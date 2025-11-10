Нескучный нюд: как накрасить ногти в ноябре?

Мраморные узоры

Представьте мраморные разводы, словно проступающие сквозь молочную базу: такой узор не бросается в глаза, но притягивает взгляд глубиной и тактильностью. Этот маникюр красиво сочетается с металлическими вставками – золотом и серебром на кончиках ногтей.

Нежный горошек

Один из самых актуальных узоров этого года – горошек – может стать украшением нюда. Особенно эстетично он смотрится на молочном лаке (так называемом "мыльном" маникюре).

Нейл-стилисты убеждены, что не обязательно рисовать симметричные точки по поверхности ногтя: продуманная небрежность сейчас в тренде.

Уютный френч

Если вы предпочитаете нюд, но готовы к цветовым экспериментам, эта идея для вас: дизайн маникюра под френч, вдохновленный полосатым узором теплого кардигана.

Этот дизайн стали выбирать многие нейл-блогеры. Главное правило – полосатый френч хорошо смотрится на ногтях средней длины, на коротких или слишком длинных выглядит не так эстетично. Для украшения свободного края берем модные в осенне-зимнем сезоне цвета: хаки, тыквенный, бордовый, бежевый, темно-синий.

Модная интерпретация цветного френча с бордовым оттенком и жемчужной втиркой: самостоятельно повторить сложновато, нужна рука мастера, но смотрится невероятно.

Классика поздней осени – бордовый френч – идеальный выбор для тех, кто не любит замысловатые дизайны. Стильно, модно, элегантно, подходит ко всем образам.

Так и напечатаем

В моду снова входят надписи на ногтях, печатные и письменные буквы. Можно поставить штампы при помощи газетной страницы, а можно приобрести готовые стикеры.

Словно "татуированные" ногти смотрятся необычно, их хочется разглядывать. Особенно если узоры сделаны поверх лака в натуральной гамме.

Связано с любовью

Объемные "вязаные" узоры, имитирующие пряжу зимнего свитера, ушли в прошлое. Но сама идея дизайна, напоминающего рисунок на теплом кардигане, трансформировалась в аккуратные узоры в пастельной гамме, без резких контрастов.

Золотое время

Хромированный золотой лак – один из самых трендовых цветов в канун новогодних праздников. Несмотря на свою нарядность, он прекрасно сочетается с бежевым и коричневым.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи маникюра в нюдовой гамме для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!