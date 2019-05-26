Биография Татьяны Булановой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова пользуется большой популярностью у российской публики. Ее поклонники интересуются биографией певицы, ее мужем и детьми.

Биография

Начало творческой карьеры Татьяны Булановой пришлось на 90-е годы, когда на эстраде появилось огромное количество певиц-однодневок. В отличие от них Буланова смогла стать настоящей народной певицей, которая завоевала настоящую популярность. У нее есть большая армия поклонников.

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Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде в семье военного моряка Ивана Петровича Буланова. Ее отец командовал ракетным отделением на подводной лодке, а после возглавлял научную лабораторию в академии ВМФ Санкт-Петербурга.

Ее мать была домохозяйкой, посвятившей свою жизнь семье. Кроме Татьяны у родителей был еще в семье старший сын Валентин.

Таня в начале и не мечтала о карьере певицы. Ей нравилось в первом классе заниматься художественной гимнастикой. Когда решено было отдать девочку в музыкальную школу, со спортом пришлось расстаться. Тане, которая ничем не отличалась от своих сверстников, совсем не нравилась музыкальная теория, поэтому ее заставляли учиться музыке.

Ее музыкальными кумирами с легкой руки старшего брата стали такие российские музыканты – Владимир Кузьмин и Виктор Салтыков.

После школы также ничего не предвещало музыкальной карьеры. Мать с отцом посоветовали ей стать библиотекарем, поэтому она поступает на соответствующий факультет в Институт культуры. Девушка устраивается к отцу в академию ВМФ на работу библиотекарем.

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Карьера певицы

Профессия не была любимой, потому после поступления в 1989 году на учебу в городской мюзик-холл, Буланова ушла с библиотечного факультета. В музыкальном театре Ленинграда Татьяна знакомится с лидером музыкального коллектива «Летний сад», Николаем Тагриным, искавшим солистку. Девушка ему подошла, и он пригласил ее в свой коллектив.

После этого Татьяне Булановой пришлось из-за насыщенной гастрольной деятельности отказаться от учебы в студии вокала ленинградского музтеатра.

Началась ее музыкальная карьера в группе «Летний сад». Во многом благодаря своей солистке,коллектив в 90-е годы прошлого века пользоваться успехом у российской публики. У Татьяны Булановой в ее творческой биографии этот период был очень важным. Она не только стала популярной, она нашла своего первого мужа, с которым у нее были не только общие профессиональные интересы, но и дети.

Ее первая песня «Девчонка», с которой группа в первый раз выступила на большой сцене в апреле 1990 года, была принята "на ура". Композиция «Не плачь» вырвалась на первые позиции музыкальных рейтингов того времени. Не удивительно, что ее первый альбом получил такое же название.

Она начинает активно сниматься в клипах, записанных на песни коллектива. После этого записываются популярные альбомы «Летнего сада», в которых солисткой выступает Буланова.

За проникновенное исполнение лирических композиций женской тематики молодой певице вручают премию «Песня года». В народе ее называют «самой плачущей» исполнительницей. После успеха в первой половине 90-х годов группа «Летний сад» распадается, и певица начинает свою сольную деятельность. Ее первые песни «Мое русское сердце» и «Ясный мой свет» сразу становятся хитами.

Она получает в 1997 году свой первый «Золотой граммофон» за хит «Мой ненаглядный». Когда у нее появился второй ребенок от второго мужа в 2007 году, певица стала осваивать новые сферы актерской деятельности – кино и телевидение. Дети никогда не мешали ее творчеству.

Буланова активно принимала участие в таких популярных телевизионных шоу в качестве:

конкурсантки;

эксперта;

ведущей.

Певица снималась во многих сериалах и фильмах, в которых также звучали в качестве музыкальных треков ее песни.

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Одновременно с этим Татьяна Буланова, биографией, мужьями и детьми которой всегда интересовались поклонники, записывала новые альбомы. Альбомов у нее сегодня более 20.

В 2011 году певицу признали самой успешной эстрадной исполнительницей Санкт-Петербурга, два года назад за композицию «Апрель» актриса получает премию «Шансон года».

Личная жизнь Татьяны Булановой

В личной жизни певицы было два брака. Первым ее мужем был руководитель «Летнего сада» Николай Тагрин. Они сразу поженились после первого знакомства. В 1993 у них родился сын Александр.

Брак продлился 13 лет, после этого у Татьяны завязались в 2005 году отношения с футболистом Владимиром Радимовым, который был в составе российской сборной. Новый брак был заключен в 2005 году. Через 2 года у пары родился сын Никита.

В 2016 году супруги развелись, но продолжают жить вместе. Недавно на передаче Бориса Карчевского «Судьба человека» Буланова призналась, что готова снова выйти замуж за Радимова.

В 2019 году певица отметила свой 50-летний юбилей. Ее старший сын Александр вырос и готовится к свадьбе. Он закончил институт технологии питания и специализируется на приготовлении кофе.

Несмотря на то, что Татьяна Буланова не испытывает любви к спорту, она в любом возрасте выглядит очень стройной и моложавой.

Интересные факты из жизни

Не многие знают, что:

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова не имеет профессионального музыкального образования. Она сама признается, что с трудом смогла закончить музыкальную школу. До начала своей певческой карьеры Буланова работала продавцом в «Детском мире» и библиотекарем. Татьяна Буланова на 6 лет старше своего второго супруга Владимира Радимова. Сам Владимир Радимов отрицает факт официального развода с Татьяной Булановой. Певица ведет свои страницы в социальных сетях и увлекается современным искусством. Вес певицы 50 кг при росте 160 см. При этом она никогда не сидела на диетах. После 40 лет певица решилась только на проведение курса ботокс-инъекций, потому она сегодня выглядит почти также, как на фото в молодости.

Цитаты из интервью

Приведем несколько цитат из ее интервью:

«Знаю, что выгляжу моложе своих лет. Секрет прост: никогда никому не завидовала. Даже на тех, кто меня предавал, зла не держу. «C виду я пушистая, но характер у меня о-го-го!». «Когда я плакала, исполняя некоторые песни, многие думали, что я мажу глаза бальзамом «Звездочка»». «Родители никогда за нас не просили у тех, кто мог помочь. Я поступаю точно так же. Если сыновья будут рассчитывать на мамино покровительство, ничего сами не добьются».

Преданные фанаты Татьяны Булановой продолжают следить за ее биографией и личной жизнью.