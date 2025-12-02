Читатели Клео.ру выбрали лучшие гидрогелевые патчи

Каждый день женщины ищут способы быстро вернуть коже свежесть, особенно тогда, когда на сон и отдых времени почти нет. Гидрогелевые патчи давно стали незаменимым решением: они помогают справиться с усталостью, выровнять тон и визуально оживить взгляд. Чтобы выяснить, какие средства действительно работают, Клео.ру снова обратился к своим читательницам и провел народный опрос.

Рейтинг формировался по тому же принципу, что и предыдущие исследования из серии "народных рейтингов": честные оценки пользователей, отсутствие рекламной составляющей и акцент на продуктах, которые уже доказали свою эффективность. В голосовании участвовали патчи из популярного ценового сегмента – варианты, сочетающие безопасность, достойный состав и адекватную стоимость.

Опрос проходил одновременно на сайте Клео.ру и в Telegram-канале. В нем участвовали 3883 читателей, оценившие средства по собственному опыту. Такой формат позволяет сформировать максимально объективную картину: в основе – не мнение экспертов и не маркетинговые обещания, а реальный пользовательский выбор.

По итогам голосования сформировалась тройка лидеров, которые получили наибольшее доверие и высокие пользовательские оценки: