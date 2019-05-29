Период активности энцефалитных клещей – весенне-летний, когда высок риск их укусов, получения неприятных последствий. Всем надо знать, как оказывать первую помощь при укусе клеща. На необработанных территориях опасность получить клещевой укус сохраняется от ранней весны до поздней осени.

Чем опасны укусы клещей

Клещи не просто прокусывают кожу человека, они въедаются под кожу все телом, присасываются с помощью специального выроста на голове – гипостомы. Она выполняет у клеща функции органов чувств, всасывания под кожу и удерживания тельца длительное время. За это время клещ вводит в кровь микробы энцефалита, интоксикации.

Основные возбудители клещ передает с укусом вместе с анестезирующей слюной. Поэтому человек не чувствует укус насекомого.

Опасность заключается в проникновении в кровь человека инфекции разной этиологии, приносящих вред микроорганизмов. Опасно и само проникновение насекомого под кожу, как инородного тела. При его удалении следует быть внимательным, чтобы верхние частички головы и гипостом не остались под кожей. Кроме заражения, они вызывают нагноение на месте укуса.

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Самая опасная инфекция у клещей – энцефалитная. Меньшую опасность несет заражение:

эрлихиозом;

боррелиозом;

тифом;

туляремией.

Клещи переносят инфекции, вызывающие тяжелые заболевания. Меньшим из зол является обычная аллергия, которая может осложниться своим течением.

Первая помощь при укусе клеща

Первая помощь – обратиться к специалистам, которые грамотно удалят клеща, проведут его экспертизу, допустимую как на живых насекомых, так и на его разорванных частях. При укусе клеща первая помощь в домашних условиях заключается в последовательных действиях.

В первую очередь следует извлечь тело клеща:

С помощью обычной нитки. Для этого надо затянуть петельку на видимой части тельца, расшатывая и покручивая насекомое, аккуратно его вытянуть, чтобы не разорвать его на части. Пинцетом, аптечным зажимом. Важно не допустить разрыва тела насекомого. Надо делать все аккуратно, концами пинцета ухватить клеща поближе к гипостоме. Пинцет держать под прямым углом, проворачивать тело клеща вокруг оси, чтобы жало, хоботок, частицы головы не остались под кожей. Затем надо смазать место укуса йодом, любым антисептиком, заклеить антисептическим лейкопластырем. Работать надо в перчатках, после удаления клеща помыть руки с дезинфицирующими средствами. Это важно, чтобы микрочастицы яда и микробов не проникли в кожные покровы человека, оказывающего первую помощь.

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Чем обработать место укуса

В народе бытует способ – залить клеща маслом, бензином. От этого насекомое не приостановит свое вредоносное воздействие, они не восприимчивы к таким жидкостям, и в ответ на ее воздействие впрыскивают еще больше яда, сильнее заражают человека. В домашних условиях первая помощь при укусе клеща заключается именно в перечисленных способах.

Когда во время удаления клеща после укуса и оказания первой помощи пострадавшему в кожных покровах остаются частицы гипостомы, они будут видны.

В домашних условиях ранку обрабатывают йодом, хлоргексидином, оставляют до естественного отторжения. При этом остается риск нагноения ранки. Поэтому рекомендуется сходить на прием к хирургу, где стерильными инструментами врач удалит останки насекомого.

Что пить при укусе клещом человека

При обращении в травмпункт специалисты также удаляют насекомое, обрабатывают антисептиками место внедрения насекомого. При укусе клеща первая помощь специалистами включает прием препаратов: антибиотиков широкого спектра действия –Цефодокса, Амоксила, которые рекомендуют пропить полный курс, 5-7 дней.

Назначаются противовирусные средства, детям – Арбидол, Анаферон, взрослым – Йодантипирин, курсом не более 3-х дней.

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Первую помощь ребенку при укусе клеща проводят в домашних условиях, но в первые же дни следует использовать экстренную профилактику, которая заключается в приеме Иммуноглобулина человеческого. Это дорогое средство, если его нет в детской поликлинике, надо найти в аптеках, приобрести, так как здоровье ребенка всегда дороже.

Пострадавшему делают укол Преднизолона для активизации защитных иммунных сил против проникшей инфекции. Для предупреждения тяжелых форм аллергии человеку надо срочно выпить таблетку Супрастина или Тавегила, принимать их 3 дня.

Далее врач назначает сдачу анализов в точно установленные сроки:

в 11-й день сдается кровь на ПЦР;

дважды – спустя 2 и 4 недели – анализ на ИФА и вестерн-блоттинг.

Анализы требуются для тщательного контроля состояния пострадавшего, для исключения пропуска опасного заболевания. Другие препараты врач назначает при признаках заболевания, по результатам лабораторных исследований насекомого и сдаваемых анализов. Ведь инфекции у клещей бывают разные, они вызывают различные заболевания.

Что делать с клещом после удаления

Все части или целого клеща положить в стеклянную посуду с крышкой, чтобы сразу же отвезти лаборантам для исследования. Внешний вид не позволяет определить вид кровососущего насекомого, лаборанты в специальных условиях точно узнают тип инфекции, наличие микробов энцефалита или других возбудителей.

Среди инфекций, выделяемых в лабораторных условиях, определяется наличие возбудителей разных заболеваний.

Данные исследования передаются врачу, чтобы он знал, какое заболевание можно ожидать от укуса конкретного клеща. Это позволяет врачу назначать предупредительные меры – прививки срочного характера, прием антигистаминных препаратов, Преднизолона, введение противоклещевого Иммуноглобулина.

Меры безопасности

Профилактические меры важны для людей, живущих в местности с большим распространением клещей. Одна из мер безопасности – вакцинация. Ее проводят по стандартной и ускоренной схемам. Дозы вакцины вводятся поэтапно, важно первую прививку сделать осенью, чтобы закончить схему к началу весны, активному клещевому периоду.

Важная мера безопасности – одеваться на прогулку в лесу, на заведомо не обработанных от клещей площадках так, чтобы максимально защитить тело от попадания насекомых. Следует применять защитные аэрозоли, спреи – Бриз-антиклещ, Меделис-комфорт, Gardex-extrime. После прогулки обследовать одежду, тело человека даже на закрытых участках. Выполнение мер безопасности в комплексе предотвратит укусы клещей.