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Биография Маши Распутиной

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Биографией российской певицы Маши Распутиной интересуются до сих пор, ведь несмотря на свой возраст, она выглядит молодо и эффектно. Про настоящую Машу знают не многие, зачастую путая ее саму с созданным сценическим образом. 

Биография

У Маши Распутиной, настоящее имя которой Алла Агеева, биография начиналась далеко от Москвы. Она появилась на свет в Западной Сибири в Кемеровской области, в поселке Уроп. Ее мать приехала в Сибирь из Украины в экспедицию и нашла там свое счастье.

Год рождения певицы в разных источниках разнится. Одни называют 13 мая 1964 года, другие – 1965.

Родители будущей певицы работали на Беловской ГРЭС и не имели никакого отношения к искусству. Кроме дочери Аллы в семье рос еще и сын Николай.

Маша Распутина с детства обладала необычным сильным голосом. В ее школьной биографии, которая началась с 5 лет, все было хорошо и удачно. Во всех детских коллективах девочка становилась признанным лидером, ее любили в семье и школе, преподаватели прочили успешную вокальную карьеру. Однако после школы Маша решила пойти по примеру своих родителей, поступив в геологический техникум.

Она очень быстро поняла, что выбрала не тот жизненный путь, и отправилась поступать в Москву в театральное училище Им. Щукина. Однако ей не удалось сдать экзамены, и ее первый муж Владимир Ермаков помогает девушке устроиться на ткацкую фабрику «Красная заря», где он сам работал на полставки.

Он также пригласил ее в свою группу «Варьете», с которой молодая певица начала зарабатывать свой первый сценический опыт в начале 80-х годов. На прослушивании выяснилось, что девушка с натуральным бюстом 5 размера, длинными ногами и сильным голосом не знает ни одной ноты, но, несмотря на это Ермаков взял ее в свой коллектив.

Маша Распутина ответственно подошла к своей сценической биографии. Несмотря на успешную раскрутку Ермаковым ее творчества в 80 годы, и на то, что уже в 1985 году она стала мамой, молодая певица решает получить высшее образование по основному профилю своей деятельности. Она решает поступить на заочное отделение Института культуры в своей родной Кемеровской области.

Но во время прослушивания ее приглашает к себе на обучение музыкальный педагог из Тверского музыкального училища. Маша Распутина, сделав уже большие успехи в своей творческой биографии, в 1988 году получает диплом на дирижерско-хоровом отделении в возрасте 24 лет. 

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Карьера

Не многие знают, что в 80 годы Маше Распутиной, не имеющей в столице еще никакой известности и связей, приходилось много работать и при этом получать музыкальное образование.

Она начала в 80-е годы делать свою сольную карьеру на сцене вместе с ее первым мужем Владимиром Ермаковым, который стал ее продюсером. Совместно со своим первым мужем она создает свой знаменитый сценический образ длинноногой блондинки. Ее внешние данные (вес 76 кг и рост 174 см) в купе с роскошной рыжей шевелюрой - гармонично сочетались с ее узнаваемым низким голосом с характерной хрипотцой. 

Первой успешной работой Распутиной стала песня «Играй музыкант», которая по-прежнему выглядит настолько свежей, что многие и не знают, сколько лет уже с неизменным успехом поет ее певица. За нее она получила в 1989 году Гран-при на музыкальном фестивале в Пхеньяне.

После этого были 15 лет успешной сольной карьеры певицы, которая сотрудничала с самыми известными корифеями российской эстрады:

  • Леонидом Дербеневым;
  • Филиппом Киркоровым;
  • Игорем Николаевым;
  • Игорем Крутым;
  • Максимом Дунаевским;
  • Аркадием Укупником.

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Певица записала несколько альбомов, а в ее репертуаре появились настоящие хиты, такие как:

  • «Живи, страна»;
  • «Я родилась в Сибири»;
  • «Гималаи»;
  • «Кружит музыка».

Она активно участвовала в сборных концертах, гастролировала, снималась в клипах и делала откровенные фотосессии для журнала «Penthouse».

Личная жизнь Маши Распутиной

Несмотря на то, что певица имела всегда эффектную внешность, как доказывают фото в молодости, личная жизнь Маши Распутиной не всегда была безоблачной и легкой. Многих вводит в заблуждение ее эпатажный сценический имидж, и не все знают, что Алла Николаевна пережила личную трагедию.

Она была замужем дважды. Первым супругом молодой певицы был Владимир Ермаков, который был на 13 лет старше Маши. Брак был заключен в 1982 году, а развелись супруги только в 1999.

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Биография Распутиной была непростой. Первый муж, который был ее продюсером, оказался довольно жестким и грубым человеком. Маша 17 лет старалась сохранить брак при такой чудовищной концертной загруженности, но, в конце концов, семья распалась.

Ермаков после развода давал много интервью, в которых он поливал грязью свою бывшую жену. Кроме этого он настроил против Распутиной их общую дочь Лизу, которой пришлось длительное время лечиться в неврологическом диспансере.

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Со вторым своим мужем – бизнесменом Виктором Захаровым, Маша Распутина встретилась в 1997 году. Захаров был на 10 лет старше Распутиной. В 1999 году она развелась с Ермаковым, а Захаров ушел из семьи. В этом же году пара заключила брачный союз. В 2000 году у них родилась дочка Маша.

Со вторым мужем Распутина живет в счастливом браке до сих пор. Она наладила отношения со своей старшей дочерью Лидой после того, как ее бывший супруг скончался в 2017 году. Сейчас дети певицы от обоих браков живут ней. У ее старшей дочери вторая группа инвалидности.

Все свое время сегодня певица посвящает семье и не ведет активной концертной деятельности. Ее второй супруг занимается нефтяным бизнесом, но ради своей новой жены переехал в столицу и стал ее продюсером. Его дочь от первого брака живет с ними.

Интересные факты из жизни

Несколько интересных фактов:

  1. Маша Распутина в школу пошла очень рано, в 5 лет.
  2. У Распутиной был легкий роман с Филиппом Киркоровым во время их совместной работы, чем она вызвала недовольство Аллы Пугачевой.
  3. Певица всегда принимала участие в судьбе своей старшей дочери, когда та лежала в психдиспансере, но никогда этого не афишировала. 
  4. В 2012 году появилась информация о том, что Маша Распутина ждет третьего ребенка, но малыш так и не появился на свет.

Цитаты из интервью

Вот несколько цитат певицы:

  1. О встрече с Ельциным и Кучмой: «Мы мило пообщались – разумеется, о творчестве (а что еще можно было обсудить с ними?). Кстати, выяснилось, что они оба мои поклонники».
  2. Из интервью 2018 года: «Я поняла, что семья – это не охи и ахи на скамеечке, а самоотверженность одного человека во имя другого. 14 лет назад я стала вольным художником – вышла из шоу-бизнеса, чему несказанно рада, и с головой погрузилась в семью».
  3. Интервью о личной жизни певицы: «Одного послала, с другим развелась, в третьем разочаровалась. Будь я простой, обыкновенной бабой, пошла бы и… нашла себе кого-нибудь. А личная жизнь человека известного – это очень сложно. Просто так с кем-нибудь с улицы не пойдешь. А для женщины самое главное – чтобы рядом был мужчина. Это блеф, когда говорят: "Я деловая женщина, звезда, эмансипированная, мне никого не надо". Это могут быть или лесбиянки, или идиотки…»

Поклонники продолжают следить за биографией и творческой жизнью их любимицей, Маши Распутиной. 

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27.05.2019
Теги: Распутина Маша биография личная жизнь

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