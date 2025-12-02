Читатели Клео.ру выбрали лучшие гидрогелевые патчи

Опубликованы результаты народного рейтинга.

Каждый день женщины ищут способы быстро вернуть коже свежесть, особенно тогда, когда на сон и отдых времени почти нет. Гидрогелевые патчи давно стали незаменимым решением: они помогают справиться с усталостью, выровнять тон и визуально оживить взгляд. Чтобы выяснить, какие средства действительно работают, Клео.ру снова обратился к своим читательницам и провел народный опрос.

Рейтинг формировался по тому же принципу, что и предыдущие исследования из серии "народных рейтингов": честные оценки пользователей, отсутствие рекламной составляющей и акцент на продуктах, которые уже доказали свою эффективность. В голосовании участвовали патчи из популярного ценового сегмента – варианты, сочетающие безопасность, достойный состав и адекватную стоимость.

Опрос проходил одновременно на сайте Клео.ру и в Telegram-канале. В нем участвовали 3883 читателей, оценившие средства по собственному опыту. Такой формат позволяет сформировать максимально объективную картину: в основе – не мнение экспертов и не маркетинговые обещания, а реальный пользовательский выбор.

По итогам голосования сформировалась тройка лидеров, которые получили наибольшее доверие и высокие пользовательские оценки:

1 местоd'Alba Vita Toning Eye Patch 
2 место Consly Hydrogel Syn-Ake Eye Patches 
3 местоMEDI-PEEL Eye Patch

"Витаминные патчи Vita Toning Eye Patch – это действительно особенные патчи, и нам приятно, что их эффективность была отмечена экспертами и пользователями.
Наши патчи созданы на основе эксклюзивного комплекса Truvita™ – сочетания экстракта белого трюфеля, витамина С и глутатиона. Именно это идеальное соотношение активных компонентов, найденное в ходе десятков тестов и экспериментов, обеспечивает ярко выраженный осветляющий, антиоксидантный и укрепляющий эффект.
Полностью гидрогелевая формула без лишних стабилизаторов позволяет патчам крепко держаться на коже и не сползать даже при активном движении. Во время применения патчи становятся тоньше – это значит, что кожа буквально "впитывает" все полезные компоненты, повышая упругость, уменьшая глубину морщин и заметно улучшая тон и рельеф кожи вокруг глаз.
И еще один важный нюанс: для максимального эффекта мы рекомендуем держать их на коже 40–50 минут, что существенно повышает эффективность ухода по сравнению со стандартными патчами", – сказали в пресс-службе d'Alba. 

Спасибо всем, кто пробует, любит и отмечает наши продукты – для нас это лучшая мотивация.Проект "Народные рейтинги" Клео.ру продолжает расширяться. Ранее читатели уже выбирали лучшие зубные пастысолнцезащитные средства, витамины D3, негазированную питьевую воду, дезодоранты и детское питание. Главная цель остается прежней – предоставить честный ориентир в мире, где ассортимент огромен, а доверие к онлайн-отзывам все чаще вызывает вопросы.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

