Генеральный директор "Avon Россия" Наталья Делло: "Для нас важно быть рядом с потребителем – в том формате, который он выбирает"

Сегодня падел – а это командный вид спорта, который сочетает в себе правила тенниса и сквош – уверенно покоряет Москву: летом площадки появлялись на крышах зданий и набережных, но осенью игра переходит под уютные крыши спортивных комплексов. Надо добавить, что новое пространство на территории PadelHub в Нижних Мневниках открыто для всех: познакомиться с паделом, принять участие в тренировках, турнирах и lifestyle-активностях может каждый желающий. В рамках открытия, гостей встречали beauty-зонами Avon, где можно было обновить макияж после игры, попробовать новинки бренда и сделать кадры в розовых декорациях. Символичный старт новому сезону дал дружественный падел-турнир. Генеральный директор "Avon Россия" Наталья Делло отметила, что такой формат активного досуга и спортивного драйва еще раз доказывает, что красота – в движении.

– Наталья, вы так уверено вели себя на корте, чувствуется большой опыт.

– Для меня на самом деле это очень личная история. Спорт – существенная часть моей жизни. Я несколько лет играю в большой теннис, и этот вид спорта помогает мне бороться со стрессом, дарит энергию, которую я использую в своей работе. Действительно, навыки игры в теннис позволили мне держаться на корте уверенно, я сегодня получила невероятный заряд драйва!

– В этом году амбассадором бренда Avon стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Почему ваш выбор выпал именно на нее?

– Одной из своих главных миссий мы считаем поддержку русского культурного кода, и, рассматривая кандидатуры амбассадоров, подумали, что фигурное катание – именно тот вид спорта, в котором у России всегда доминирующие позиции.

Евгения Медведева не только выдающаяся спортсменка, чемпионка, но и красавица, настоящий символ женственности, трудолюбия и целеустремленности. Для нашей компании важной ценностью всегда была поддержка женщин на пути к их целям и мечтам, и жизненная позиция Евгении как нельзя лучше отражает философию нашего бренда.

Добавлю, что в истории бренда уже были спортивные амбассадоры. Так, в свое время, нашу мужскую линейку парфюмерии поддержали игроки футбольного клуба "Спартак". И коллаборация эта была очень успешной – хорошо воспринята клиентами. То же самое мы видим и сейчас: прекрасная Евгения поддерживает нашу культовую помаду "Ультра", и мы получаем позитивный и очень активный отклик наших покупателей.

– Кстати, насколько изменился покупатель Avon за последние годы?

– Я бы констатировала, что это другой потребитель – более молодой, спортивный, более цифровой, с иными привычками. И для нас важно быть рядом с ним – в том формате, который он выбирает. Почему мы решили открыть сегодня корт? Потому что падел -движение в России модное, динамично развивающееся, и мы хотим, чтобы больше молодой аудитории узнало про наш бренд. За последние годы мы целенаправленно адаптировали ассортимент под потребности и привычки современного российского покупателя. Мы пробуем новые форматы, создаем новые продукты здесь, в России, в собственном центре исследований и разработок, стремимся к выпуску декоративной косметики, которая не только украшает, но и ухаживает, а вскоре представим линейку функциональных ароматов, которые улучшают настроение и стимулируют эмоциональный отклик.

– Какие новинки за последнее время появились?

– Мы постоянно создаем новые продукты, которые отвечают актуальным запросам – например, лимитированные коллекции с аутентичным дизайном, средства для чувствительной кожи и новые форматы упаковок, которые удобны и практичны. Из ярких примеров – лимитированная коллекция "Русские сказки", вдохновленная знакомыми многим с детства сказочными сюжетами. Такие культурные образы находят отклик у аудитории. По данным открытых исследований, 73% потребителей считают важным сохранять культурные корни в эпоху глобализации.





К этому Новому году у нас тоже будут новинки: подарочная коллекция с наборами, характеризующими регионы нашей необъятной страны. Состав наборов, дизайн упаковок и цветовая гамма подобраны здесь не случайно, а очень продуманно, чтобы покупатель сразу считывал туристическую составляющую, "код" региона – от Калининграда до Камчатки. Во многом нам помогали блогеры-путешественники, я лично принимала участие в разработке.

– А какой ваш самый любимый регион, если не секрет?

– Учитывая, что я наполовину осетинка, то очень люблю Северную Осетию. Особенно меня вдохновляют горы. Раньше думала, что море – тот источник силы. Но сейчас поняла, что мое место силы, моя стихия – это живописные горные пейзажи. И в нашей новогодней коллекции этот регион будет представлен. Еще мне нравятся наборы Москва и Санкт-Петербург, Алтай и Камчатка. Мечтаю, кстати, слетать туда.

– С какими результатами вы завершаете 2025 год?

– Рынок косметики в целом демонстрирует рост интереса к новинкам, и "Avon Россия" стала частью этого тренда. Сегодня покупатель живет в многоканальном мире: он ищет, сравнивает, вдохновляется и покупает на разных площадках.

Мы также расширяем присутствие нашей продукции в разных каналах – сегодня Avon можно купить на официальном сайте и в приложении, в офлайн-рознице и на маркетплейсах у официальных мерчантов. К слову, на маркетплейсах наш бренд входит в число лидеров по объему продаж. Мы видим, что российские потребители ценят эффективность продуктов и разумные цены, доверяют бренду.

Мы реализовываем ряд инициатив, которые направлены на независимое от западного рынка развитие, на поддержку индустрии в России и наших потребителей. Это и локализация процессов, переход на собственные ИТ-решения, и запуск контрактного производства. На нашем заводе в Наро-Фоминске выпускается более 700 наименований продукции. Также мы открыли собственный центр исследований и разработок и настроены делать не просто качественные и доступные продукты, но и создавать настоящие инновации для российского косметического рынка.