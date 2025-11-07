Женский журнал Клео.ру запустил народный рейтинг гидрогелевых патчей

Журнал Клео.ру продолжает серию народных голосований. На этот раз редакция предлагает выбрать лучшие гидрогелевые патчи для области вокруг глаз.

Темные круги, отеки, пигментация и первые морщинки – с этими проблемами сталкиваются многие. Но какие патчи действительно работают? Чтобы ответить на этот вопрос, команда Клео.ру собрала девять популярных средств, а финальное слово, как и прежде, остается за читателями.

Принять участие в голосовании может каждый. Нужно просто отметить одно или несколько средств, которые показались наиболее эффективными. Все голоса суммируются, а по итогам формируется финальный народный рейтинг.

Голосование проходит на сайте Клео.ру и в Telegram-канале издания. Такой формат позволяет собрать честное мнение пользователей и помочь другим сделать осознанный выбор среди множества бьюти-продуктов.

Рейтинг гидрогелевых патчей – это не просто подборка, а реальный ориентир, основанный на опыте и доверии аудитории. Тем более, что читатели уже определили лучшие зубные пасты, солнцезащитные средства, шариковые дезодоранты, бренд питьевой негазированной воды, детское питание и витамин D3.