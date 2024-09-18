Мужчины тоже делают это: зачем нужен мужской маникюр

1. Причина первая. Будь как Пушкин

Еще Александр Сергеевич Пушкин считал, что "быть можно дельным человеком, но думать о красе ногтей". По воспоминаниям современников, поэт уделял немало внимания своей внешности – и правильно делал. Ухоженные руки – то, на что в первую очередь обращают внимание при первом знакомстве. То, что отличает человека, занимающегося интеллектуальным трудом, от простого работяги.



Если образ Пушкина для вас не аргумент, то давайте вспомним современных мужчин-знаменитостей, которые заботятся о красоте своих рук. Это Бред Питт, Керем Бюрсин, Марк Джейкобс, Дэвид Бекхем и многие, многие другие.





2. Причина вторая. Маникюр – не только женское дело

Мы с детства заботимся о своих ногтях, так почему же у многих прочно засело в голову, что ухаживать за руками – не комильфо для брутальных мужчин?

Дело в том, что при мысли о маникюре мужчины сразу представляют себе розово-девичьи интерьеры салонов красоты, палитры цветных лаков и... косые взгляды посетительниц. Чтобы не смущать джентльменов, уже давно придумали мужские нейл-студии и кабинеты в барбершопах. В таких местах продумано все от концепции до косметики: строгий интерьер, кремы для рук с мужскими ароматами, незаметные укрепители для ногтей с сатиновым покрытием.





3. Причина третья. Попробовать что-то новое

И нет, речь не о том, чтобы намазаться кремом с ароматом розы или накрасить ногти гель-лаком, как у вашей жены (подруги, коллеги, соседки – нужное подчеркнуть). Для мужчин давно придумали отдельные СПА-уходы, перед которыми не устоят даже самые брутальные представители сильного пола. Например, пивной ритуал для рук. Не секрет, что в пенном напитке много витаминов группы В и полезных микроэлементов, которые положительно влияют на кожу и ногти. Мастер делает ванночку для рук с теплым пивом, затем очищает кожу ароматным скрабом с вербеной и бергамотом и надевает клиенту термо-варежки с вибромассажем. Очень мотивирует посещать нейл-кабинет хотя бы раз в месяц!





4. Причина четвертая. Это красиво и эстетично

Помимо того, что маникюр помогает избежать таких распространенных проблем, как грибок, мозоли и вросшие ногти, он еще и избавляет от заусенцев, делает форму ногтей красивой и аккуратной.

В современных салонах мужчинам предлагают аппаратный сухой маникюр, спиливая ороговевшую кожу вокруг ногтей и убирая кутикулу при помощи специальной машинки с полировочными фрезами. В руках опытного мастера такая процедура совершенно не травматична и делает руки ухоженными. Покрытие мужчинам, как правило, не наносят или используют матовый лак с укрепляющим составом, который совершенно не заметен.





5. Причина пятая. Маникюр снимает стресс

То, ради чего женщины приходят в салон красоты, работает и для мужчин: пока мастер методично работает над красотой рук клиента, есть возможность отложить телефон в сторону и погрузиться в свои мысли. Массаж рук, которым всегда завершается процедура мужского маникюра, – эффективный антистрессовый ритуал. Поэтому маникюр – это прекрасный способ расслабиться и получить удовольствие, которого не стоит себя лишать из-за каких-то предрассудков.