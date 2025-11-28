"Работаем на отдыхе и отдыхаем на работе": основатели компании Matsesta - о гармонии в семейном бизнесе

Иногда лучшие бизнес-идеи рождаются не в офисе, а в кругу семьи. Для Александра и Елены Каримовых импульсом к созданию бренда стала забота о здоровье их дочери. Когда нежной коже ребенка потребовался особый уход, а готовые решения совсем не подходили, Елена, будучи дипломированным инженером в области физико-химического направления с опытом работы в европейских исследовательских лабораториях, решила создать уход сама. Так, из личной необходимости и внимательного изучения потребностей кожи, появился бренд Matsesta.





– С чего начался бренд, кто кого подтолкнул к идее создать марку?

Елена: Косметическая химия всегда была моим хобби: мне нравилось придумывать что-то новое, управлять процессом создания формул, быть свободной в своей фантазии. 12 лет назад, когда родилась Александра, наша средняя дочка, мы столкнулись с сильным атопическим дерматитом. Мне кажется, на тот момент мы перепробовали просто все возможные средства – процедуры, лечебную косметику, таблетки. Ничего не помогало. Как матери, мне было крайне сложно наблюдать за страданиями дочери. Я все думала: "Да как же так, ну неужели мы не сможем найти какое-то решение?!"

Александр: Да, это было действительно непростое время. Я, как человек логики, в какой-то момент подумал: возможно, ей просто не подходит климат? Может, будет лучше уехать на юг, где больше влаги, солнца? Мы решили рискнуть.

Е.: И помогло! Дочке сразу полегчало. Казалось бы, все можно было забыть, как страшный сон, и наслаждаться жизнью. Но во мне сидело беспокойство: а вдруг дерматит вернется? Куда мы тогда поедем? И я задумалась о том, чтобы самостоятельно создать косметику, которая всегда была бы под рукой на всякий случай. Первые наши средства высоко оценили друзья и родственники. Это придало уверенности.





А.: Дальше все понеслось как снежный ком: мы расширили производство, начал расти персонал. Потом открыли первый офлайн-магазин, запустили сайт, вышли на маркетплейсы и в торговые сети. А теперь расширяем границы – не так давно реализовали бизнес-миссии в Армению и Казахстан, стали главным бьюти-партнером альянса BRICS.

– Действительно впечатляет. Однако вернемся к истокам в буквальном смысле. Природная вода Мацесты – основа бренда. Это был расчет или интуиция?

Е.: Скорее судьба. Мы переехали в Сочи ради здоровья детей и оказались рядом с источником, который буквально дышит силой земли. Когда я изучила состав природной воды Мацесты, стало ясно – это древнейший природный актив, который невозможно воспроизвести искусственно. Вода имеет уникальные свойства благодаря высокому содержанию минералов – сероводорода, кальция, магния, калия, сульфата, фтора и многих других. В чистом виде вода способна лечить заболевания опорно-двигательного аппарата, кожные болезни.

В косметике воду на основе сероводорода использовать невозможно. Так что в наших средствах мы используем воду, добытую в скважинах горных источников Мацеста, при этом сохраняя все живительные свойства.

А.: Кроме того, замечу, что со временем мы поняли еще и то, что вода Мацесты – не просто ингредиент, это символ бренда, его идентичность и связь с регионом. Отлично откликается тренду на локальность бизнеса.





– Вы с самого начала понимали, кто за что отвечает. Как это работает спустя годы?

А.: Что 12 лет назад, что сейчас, наши зоны ответственности не поменялись – на мне операционная и финансовая часть бизнеса, на Елене – управление производством. Моя задача – выстраивать структуру, планировать объемы производства, продажи. Все для того, чтобы идеи Елены превращались в продукты, процессы, объемы. Это и есть та часть работы, где романтика встречается с реализмом.

Е.: Должна сказать, что Александр – руководитель, великолепно владеющий навыками планирования и организацией самых важных процессов производства. Ему отлично удаются переговоры. Я же являюсь создателем бренда, его идейным вдохновителем и главным технологом. Я живу формулами, идеями, текстурами.

– В бизнесе бывают различные ситуации – и конфликтные в том числе. Как вы приходите к согласию друг с другом?

Е.: Не просто так в исследованиях отмечают, что крепкие семейные связи способствуют гармоничному и стабильному развитию бизнеса. Эта история как раз про нашу семью. Главное преимущество общего дела – полное взаимопонимание. За 12 лет мы действительно научились договариваться в любой ситуации. Это необходимость. Ведь речь не только про потребности бизнеса. На кону стоит благополучие нашей семьи.

Самое главное преимущество работы с близким человеком – это крепкий тыл. Мы прикрываем друг друга, помогаем и поддерживаем на всем пути.

Е.: Семейный бизнес – удобство взаимодействия 24/7. Можно обсуждать интересные проекты вне рабочего времени, делиться идеями в любой подходящий момент и устраивать мозговой штурм по пути с работы. Что касается работы и отдыха – они идут рука об руку и не делимы для нас. Мы прекрасно умеем отдыхать вне работы и работать на отдыхе. Если новые идеи настигают прямо на отдыхе, сразу же обсуждаем пути реализации и приступаем к воплощению при первой возможности. Семейные ценности как нельзя лучше укрепляют бизнес-партнерство.





– Ваши дети растут в атмосфере бизнеса. Они уже проявляют интерес к бренду?

Е.: Им интересно наблюдать за процессом – от лаборатории до упаковки. Вы не поверите, но наша средняя дочка, Александра, которую мы лечили от дерматита, как раз увлеклась косметической химией! Для меня это интересный поворот судьбы. Старшая увлекается дизайном. В дальнейшем мы не будем препятствовать, если наши дети захотят выбрать другой путь.

– Как изменился ваш покупатель за эти годы?

А.: Он стал гораздо глубже понимать, что покупает. Сегодняшний потребитель – это человек, который ищет не просто крем, а философию.

Е.: Люди стали осознаннее. Им важна не реклама, а суть: откуда ингредиенты, как работает формула, кто стоит за брендом. Это и формирует доверие.





– Что вы хотите изменить на рынке косметики?

Е.: На бьюти-рынке до сих пор существуют предубеждения по поводу эффективности натуральной косметики. Хотя и мы сами, и многие другие бренды своими разработками уже доказали, что косметика на основе натуральных компонентов может быть эффективна. Недоверие идет от гринвошинга. Вот вам свежая статистика: почти половина всей косметической продукции содержит признаки гринвошинга. То есть бренды выдают свои средства за натуральные, хотя активов природного происхождения там, условно говоря, меньше половины процента. Подобные тенденции сильно обесценивают уже проведенную тяжелую и затратную работу брендов по увеличению эффективности своей косметики.

– Как вы восстанавливаете энергию после интенсивного дня?

А: Для меня важно иногда делать паузу. В тишине проще выстроить мысли и понять, что действительно важно.

Е.: А меня заряжает море. Оно обнуляет, возвращает к себе. Самые точные идеи приходят именно там.

А.: Мы разные, но в этом и сила. Баланс – вот что делает бренд живым.