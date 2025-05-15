Носим жемчуг: трендовые дизайны ногтей в жемчужных оттенках

Еще недавно жемчужные лаки казались устаревшими, и вот теперь стилисты, не сговариваясь, достают их из бабушкиного сундука, предлагая использовать ракушечные переливы в новом прочтении.

Минимализм

Ногти, плотно накрашенные жемчужным лаком, по-прежнему не актуальны. В тренде более утонченный вариант: полупрозрачный отблеск жемчуга в сочетании с идеальным маникюром. Достигается такое покрытие либо при помощи тонкого слоя втирки поверх прозрачного лака, либо при помощи нюда, смешанного с жемчужным лаком и нанесенного в один тонкий слой.

Рисуем жемчугом

Нежный весенний вариант – жемчужные цветы, нарисованные на бежево-розовом фоне.

Жемчужные объемные рисунки с добавлением розовой перламутровой втирки очень освежают нейл-дизайн. Одна из актуальных тем – морская: украшаем ногти изображениями ракушек, звезд, при желании добавляем элементы френча – цветные кончики в тон.

Круговое движение

Один из самых актуальных дизайнов ногтей, преображающий любой перламутровый маникюр, – рисование по свеженанесенному покрытию круговыми движениями доттера. Особенно красиво смотрится смешение разных гармонично сочетающихся оттенков в пастельной гамме.

Жемчужная сирень на ногтях – еще один актуальный вариант в круговой технике. Нежно, нарядно, подходит под разные стили и образы.

Необычно смотрится перламутровый лак в мятном оттенке: он подходит и для рисунков, и для абстрактных узоров, и для цветного френча.

Необычная идея – белые крылья бабочки, нарисованные тонкой кистью поверх перламутрового лака, нанесенного круговыми движениями. Такой маникюр хочется разглядывать, он привлекает внимание.

Золотое масло

Завершившийся в TikTok тренд butter nails ("масляный маникюр") актуален и в перламутровом прочтении. Ногти в золотисто-желтых оттенках с жемчужным блеском хорошо сочетаются с большими и мелкими цветами, а еще – красиво выглядят без дополнений.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи жемчужного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!