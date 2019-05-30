Что нового в жизни Анджелины Джоли в 2019 году

Об Анджелине Джоли появились печальные последние новости в 2019 году. Актриса созналась, что тяжело больна. Из-за этого она даже написала завещание, в результате чего между ней и Бредом Питом снова возник скандал.

Болезнь Анджелины Джоли

О том, чем болеет актриса, не сообщается. Известно только, что Анджелина Джоли сильно похудела. В последних новостях 2019 года сообщается о том, что она стремительно теряет вес, но название болезни, обнаруженной у нее, не сообщается.

Друзья и доверенные лица сообщают, что 43-летняя актриса теряет аппетит и часто просто забывает поесть. В результате ее вес снизился до 42 кг. Также сообщается, что у нее обнаружен паралич Белла, влияющий на лицевые мышцы.

Ее здоровье настолько ухудшилось, что ей пришлось составить завещание. При этом сообщается о ее плотном рабочем графике. Возможно Джоли спешит привести свои дела в порядок прежде, чем ей совсем станет плохо.

Официальный развод с Бредом Питом

В апреле текущего года 55-летний Брэд Питт и 43-летняя Анджелина Джоли официально развелись. Последние новости 2019 года об их разводе сообщали о том, что большая часть вопросов бракоразводного процесса решилась мирно. На сегодня супругам нужно решить некоторые вопросы о разделе общего имущества и опеке детей.

Однако с появлением информации о том, что Джоли из-за своего состояния здоровья отписала все свое состояние старшему приемному сыну Мэддоксу, возникла реальная перспектива нового скандала между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Последние новости 2019 года сообщают о том, что актер взбешен решением своей бывшей супруги оставить без копейки денег остальных пятерых детей.

Интересно! Биография и семья Марии Ситтель

Весной появилась информация о том, что Джоли хотела бы вернуть Пита, но тот уже нашел себе новую подругу в лице Шарлиз Терон. Не удивительно, что Бред считает, что такое решение с завещанием Джоли приняла назло ему.

Решение о разводе с Питом в 2016 году приняла сама Джоли, не разъяснив вразумительно, в чем она не приемлет поведение своего мужа. Официально брак актеры оформили только в 2014 году, хотя до этого прожили вместе 14 лет. Они познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» в 2005 году. В 2006 году у них родилась дочь Шайло.

Интересно! Биография Маши Распутиной

Всего у Аджелины 6 детей:

Мэддокс, которому 17 лет;

Пакс в возрасте 15 лет;

Захара 13 лет;

12-летняя Шайло;

Близнецы Вивьен и Нокс, которым по 10 лет.

Все дети живут с матерью в семейном лондонском поместье. Бреду суд недавно разрешил встречаться чаще со своими детьми. У бывших супругов только одна родная дочь, остальные дети приемные.

Таким образом выходит, что Джоли лишила денег и своего родного ребенка. Это произошло, скорее всего из-за того, что в случае смерти актрисы опекуном детей становится Брэд Питт. Кроме этого у супругов имеется общее имущество, которое нужно еще разделить.

Завещание Джоли

Из-за того, что на сегодня здоровье актрисы оставляет желать лучшего, она планирует передать свой личный бизнес по наследству старшему приемному сыну, который во всем ее поддерживает. На последних фото ее часто можно увидеть с ним. Это молодой человек азиатской наружности, который сейчас во всем помогает своей приемной матери.

Актриса решила сделать из него киномагната, отписав ему свою продюсерскую компанию «Jolie Pas», которая с 2014 года принесла актрисе 116 млн. долларов за счет инвестирования в успешные кинопроекты.

Анджелина Джоли решила сделать своего старшего приемного сына главой и своего доходного бизнеса и активно, судя по последним новостям 2019 года, преуспела в этом деле.

На сегодня в новостях сообщают, что она представляет Мэддокса всем ведущим продюсерам и режиссерам. На многих фото юношу можно увидеть с самыми богатыми магнатами киноиндустрии.

О том, что завещала остальным детям актриса, не сообщается, но компания «Jolie Pas» – не единственное достояние актрисы. Кроме этого у нее есть общая собственность с Бредом Питом. Что бы не говорил сам артист, но бедными остальные дети Джоли не останутся.

Друзья Джоли отмечают, что Мэддокса очень быстро обучается всем премудростям киношного бизнеса.

Интересно! Биография Татьяны Булановой

Личная жизнь актрисы сегодня

Кроме новостей о болезни и завещании актрисы стало известно, что у нее появился таинственный миллиардер из Европы, который занимается большой политикой. Именно он дает актрисе советы по обучению Мэддокса большому бизнесу.

Эту инсайдерскую информацию сообщил журналистам осведомленный источник, который наотрез отказался называть имя нового друга Джоли, с которым актриса могла познакомиться, когда выполняла обязанности полномочного представителя ООН. О том, чем сегодня занимается американская актриса в этой международной организации, не сообщается.

Продолжаем следить за последними новостями. связанными с Анджелиной Джоли в 2019 году и ее состоянием здоровья.