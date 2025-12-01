Новогодний френч: идеи и дизайны во французском стиле

Синяя ночь

Один из самых популярных оттенков цветного френча в декабре 2025, цвет новогодней ночи – глубокий синий. Он не выглядит "грязно", красиво сочетается с блестящими лаками и рождественскими украшениями.

Ассиметричный френч, в котором свободный край рисуется слегка наискосок, – еще одна оригинальная идея. Праздничное настроение в ней добавляет дополнительная подводка серебристым лаком с блестками.

Фигурный синий френч, в котором линия свободного края рисуется круглыми волнами, – нарядный дизайн, подходящий для корпоратива или новогодней ночи. Можно украсить его нейл-стикерами с рождественскими украшениями, бусинами, стразами.

Бархатный френч

Мода на покрытие "кошачий глаз" снова достигла небывалых масштабов и затронула в том числе и дизайны с френчем. Кончики ногтей, накрашенные магнитным лаком, выглядят волшебно и по-новогоднему. Особенно, если выбрать зимние цвета – серебро, голубой, хвойный.

Необязательно делать френч на всех ногтях. Достаточно выделить им 2-3 ногтя на каждой руке.

Идеальный зимний дизайн для ценителей минимализма – серебристый магнитный френч.

Серебряный иней

Серебряный лак с мелким или крупным шиммером красиво сияет – словно иней на кончиках ногтей.

Объемные белые снежинки поверх серебряного лака – удачный выбор для тех, кто любит тактильные узоры.

Не любите стандартные новогодние рисунки? Тонкие бантики – тоже вполне уместны. Попробуйте сделать французский маникюр серебряным лаком с мелким шиммером, а бантики и узоры нарисовать хромированным лаком без блесток. Разница текстур смотрится интересно.

Растушеванный френч

Нейл-инфлюенсеры вводят новый тренд – френч с эффектом омбре, то есть с растушевкой от яркого цвета на кончиках к середине ногтя. Получается очень нежно, но, безусловно, требует сноровки – не каждый мастер аккуратно повторит такой дизайн.

Растушевка со сменой текстуры (кончик, нарисованный глянцевым лаком, затем растушевка другим полупрозрачным лаком с блестками) – нарядная идея, способная создать праздничное настроение задолго до торжества.

Прекрасный красный

Красный новогодний маникюр – это классика вне времени и трендов. Отлично сочетается с полосатым узором, напоминающим леденцы, и с золотым блестящим лаком.

Идея для минималистов, которым тоже хочется добавить в маникюр немного новогоднего вайба, – сделать красный френч на парочке ногтей, украсив его миниатюрной гирляндой, а остальные ногти покрыть нюдовым полупрозрачным лаком.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи новогоднего французского маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!