Произошедшее никак не отразилось на поведении музыканта. Он продолжал водить машину пьяным и даже спровоцировал несколько дорожных аварий. Вершиной айсберга стало то, что Кельми не стеснялся в нетрезвом виде давать интервью и даже приходить на телевиденье.
Через 4 года у артиста диагностировали эпилепсию. Врачи предупреждали, что мужчине срочно нужно менять свой образ жизни, если он хочет прожить еще хотя бы 10 лет.
Крис Кельми не раз клялся в том, что борется с пагубной привычкой, но от него продолжало пахнуть перегаром, а статьи о непристойном поведении артиста уже никого не удивляли.
Подробности личной жизни
Несмотря на бурную молодость и вредные привычки, Криса Кельми можно назвать однолюбом. Ведь мужчина больше 30 лет прожил с одной женщиной, которую любил по-настоящему.
В 1988 году Людмила родила мужу сына, которого назвали непривычным именем – Кристиан. Маленький ребенок только укрепил отношения молодых родителей, которые и так считались практически идеальными.
Но безоблачную сказку разрушил алкоголь. Журналисты не раз говорили о том, что под действием алкоголя Крис Кельми ударил однажды свою супругу. Но эти слухи так никто и не смог подтвердить.
Людмила съехала от супруга незадолго до его смерти. Пара хотела разойтись мирно и быстро, но раздел имущества занял некоторое время.
После болезненного разрыва музыкант начал встречаться с Полиной Беловой, личность которой обросла многими неприятными историями. Занимательно то, что о недостойном поведении девушки рассказывал сам Кельми.
Насколько «серьезными» были отношения Полины и Криса неизвестно. Но многие знают, что мужчина пытался наладить отношения с официальной супругой. Именно Людмила последней виделась с артистом за день до его смерти.
Как можно видеть, творческая биография Криса Кельми была очень насыщенной и плодотворной. И пусть личная жизнь и отношения с семьей и сыном у мужчины не сложились, поклонники будут вечно помнить его и слушать душевные и всегда актуальные песни.
Читайте также
А какие песни Криса Кельми вам нравятся? 3
-
Женя / 03.01.19 12:57Печальная новость в самом начале года. Пусть земля тебе будет пухом, Крис. Ты был со мной с самого детства. Очень жаль, что твоя жизнь закончилась в одиночестве и с осуждением в глазах общества. Надеюсь, в Том мире ты найдешь покой и прощение.
-
Полина / 03.01.19 12:57Жалко, что Кельми не смог побороть свою зависимость. Смотрела передачу, в которой говорилось, что его сын Кристиан уже много лет не поддерживает связи с отцом и даже стыдиться его. А ведь могла получиться очень творческая семья.
-
LeNa / 03.01.19 12:56Я очень люблю слушать песни Кельми. Они правдивые, очень чувственные и душевные. Да, это рок-н-ролл, но даже такая музыка может быть пропитана романтикой. Светлая память такому талантливому артисту. Ты ушел слишком рано!