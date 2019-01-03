Крис Кельми: личная жизнь и причина смерти

Крис Кельми, российский музыкант и композитор, личная жизнь которого интересовала многих поклонников и коллег, трагически умер 1 января 2019 года. Его биография была переполнена интересными событиями, творческими успехами и даже скандальными историями.

Надежные источники сообщают, что причиной смерти артиста стала остановка сердца, которая произошла, скорее всего, из-за чрезмерного употребления алкоголя. К сожалению, перед смертью рядом с мужчиной не было никого из членов семьи.

Начало большой истории

Анатолий (Крис) Кельми родился 21 апреля 1955 года в Москве. Его родители большую часть жизни занимались строительством метро и воспитывали детей. Помимо Толи в семье было два мальчика – старший Валентин и младший Евгений.

Будущий артист проявил интерес к музыке уже в 4 года – именно в этом возрасте ему в руки впервые попал музыкальный инструмент. Забрасывать свое новое увлечение мальчик не собирался, поэтому родители с большим удовольствием отдали его в музыкальную школу им. Дунаевского в 8 лет.

В это же время Кельми начал заниматься футболом, а затем теннисом. Благодаря поддержке отца и его строгому воспитанию, Анатолий стал кандидатом в мастера спорта по теннису.

После окончания школы подросток поступил в Московский институт инженеров транспорта и довольно успешно его окончил. А в 1983 году многообещающий юноша стал студентом музыкального училища им. Гнесиных. Анатолию посчастливилось учиться с самим Владимиром Кузьминым.

Скачек вверх и резкое падение

Музыкальная карьера Криса Кельми началась в 1970 году. В то время пятнадцатилетний подросток настолько увлекся рок-н-роллом, что решил организовать собственную группу «Садко».

Такая «детская забава» позволила музыканту развиваться у достичь более высоких вершин. А именно:

через два года после создания «Садко», Анатолий Кельми и Александр Сидковец (гитарист группы) стали основателями нового музыкального коллектива «Високосное лето»;

в 1979 году благодаря этому же дуэту в мире музыки появилась популярная группа «Автограф»;

через год, по инициативе Марка Захарова, Кельми собирает музыкантов, которые становятся участниками коллектива «Рок-Ателье»;

ближайшие 7 лет Крис принимает активное участие в постановках спектаклей для «Ленкова» вместе с музыкальной группой «Рок-Ателье». Самой популярной из них можно считать рок-оперу «Юнона и Авось»;

в 1988 году талантливый музыкант записывает песню "Ночное рандеву", которая далает Криса Кельми невероятно популярные среди молодежи и людей старшего поколения;

через два года артист покидает созданный своими руками музыкальный коллектив и начинает сольную карьеру.

В начале нулевых годов Кельми начинает понемногу выпивать и постепенно его популярность сходит на нет. Только через 11 лет талантливый когда-то музыкант оказывается в центре событий. К сожалению, с творчеством это никак не связано.

В 2011 году Криса Кельми был лишен водительских прав на 18 месяцев из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде. А через год мужчина был задержан на 5 дней за то, что вновь употреблял алкоголь за рулем и в грубой форме отказался пройти экспертизу.

Произошедшее никак не отразилось на поведении музыканта. Он продолжал водить машину пьяным и даже спровоцировал несколько дорожных аварий. Вершиной айсберга стало то, что Кельми не стеснялся в нетрезвом виде давать интервью и даже приходить на телевиденье.

Через 4 года у артиста диагностировали эпилепсию. Врачи предупреждали, что мужчине срочно нужно менять свой образ жизни, если он хочет прожить еще хотя бы 10 лет.

Крис Кельми не раз клялся в том, что борется с пагубной привычкой, но от него продолжало пахнуть перегаром, а статьи о непристойном поведении артиста уже никого не удивляли.

Подробности личной жизни

Несмотря на бурную молодость и вредные привычки, Криса Кельми можно назвать однолюбом. Ведь мужчина больше 30 лет прожил с одной женщиной, которую любил по-настоящему.

В 1988 году Людмила родила мужу сына, которого назвали непривычным именем – Кристиан. Маленький ребенок только укрепил отношения молодых родителей, которые и так считались практически идеальными.

Но безоблачную сказку разрушил алкоголь. Журналисты не раз говорили о том, что под действием алкоголя Крис Кельми ударил однажды свою супругу. Но эти слухи так никто и не смог подтвердить.

Людмила съехала от супруга незадолго до его смерти. Пара хотела разойтись мирно и быстро, но раздел имущества занял некоторое время.

После болезненного разрыва музыкант начал встречаться с Полиной Беловой, личность которой обросла многими неприятными историями. Занимательно то, что о недостойном поведении девушки рассказывал сам Кельми.

Насколько «серьезными» были отношения Полины и Криса неизвестно. Но многие знают, что мужчина пытался наладить отношения с официальной супругой. Именно Людмила последней виделась с артистом за день до его смерти.

Как можно видеть, творческая биография Криса Кельми была очень насыщенной и плодотворной. И пусть личная жизнь и отношения с семьей и сыном у мужчины не сложились, поклонники будут вечно помнить его и слушать душевные и всегда актуальные песни.