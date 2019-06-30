Биография Владимира Соловьева

Жизнью известного телеведущего политических шоу Владимира Соловьева интересуются многие телезрители. Им интересно узнать подробности про его семью, жену и детей. Их фото не так часто можно увидеть в СМИ.

Детские годы

Родился Владимир Рудольфович Соловьев в семье профессиональных историков. Телеведущий, у которого было три жены и есть восемь детей от трех браков, был одним ребенком в семье. В 6 лет в его биографии произошли значительные изменения. Родители развелись, и мальчик, оставшийся жить с матерью, Инной Соломоновной Шапиро, переехал к бабушке с дедушкой – Соломону Львовичу и Полине Петровне Шапиро.

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Его отец, Рудольф Наумович Соловьев, после окончания историко-филологического факультета московского пединститута, где познакомился с матерью Владимира, работал преподавателем политэкономии в статистическом техникуме. Мама была искусствоведом музея «Бородинская панорама.

После развода родители сохранили дружеские отношения и активно принимали участие в воспитании сына. Сначала маленький Владимир, биография и личная жизнь которого сегодня интересует не только его поклонников, но и оппонентов, пошел в обычную московскую школу № 72, которая находилась рядом с его домом. Потом мама настояла на том, что мальчик должен в совершенстве изучить английский язык и Володя поступает в спецшколу № 27 на Кутузовском проспекте, где учились дети партийной элиты.

Уже в школе Владимир Соловьев имел репутацию спорщика, аргументировано отстаивающего свои взгляды.

В старших классах мальчик увлекся восточными единоборствами и футболом. Еще в школе Володя всегда старался досконально изучать вопросы и темы, которые он обсуждал с товарищами.

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Образование, бизнес и профессиональная карьера

Несмотря на то, что в школе ему лучше всего давались история с литературой, Соловьев Владимир Рудольфович решает поступать в технический ВУЗ. Это решение во многом оказало влияние на его последующую биографию. Возможно, сказалось влияние бабушки с дедушкой, в семье которых рос Володя. Они работали на заводе им. Хруничева.

Соловьев после школы подавал документы в несколько ВУЗов:

МИФИ;

на физфак МГУ;

МИСиС.

Сразу поступить не удалось, так, как по словам самого телеведущего мешало еврейское происхождение и не очень хорошие знания математики. Через год молодой человек смог поступить в институт стали и сплавов, который в 1986 году смог закончить с красным диплом. После окончания ВУЗа он сам поступает в аспирантуру МГИМО на экономическую специальность.

В 1989 году успешно защищает кандидатскую диссертацию «Основы тенденций производства новейших материалов и факторы эффективности использования их в промышленности Японии и США».

Во время учебы в аспирантуре и написания научной работы ему приходилось работать, так как у Владимира Соловьева уже в студенчестве была бурная личная жизнь. На момент поступления в МГИМО у него была жена и двое детей. Он работал в то время по различным профилям.

На фото того времени его можно увидеть рядом со многими сегодняшними российскими политиками и госчиновниками, начинавшими в то время свою карьеру:

Михаилом Фридманом;

Владиславом Сурковым;

Игорем Костиковым;

Дмитрием Рогозиным.

Соловьев не чурался никакой работы, имея на тот момент два высших образования. Он занимал должность эксперта Комитета молодежных организаций, подрабатывая при этом на разных должностях:

дворником;

преподавателем;

портным;

каменщиком.

В свободное от работы время Соловьев успевал заниматься литературной деятельностью и художественной самодеятельностью. Он писал рассказы, которые показывал только своей матери.

Бизнес в США

После защиты диссертации Владимира Рудольфовича в 1990 году приглашают на преподавательскую работу в США по специальности «экономика» в университет штата Алабама. Однако, по словам самого Соловьева, ректорат уже по окончании первого семестра расторгает с ним договор по настоянию ФБР.

После этого начинается сложный период в жизни будущего телеведущего, когда ему приходилось работать, где придется:

имея два высших образования и ученую степень, он стриг газоны;

давал уроки по карате;

занимался сбором подписей в поддержку кандидата в президенты Буша-старшего;

занимался бизнесом.

В 1992 году Соловьев возвращается в Россию, где продолжает предпринимательскую деятельность. Он был владельцем завода, производившего оборудование для дискотек, и кадрового агентства.

Через какое-то время Владимир Рудольфович продает свой бизнес и инвестирует капитал в акции «Газпрома» и другие активы, что позволяет ему при наличии финансовой независимости успешно строить карьеру телевизионного и радийного журналиста.

На сегодняшний день Соловьев, к предпринимательской биографии которого постоянно обращаются его оппоненты из либерального лагеря, имеет долю в таких компаниях как:

«ВМ Девелопмент»;

«СВ Консалтинг»;

«СВ Мьюзик менеджмент»;

«ТВ-6».

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Со своих доходов Владимир Соловьев платит налоги. Наличие независимого финансового источника помогло ему сделать биографию независимого журналиста, обеспечив возможность обеспечивать не только свою многодетную семью, но и детей от первых двух браков.

На фото журналиста часто можно увидеть в окружении всех его восьми детей, которые любят собираться сегодня в его загородном доме.

Телевизионная карьера

Профессиональная биографии Соловьева-журналиста сильно отличается от карьеры многих его коллег и позволяет Владимиру Рудольфовичу держаться особняком. Начинал он в эфире радиостанции «Серебряный дождь», куда его пригласили заменить заболевшего ведущего.

На телевидении он начинает работать с 1999 года в паре с известным телевизионным ведущим Александром Гордоном. Их совместная программа «Процесс», в которой принимали участие известные политики, получила высокий рейтинг.

После ее закрытия в 2001 году Соловьев начинает создавать свои авторские телевизионные проекты на разных каналах:

НТВ;

ТВ 6;

«Россия!»

Россия 24.

За период с 1999 по 2009 года Соловьем создал немало авторских проектов, пользовавшихся большой популярностью зрителей:

«Поединок»;

«К барьеру»;

«Вечер с Владимиром Соловьевым».

На его проекты всегда охотно приходили известные политики и общественные деятели. Наиболее частым гостем эфиров был Владимир Вольфович Жириновский, который обладал уникальной способностью приковывать внимание зрителей.

Соловьев стал первым журналистом в мире, который взял после 2014 года интервью у Президента России Владимира Путина и на его основе создал фильм «Президент», ставший событием 2015 года.

С 2018 года журналист ведет программу «Москва. Кремль. Путин», в которой принимают участие первые лица государства и представители президентской администрации. Во всех телевизионных и радийных проектах Соловьева обсуждаются острейшие политические и социальные вопросы современной жизни страны.

Фирменной чертой каждого проекта стал узнаваемый стиль ведущего, который отличается эмоциональным подходом, доскональным знанием проблемы и принципиальной позицией. За свою работу на российском телевидении, Владимир Рудольфович Соловьев был неоднократно награжден правительственными наградами.

Личная жизнь

Известный телевизионный ведущий и журналист был женат три раза. От трех жен у него родилось 8 детей. Свою личную жизнь Соловьев не скрывает и часто публикует свои семейные фото. В первом браке у него родились дочь Полина и сын Александр, у которых уже есть свои дети.

Вторая дочь Екатерина родилась в США в 1991 году. В 2001 году Владимир Рудольфович женился на модели Эльге Сэпп, дочери известного российского писателя-юмориста Виктора Коклюшкина. В этом браке родилось 5 детей:

Даниил в 2001 году;

София-Бетина в 2003 году;

Эмма-Эстер в 2006 году;

Владимир в 2010 году;

Иван в 2012 году.

Соловьев не скрывает, что исповедует иудаизм, а также придерживается здорового образа жизни, который помог ему сбросить лишние килограммы. В свободное от работы время он играет в футбол и занимается восточными единоборствами. Журналист обладает всеми поясами каратэ. Он также ведет активную общественную деятельность.

Продолжаем следить за биографией Владимира Соловьева, и надеемся, что его карьера будет стремительно развиваться.