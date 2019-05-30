Биография и семья Марии Ситтель

Ведущая федерального канала Мария Ситтель, биографией которой интересуются телезрители, кроме успешной карьеры создала со своим мужем счастливую семью, в которой много детей. В 2016 году стало известно, что Мария родила 5-го ребенка.

Биография

Мария Ситтель вот уже 20 лет работает на телевидении. Последние 18 лет она является бессменной ведущей новостной программы «Вести» на канале Россия. В ее профессиональной биографии перерывы в работе были связаны только с декретными отпусками, которых она брала 5 раз.

Мария является лицом главного российского телеканала и по совместительству многодетной мамой. Успешная телеведущая своим личным примером доказывает, что многодетные матери могут делать успешную карьеру в России.

Интересно! Биография Маши Распутиной

Ее личная жизнь с некоторых пор также привлекает зрителей, так как Мария является примером для многодетных матерей. Она смогла самостоятельно сделать успешную карьеру на телевидении.

Детство и юность Марии

Детские и юношеские годы телезвезды связаны с Пензой. Она родилась в этом городе 9 ноября 1975 года в семье бизнесмена, имеющего немецкие корни. Ее отец Эдуард Анатольевич, родившийся в Германии, всю жизнь занимался бизнесом. Ее мать Лариса Павловна, имеющая еврейские корни, была домохозяйкой и воспитывала двоих детей – кроме Маши в семье была еще младшая дочь Анна.

Аттестат о среднем образовании Мария Ситтель, в биографии которой ничто тогда не предвещало работы на телевидении, получила в медицинском колледже, куда ее перевели родители из обычной средней школы Пензы. В юности девушка хотела лечить людей, но для этого нужно было уехать в другой город, так как мединститута в Пензе не было.

Мама уговорила ее найти институт дома, чтобы не уезжать из города на учебу.

Маша поступает в местный университет на химико-биологический факультет. Именно в университете произошло первое ее знакомство с работой телеведущей. Ее пригласили однокурсники, снимавшие для местного телевидения передачу. Но девушку пришлось уговаривать целых две недели.

Интересно! Биография Татьяны Булановой

Телевидение

Первый телевизионный опыт оказался удачным, и Марию Ситтель, в биографии которой уже был развод с первым мужем, приглашают на пензенское телевидение вести местные новости. Но даже тогда она не относилась к работе на телевидении как к важной работе. После окончания биолого-химического факультета Маша по совету матери поступает на финансово-экономический факультет.

Через некоторое время ее приглашают на ГТРК Пензы, где Ситтель делает быстро успешную карьеру. После успеха в государственной телекомпании Пензы Мария получает приглашение от федерального канала «Россия 1», на котором с 2001 года начинает вести дневные выпуски новостной программы «Вести». Уже через три года ее переводят на вечерний выпуск программы, в котором она заменяет известного телеведущего Сергея Брылева.

Эффектная Мария Ситтель становится в 2007 году официальным лицом федерального канала «Россия 1». В 2008 г в ее биографии происходит встреча с ее будущим вторым мужем, с которым у нее впоследствии появилось их четверо общих детей.

На экране телевизора и на фото Мария всегда выглядит эффектно и элегантно и привлекательно, несмотря на большую загруженность на работе и дома. Рождение детей положительно сказывалось не только на внешнем виде телеведущей, но и на ее карьере.

Интересно! Биография Дункана Лоуренса - победителя Евровидения 2019

Ситтель участвовала во всех официальных проектах канала «Россия 1», освещая важные внутриполитические события в стране, а также главные международные события. Ситтель работала с известными российскими ведущими:

Дмитрием Киселёвым;

Эрнестом Мацкявичюсом;

Андреем Кондрашовым.

В 2007 году Мария стала участницей телевизионного шоу «Танцы со звездами», в котором смогла дойти до финала и стать победительницей. Зрители с большим интересом следили за выступлениями знаменитой телеведущей, открывшейся с новой стороны.

Личная жизнь и семья Марии Ситтель

В личной жизни Марии было два брака, в которых у нее появлялось 5 детей. В первый раз она вышла замуж в 20 лет, но после того как родилась старшая дочь Даша, брак распался. Мария не любит вспоминать про этот брак, она не называет даже имени своего первого супруга, так как очень тяжело перенесла расставание. Дочь Даша также не поддерживает отношения со своим родным отцом.

Второй брак Мария заключила в 2009 году с Александром Любомировичем Терещенко, с которым прожила уже 10 лет.

Муж Марии Александр Терещенко

Александр занимается бизнесом. С Марией он познакомился на курорте, где у них завязался роман. О том, что он может закончиться так успешно оба вначале даже не могли помыслить. После возвращения в Москву Александр делает ей предложение выйти за него замуж. Мария думала целый год, и только в 2009 году она оформила с Александром официальные отношения.

Время прошло незаметно и теперь ее уже поздравляют с 5 ребенком.

Сколько детей у Марии

Глядя на стройную и красивую 43 летнюю Марию Ситтель, которая на фото выглядит как старшая сестра своей первой дочери, мало кто может предположить, что недавно она родила 5 ребенка.

У Марии 5 детей:

старшая дочь Дарья от первого брака, родившаяся в 1995 году;

сын Иван 2010 года рождения;

сын Савва, родившийся в 2012 году;

сын Николай 2013 года рождения;

дочь Катя, появившаяся на свет в 2016 году.

Марии Ситтель помогают воспитывать детей ее родители, которых она недавно перевезла в Москву.

После 2-годичного декретного отпуска Мария в этом году снова вернулась в программу «Вести».

Интересные факты из жизни

Вот лишь несколько интересных жизненных моментов:

Мария никогда не мечтала стать телеведущей;

она смогла в паре с Владиславом Бородиновым занять 7 место на конкурсе «Евровидение танцы»;

Ситтель занимается спортом, любит горные лыжи, бильярд, теннис;

увлекается также музыкой Верди и советскими комедиями;

обожает суп с фрикадельками и борщ;

Мария мечтает приобрести гончарный круг и заниматься творчеством.

Цитаты из интервью

Приведем несколько цитат от Марии Ситтель:

«Пришла на телевидение и вообще не думала, что там останусь. Попала, можно сказать, случайно: когда училась на 1-м курсе химико-биологического факультета. Верх брало любопытство: хотелось посмотреть ТВ изнутри, как все устроено, плюс хорошая подработка, по выходным в молодежной редакции». «Тонкость нашей профессии заключается в том, что у ведущего новостей должен быть широкий кругозор и почти идеальное владение речью. Особенно это важно, когда вдруг необходимо заполнить паузу в эфире. А такое случается! Например, если репортаж, который должен выйти в эфир, вдруг задерживается в «монтажке»». «В доме не может не быть швейной машинки. Это очень важно! У меня же трое мальчишек! Они на улицу сходили, в футбол поиграли — и штаны по швам… Швейная машинка — это как миксер, она облегчает жизнь. Раньше я, например, сама себе одежду шила, сейчас нет времени. Но думаю, опять начну». «Я — мамочка и в душе всегда переживаю за детей. Бывали случаи, когда Саше приходилось гулять с коляской вокруг работы, а я в это время была в эфире, и сразу же по окончании бежала кормить голодную детку».

В последнее время ходят слухи, что Мария Ситтель беременна 6-ым ребенком, но так ли это - пока не знает ни один источник. Однако телезрители продолжают следить за ее биографией и счастливой личной жизнью.