Сколько лет Мадонне в 2019 году

Известная американская певица продолжает удивлять поклонников своей красотой и многочисленными талантами. Увидев безупречную Мадонну на Евровидении 2019 года в качестве приглашенной гостьи, телезрители задались единственным вопросом – сколько ей лет сейчас.

Сколько лет поп-диве

Певице 60 лет. Мадонна Луиза Чикконе родилась 16 августа 1958 года, в Бей-Сити, Мичиган, США. За весь период своей карьеры очень часто ездила на гастроли, чего нельзя сказать о теперешних временах. Из-за этого в сети распространился слух о том, что звезда набрала в весе.

Мадонна редко комментирует информацию о себе, но в этот раз решила не сказать а доказать всем, что она в прекрасной форме. Для этого она снялась в откровенной фотосессии для одного из глянцевых изданий.

На фото, которые сейчас можно увидеть в свободном доступе, поп-дива предстает в шикарном нижнем белье и черных чулках.

На заднем плане некоторых снимков можно разглядеть дворец, в котором она живет вместе с детьми, а также его окрестности. Например:

конюшню, расположенную рядом с домом;

лужайку, густо заселенную зеленой травой;

вход в особняк.

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А также много совместных фото Мадонны с детьми. Глядя на нее, у большинства поклонников в голове не укладывается то, сколько ей лет сейчас в 2019 году. Оны выглядит свежо и молодо.

Певица имеет два гражданства: американское и британское. Второе получила тогда когда вышла замуж за британца Гая Ричи. Разорвав отношения, решила не возвращаться на родину.

За кулисами

В молодости личная жизнь Мадонны была полна крутых поворотов, но сейчас она, по всей видимости, наслаждается одиночеством. В Лиссабоне с ней живут четверо усыновленных детей:

дочь Мэрси (12 лет);

сын Дэвид (13 лет);

близняшки Стелла и Эстер (по 6 лет).

Рокко и Лурдес, старшие дети певицы, на данный момент учатся в США. В Интернете распространено мнение, что у дивы роман с португальским манекенщиком Кевином Сампайо. И, похоже, его совершенно не смущает год рождения возлюбленной, хоть и разница в возрасте у них действительно внушительная (почти 28 лет).

Как ни странно, но такой внушительный юбилей американская певица желает отпраздновать без лишнего шума, больших столов, ломящихся от еды, в тишине и уюте дома со своими детьми. Планируется небольшой скоромный семейный вечер. Стоит отметить, что сейчас певица выглядит даже лучше чем на собственных фото в молодости.

Евровидение 2019 года

Мадонна, несмотря на то, сколько ей лет, продолжает удивлять публику своими нарядами. К примеру, совсем недавно, на Евровидении 2019 она предстала в весьма эпатажном образе. На сцену она вышла в закрытом черном одеянии, который постепенно сняла во время исполнения музыкального номера, с короной на голове и пиратской повязкой на один глаз.

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За короткое пребывание на сцене, певица представила миру две песни в собственном исполнении, а именно:

спела дуэтом с репером Quavo песню их нового альбома под названием Future;

всеми любимую легендарную Like A Prayer, которая тоже празднует свой юбилей в 2019 году – 30 лет.

Исполнив первую музыкальную композицию американская поп-дива, ненавязчиво заинтересовала зрителей новым альбомом. Примечательно, что за впечатляющее выступление ее наградили внушительной суммой в размере 1 млн. долларов. Летом 2019 года певица планирует выпустить коллекцию песен под названием Madame X. В связи с этим ожидается гастрольный тур.

Чувствуется, что Мадонна, несмотря на то, сколько ей лет, еще не раз удивит в 2019 и последующих годах. Но, а сейчас поклонники ждут июль, чтобы насладиться свежими синглами от кумира.