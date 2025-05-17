"У меня не заканчиваются идеи": интервью с косметическим химиком Михаилом Видяевым

Физик по первому образованию, визажист по призванию и химик-технолог по делу – Михаил Видяев выбрал путь, который невозможно назвать традиционным. Сегодня он – основатель одноименного бренда, создающий косметику с научным подходом, в которой эстетика сочетается с эффективностью. Мы поговорили с Михаилом о профессии, вдохновении, бьюти-мифах и о том, почему универсальность важнее гендерных ярлыков.

– У вас очень интересный путь от физика до визажиста и химика-технолога. Какая из ваших профессий наиболее вам близка? Возможно, планируете получать еще какое-то образование в будущем?

– Мой путь действительно нестандартный, и каждый этап в нем был важен. Больше всего мне близка профессия химика-технолога – создавая продукты, которые работают, я чувствую себя на своем месте. Планирую продолжать учебу, чуть позже рассмотрю магистратуру: хочу углубить свои знания и расширить профессиональный кругозор.

– Сейчас огромное количество бьюти-брендов, в том числе и профессиональных. Что вы делаете, чтобы быть заметными на общем фоне? Не возникает ли апатия, что все идеи уже кем-то воплощены?

– Апатии у меня не возникает – наоборот, ко мне регулярно приходят новые идеи и вдохновение. Чтобы выделиться, делаю акцент на научную основу каждого продукта, честный состав, глубокое понимание потребностей кожи, ну и сохраняю индивидуальность. Мы стараемся быть не просто брендом, а проводником в мир, где соблюдается эффективный баланс между научным подходом и практическим уходом.





– Как выглядит процесс разработки косметической формулы? Откуда берутся идеи, где ищете компоненты, как тестируете продукты?

– Идеи рождаются в диалоге – с клиентами, с коллегами, из научных источников. После этого я продумываю формулу, подбираю подходящие ингредиенты, затем с командой утверждаем упаковку и дизайн для будущего продукта. Сырье и упаковку подбираем либо у официальных поставщиков, либо у производителей тары и сырья напрямую. Разработка проходит в несколько этапов: от пробников до тестов на стабильность в готовой таре и эффективность. Это может занять от 3 до 12 месяцев – в зависимости от сложности формулы.





– Если бы не бьюти-бизнес, чем бы вы занялись?

– Наверное, я стал бы преподавателем. Мне очень нравится делиться знаниями – я даже иногда подтягиваю детей своих коллег по математике. Объяснять сложное простыми словами – это отдельное удовольствие.

– У вашего бренда нет линейки для мужчин. Есть ли в планах ее создание? Считаете ли, что мужчинам нужна специальная косметика?

– Я скептически отношусь к делению косметики для повседневного ухода на мужскую и женскую. Как правило, разница – только в отдушках и цветовых решениях, а не в составе: сырьевая база, чаще всего, одна. Мы создаем универсальные продукты, исходя из потребностей кожи, а не пола.





– Какой уход вы предпочитаете для самого себя?

– У меня достаточно простой, но осознанный уход. Сейчас в моих фаворитах наша новинка – пенка для умывания, так как у меня чувствительная кожа, поэтому процесс умывания без нее не обходится. Еще очень люблю серию с лизатами и кислотами – она эффективно работает и поддерживает кожу в тонусе.





– Считаете ли оправданной моду на ежедневное нанесение санскринов?

– Считаю использование SPF оправданным при активном солнце. Я просто слежу за индексом ультрафиолета – если он высокий, SPF наношу обязательно. Подход – рациональный, без фанатизма.

– Есть ли салонные бьюти-процедуры, которые делаете на регулярной основе?

– Раз в год обращаюсь к косметологу: считаю важным заботиться о коже не только снаружи, но и на уровне, куда косметика уже не проникает. Также стараюсь поддерживать общее здоровье: питание, режим, сбалансированный образ жизни. Все это влияет на кожу не меньше, чем кремы и сыворотки.