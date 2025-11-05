Адвент-календари с косметикой: самые интересные варианты к Новому году и Рождеству

Косметический адвент-календарь 2025 от RITUALS Deluxe Classic

Адвент-календарь Rituals, выполненный в виде рождественского венка, – это не просто набор сюрпризов, а настоящее украшение интерьера, создающее праздничную атмосферу в европейском стиле.





Каждое из 24 окошек хранит в себе тщательно подобранные сюрпризы для ежедневных спа-ритуалов: от уходовых продуктов для тела до ароматных свечей и мистов для подушки. Приятный подарок для себя или для близких, с которым точно не ошибешься.

Рождественский адвент-календарь BABOR 2025

Один из самых желанных и ожидаемых в канун праздников наборов – ампульный адвент-календарь BABOR. Это 24-дневный курс ухода за кожей, который начинается с глубокого увлажнения, затем переходит к укреплению кожи и завершается интенсивным антивозрастным уходом.





Каждый день декабря вы открываете новую ампулу с высококонцентрированной сывороткой. Формулы подобраны так, чтобы целенаправленно решать разные задачи, обеспечивая коже комплексную заботу в течение всего периода.





Этот календарь помогает не только продуманно подготовить кожу к новогоднему вечеру, но и превратить ежедневный уход в небольшой ритуал, добавляющий предпраздничным дням ощущение осмысленности и порядка.

Адвент-календарь Clarins 12 BOXES HOLIDAY

Универсальный набор для тех, кто любит не только уходовую косметику, но и средства для макияжа. За 12 дней до Нового года он поможет создать особый ритуал красоты и настроения.





Внутри вас ждут миниатюры самых популярных продуктов для лица, тела и декоративной косметики.

Особое внимание уделено экологичности: упаковка выполнена из перерабатываемых материалов, а прочная коробка может получить вторую жизнь – в качестве шкатулки для хранения мелочей или удобного органайзера.





Адвент-календарь ELIAN RUSSIA 12 Days Advent Calendar 2026

За каждым из 12 окошек этого календаря скрывается не просто косметический продукт, а возможность открыть новый оттенок, текстуру или способ подчеркнуть свою индивидуальность.





Состав подобран так, чтобы вы могли постепенно, день за днем, исследовать разные грани макияжа. Здесь найдутся инструменты и для сдержанного дневного образа, и для создания праздничного вечернего мейка. Полноразмерные форматы делают этот адвент практичным набором, который позволит еще долго использовать средства для различных образов.





Адвент-календарь Yves Rocher

Ощутите атмосферу праздника в Ла-Гасийи – городе, где началась история Yves Rocher. Каменные фасады, уютные улочки и дом, украшенный праздничным венком, – дизайн этого адвента отсылает к истокам бренда.





Календарь на 24 дня объединил бестселлеры, новинки и продукты из лимитированной коллекции. В наборе вы найдете 6 средств стандартного формата и 18 миниатюр для путешествий, включая средства для лица, тела, волос и декоративную косметику.





Адвент-календарь MakeUp Revolution All stars

Календарь включает 24 продукта для макияжа, среди которых 10 представлены в полноразмерном формате. В наборе собраны средства для разных этапов создания образа: уход за губами, продукты для глаз, инструменты и декор.





Состав сочетает проверенные бестселлеры бренда и новые продукты. Среди средств – масла и блески для губ, хайлайтеры с эффектом сияния, подводки для глаз, кисти и спонжи. Отличное наполнение для тех, кто обожает краситься и экспериментировать с макияжем.





Косметический адвент-календарь Lush "29½ High Street" 2025

Хорошие новости для тех, кто скучает по ушедшим из страны брендам: многие адвенты уже доступны на маркетплейсах и в крупных сетевых магазинах с доставкой из-за рубежа. Один из интересных вариантов – адвент от Lush, который объединил 25 средств для ванны. Вас ждут шипучие бомбочки, насыщенные пенки и другие продукты, превращающие ежедневный ритуал в небольшой праздник.





Каждый день декабря будет приносить новое средство, помогая создать особенное настроение в ожидании главного зимнего торжества. Формат календаря позволяет постепенно знакомиться с разными продуктами бренда, исследуя ароматы и текстуры, а его упаковка – это отдельный вид эстетического удовольствия.

Адвент-календарь REAL TECHNIQUES 12 Days of Beauty

Практичный набор для тех, кто любит инструменты для макияжа: в этом календаре собраны 12 миниатюрных версий известных кистей и аксессуаров. Все кисти – точные копии больших, только компактные. Они подходят для тональных средств, пудры, теней и растушевки.





Кроме кистей, в наборе есть полезные мелочи: спонж для умывания, контейнер для его хранения, гель для очистки кистей и не только. Удобно брать с собой в поездки или хранить в небольшой косметичке.

Адвент-календарь Charlotte's Beauty Treasure Chest 2025

Еще одна зарубежная новинка, ставшая объектом желания многих инфлюенсеров по всему миру. Этот календарь помогает не просто тестировать, а по-настоящему познакомиться с философией бренда.

Календарь объединил 12 средств CHARLOTTE TILBURY: 5 полноразмерных бестселлеров и 7 миниатюр. Среди них – продукты из знаменитой коллекции Pillow Talk, средства для макияжа губ и глаз, а также культовые средства ухода, включая крем Magic Cream и сыворотку Crystal Elixir.



