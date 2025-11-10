Осеннее выпадение волос: норма или проблема? Мнение трихолога Юлии Галлямовой

Осенью многие обращают внимание на усилившееся выпадение волос – оно становится особенно заметным во время ежедневного ухода. Важно понимать, где заканчивается естественное обновление и начинается проблема, требующая внимания. Разобраться, как отличить одно от другого и какие простые шаги помогут сохранить здоровье и густоту вашей шевелюры в этот период, нам помогла Юлия Галлямова – д.м.н., профессор, врач-дерматолог, врач-трихолог, член Европейской Академии дерматовенерологии, член Европейского общества исследования волос, создатель бренда косметики PRIMADERMA.





– Почему осенью у многих усиливается проблема выпадения волос?

– Данный факт наука объяснить не может, однако есть исследования с разными предположениями. Например, одна теория говорит о том, что сезонное выпадение волос досталось нам в наследство от животных и напоминает линьку. Тем не менее, осенний волосопад не совсем логичен, так как после лета мы обычно полны сил, энергии и витаминного запаса.

Стоит отметить, что выпадение – не всегда проблема, зачастую это физиологический ритм волос и реакция нашего организма на те или иные процессы.

– ⁠Можно ли избежать этого, есть ли какая-то профилактика?

– Главная профилактика от выпадения волос – это здоровый организм и сбалансированное питание.





– ⁠Как понять, когда выпадение волос – обычная сезонная история, а когда стоит бить тревогу? Какие моменты должны насторожить?

– Бить тревогу стоит тогда, когда это стабильное выпадение и когда после проведения рукой по локонам на ладони у вас остается более трех волос. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу.

– ⁠Какой косметикой можно пользоваться при выпадении волос, а какой не стоит?

– Вы можете использовать любые шампуни, лосьоны, бальзамы и маски для роста волос, например, с содержанием перца и пептидов. Ограничений в использовании косметических продуктов также нет, так как они работают поверхностно и быстро смываются.





При сильном выпадении волос нужно обращаться к трихологу, чтобы узнавать причину: шампунями и масками в таком случае проблема может и не решиться, ведь зона роста находится глубоко в коже, куда не проникают наружные средства.

– Может ли косметика против выпадения наоборот усугубить проблему? И если да, то в каких случаях?

– Косметика не способна усугубить ситуацию, так как за поредение отвечает физиология организма. Как правило, выпадение является последствием триггера, который привел к волосопаду. После этого триггера волосы входят в фазу покоя: они уже не растут, но еще находятся в волосяном фолликуле.





– ⁠Через какое время можно оценивать эффект ухода против выпадения?

– Помните, что волосы растут медленно, а средства не действуют мгновенно. О первых результатах и эффективности стоит говорить спустя месяц после начала лечения.

– Как вы относитесь к домашним рецептам для волос против выпадения? Какие из них считаете нормальными, а какими недопустимыми?

– Домашние средства имеют место в лечении волосопада. Не стоит пренебрегать, например, базовым расчесыванием – пусть оно станет вашей ежедневной бьюти-рутиной. Возьмите массажную расческу и чешите кожу головы легкими движениями против роста волос до ощущения небольшого жара: это расширяет сосуды, а также улучшает микроциркуляцию и питание волосяного фолликула.





Еще эффективными считаются методы с "раздражающим" эффектом, например, настойка перца, а также дарсонвализация и микротоки. Однако с ними следует быть осторожными: они могут вызвать индивидуальную непереносимость и раздражение, в результате чего усилится зуд и появится перхоть.