Биография и личная жизнь Ольги Серябкиной

Ольга Серябкина – известная певица, бывшая солистка группы «Серебро». Ее биография и личная жизнь вызывают неподдельный интерес у публики. Творческий псевдоним Molly сегодня также является авторским проектом с довольно нестандартными музыкальными композициями. Энергичная Ольга всегда была в центре внимания.

Детство и юность

Родилась Ольга в Москве в 1985 году 12 апреля. С раннего детства начала активно увлекаться музыкальным искусством. Но родители решили отправить ребёнка на кружок бальных танцев. Несмотря на усиленные занятия, Ольга успевала и в школе, и на танцах. Везде добивалась значительных успехов.

Уже в 17 лет получила звание кандидата в мастера спорта. За столь длинный путь своей спортивной карьеры становилась обладательницей многих наград.

После окончания школы поступила в университет на переводчика и одновременно обучалась в школе Искусств. Таким образом, получила два диплома в том числе и по программе эстрадного пения. В 2002 году стартовала ее карьера, которая ознаменовалась новым стартом в биографии Ольги Серябкиной.

Музыка

Начиная с 2002 года активно сотрудничала с певцом Иракли. Ей приходилось работать как танцовщицей во время выступлений, так и бэк-вокалисткой. На протяжение 2 лет активных концертных программ ей удалось завязать немалое количество интересных знакомств.

В 2004 году она познакомилась с Еленой Темниковой, которая пригласила ее стать участницей группы «Серебро». По большому счету это стало новым стартом в карьере. Несмотря на рост популярности, в коллективе отношения не сложились. Конфликты возникали постоянно между Ольгой и Еленой, что в последствие привело к перестановкам в коллективе.

В 2007 году группа стала обладательницей третьего места на "Евровидении", что стало невероятным успехом. Ольга Серябкина начала активно заниматься написанием текстов для песен, которые понравились многим известным исполнителям. Таким образом, она стала также и автором песен.

Личная жизнь и биография Ольги Серябкиной стала интересная многим поклонникам. Она принимала активное участие на различных концертах за рубежом.

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В 2015 году начала выступать под псевдонимом Molly, одновременно работая и с группой «Серебро». В этом же году снялась в успешной кинокартине «Самый лучший день». В 2017 году презентовала свой сборник стихов, который понравился многим поклонникам.

Сегодня Ольга Серябкина – это не та эпатажная девушка, которая была несколько лет назад. Ее творчество стало более лирическим и свой эпатаж она выплескивает только в песнях Molly. Говоря о личной жизни и биографии певицы Ольги Серябкиной можно быть уверенным в том, что она уникальный творческий человек.

Личная жизнь Ольги Серябкиной

Это именно та часть жизни, которую Ольга старается всячески скрывать, тем самым заставляет появляться новым слухам. На начальном этапе своей карьеры очень часто появлялась в сопровождении Иракли. Это были дружеские отношения, которые так и не переросли во что-то большее. После Ольга покинула танцевальный коллектив получив приглашение стать солисткой «Серебро».

Ей приписывали романы с различными ди-джеями, Олегом Майями, Оксимироном и даже Кридом. На самом деле это были всего лишь слухи. Слухи о личной жизни Ольги Серябкиной чаще всего строились исходя из фото, которые попадали в сеть. Поэтому доверять таким новостям не стоит.

По словам самой певицы, ее сердце занято, но сообщать о своем избраннике она не собирается. По последним слухам Ольга Серябкина встречается с Максимом Фадеевым, несмотря на то, что недавно покинула группу «Серебро».

Также в 2019 году Ольга призналась, что 4 года была в любовных отношениях с Еленой Темниковой. Чем шокировала своих поклонников.

Факты из жизни

Интересные факты из жизни очень часто открывают скрытые стороны биографии.

Интересные факты:

Ольга Серябкина очень любит водить автомобиль и делает это настолько уверенно, что часто превышает скорость.

Эксперименты с внешностью – это второе по популярности увлечение у певицы. Большую часть своих образов она придумывает сама.

У певицы есть заболевание педиофобия, которое связано с боязнью кукол.

На начальном этапе своей карьеры была танцовщицей и участвовала на концертах Иракли.

Она активно занимается написанием песен, которые исполняет не только сама.

Очень любит шутить, и делает это в основном в кругу друзей. В остальном очень серьезна и настойчива.

Певица постоянно поддерживает себя в форме и посещает спортивный зал.

Цитаты из интервью

«Мне кажется, я пришла к важному выводу: имея своё собственное восприятие, нельзя пытаться навязать его другому. Лучше просто идти прямо, верить своему сердцу и следовать только за ним.»

«Если птица я, где моя клетка? Я её уже долго ищу. Может, мне полагается ветка, я на ней о тебе погрущу...»

«На кассете я просто признаюсь, что до смерти любила тебя...»

«Да, я часто краснею при виде тебя, мне всегда так неловко, как в детстве. Это просто, наверно, такая черта, у меня ведь открытое сердце...»

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«Основным понятиям жизни обычно придают идеальную форму. Не знаю, правильно ли это. Скорее всего, нет. Ведь в неправильности есть правда. Потому что в ней - то, что невозможно повторить. Никогда.»