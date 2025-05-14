Из салона – в студию: история нижегородского бьюти-скандала вышла на федеральный уровень

История конфликта между нижегородской предпринимательницей Анастасией Хармич и блогером Мариной Ильиной вышла на федеральный уровень и стала темой обсуждения в новом выпуске ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

Разговоры велись вокруг недавнего визита блогера в салон Nail House, принадлежащий Анастасии. По словам сотрудников, Марина пришла под видом обычного клиента, но с включенной камерой. Она задавала провокационные вопросы, требовала жалобную книгу, обвиняла мастеров в непрофессионализме и отказалась покинуть салон по просьбе администрации. Ситуация накалилась настолько, что, по словам Хармич, беременная девушка-администратор звонила ей в слезах, умоляя помочь. Марина же утверждает, что находилась в салоне почти весь день исключительно ради получения "справедливой" услуги.





Ильина утверждает, что ее цель – защита прав потребителей и повышение качества услуг. Она регулярно посещает различные салоны, фиксирует нарушения и делится ими в социальных сетях. В случае с Nail House она заявила, что процедура была оказана неправильно, а квалификация мастеров не подтвердилась документально.

Со стороны Анастасии Хармич ситуация выглядит иначе: предпринимательница убеждена, что Марина действовала провокационно, намеренно создавая скандал для хайпа. По словам Хармич, после публикаций блогера на нее и ее семью обрушилась волна травли, угроз и обвинений.

"Я устала просто от всего того, что происходит в моей жизни. От той травли, которая сейчас происходит с моим бизнесом. Я просто так не могу. Я опасаюсь за свою жизнь, за здоровье своих детей", – жалуется Анастасия.

Студия программы "Пусть говорят" не дала однозначного ответа на главный вопрос: стоит ли кто-нибудь за действиями блогеров-ревизоров? Высказывались разные версии: от выполнения "заказа" конкурентов до стремления самих блогеров к просмотрам и популярности.

"Человек, не обладая даже малейшими познаниями в нейл-индустрии, приходит с откровенной провокацией, продолжает эту провокацию, вводя в заблуждение не только своих подписчиков, но и Первый канал, всех зрителей", – отметила Хармич.





Кроме того, есть подозрение, что блогер работает "по наводке" или за ее действиями стоят более крупные игроки бьюти-сферы. Возможно, именно поэтому Марина Ильина обходит стороной некоторые крупные и известные салоны, но к их конкурентам с народной репутацией заходит с камерой.

Владелица Nail House Анастасия Хармич на данный момент оказалась в эпицентре давления, но цель у нее одна: защитить свое дело и добиться справедливости. По словам Анастасии, ей не интересен хайп, она хочет правды: юридической и фактической, чтобы отстоять не только свою честь, но и честь индустрии.

Пока герои спорят о том, кто прав, а кто виноват, главный вопрос остается открытым: блогерские атаки на салоны красоты – это забота о потребителях, заказная травля или холодный расчет ради хайпа? Ответ на этот вопрос, очевидно, теперь предстоит искать не в телеэфире, а в ходе официальных расследований и судебных процессов.