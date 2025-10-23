"Мы рассказываем истории с помощью ароматов": интервью с основателем Euthalia Fragrances

Семь лет назад двое братьев-студентов из Италии – Мартино и Филиппо Гавацци – создали бренд домашних ароматов Euthalia Fragrances. В основу проекта легла их общая любовь к путешествиям, которую они сумели превратить в изысканные парфюмерные композиции, обратившись к одному из самых мощных чувств – обонянию, тесно связанному с памятью и эмоциями.





– Чем вы занимались до парфюмерного бизнеса?

– Мы основали нашу компанию, когда еще были студентами колледжа. С самого начала мы мечтали создать собственную реальность, семейный проект, способный объединить нашу общую страсть – путешествия – с воспоминаниями и эмоциями, которые они вызывают. Мы хотели научиться передавать эти эмоции через один из самых сильных органов чувств – обоняние.

Так родилась идея Euthalia Fragrances. После года исследований, учебы и отработки нашей первой коллекции в 2018 году мы основали наш стартап, руководствуясь желанием создавать уникальные и высококачественные ароматы.





– Правда ли, что в быту парфюмеры и люди, связанные с арома-бизнесом, не используют ароматы, отдыхают?

– Доля правды в этом есть. Многие парфюмеры не носят духи каждый день. Некоторые создают эксклюзивные ароматы, чтобы использовать их в особенных случаях, например, на показах высокой моды – как часть образа. Лично я не использую парфюм в повседневной жизни, хотя мир селективной парфюмерии продолжает очаровывать меня. Иногда я предпочитаю носить уникальные творения, которых нет на рынке, для особых событий или моментов.

При этом в доме я всегда использую интерьерные ароматы: каждая комната имеет свою обонятельную идентичность. Для меня интерьерный аромат – это способ охарактеризовать пространство и сделать его гармоничным.





– Расскажите, чем пахнет ваш дом, ваша машина?

– Я люблю теплые, обволакивающие ароматы, особенно в осенние и зимние месяцы, и выбираю разные композиции для каждого пространства: Nefertiti Oud в гостиной, Oud Rose в студии, Ambre Noir в спальне, Cashmere Delight в ванных комнатах. При этом у входа я предпочитаю что-то более яркое – Zanzibar осенью-зимой и Blue Zest весной-летом. С приходом Рождества не забываю про Spicy Gingerbread. В машине я люблю использовать Mississippi Blues: его кожаные и древесные ноты, гармонирующие с амбровой основой, придают пространству элегантность и гостеприимство.

– Считаете ли вы, что для дома должен быть один неизменный запах или лучше почаще менять композиции?

– Абсолютных правил не существует – это полностью личный выбор, и именно это делает наш мир таким увлекательным.

Есть те, кто сливается с ароматом, который становится их собственной обонятельной подписью. А есть те, кто, наоборот, любит изменения в зависимости от сезона или настроения. Некоторые предпочитают последовательность, распространяя один и тот же аромат по всему дому; другие выбирают разные ароматы для каждой комнаты, чтобы создать дополнительные обонятельные впечатления.

Как правило, прохладные игристые ноты предпочтительны весной и летом, в то время как более теплые и интенсивные находят место в холодные месяцы. Но настоящая красота заключается в свободе выбора.





– Правда ли, что в пандемию бренд чуть было не закрыли? Как вам удалось пережить этот кризис?

– Пандемия стала огромной проблемой, особенно для такого молодого бренда, как наш. Это произошло в момент большого взлета для нас: за несколько месяцев до этого мы задумали и создали Genova Profumata (Ароматная Генуя) – первый ароматный город в мире, запустив культовый аромат Genova и получив большую известность на международном уровне.





В начале 2020 года, понимая серьезность ситуации, мы решили реагировать быстро и в соответствии со сложившейся ситуацией: мы временно преобразовали наше дело в производство дезинфицирующих гелей для рук и средств для дезинфекции поверхностей. Это позволило нам не только поддерживать друг друга в трудное время, но и сохранить наш бизнес. Как это ни парадоксально, наибольшие трудности возникли в месяцы после изоляции, когда рынок оказался закрытым для всего нового. Реальное восстановление началось только в конце 2021 года, с возвращением международных выставок и возможностью вернуться к встречам с клиентами и профессионалами со всего мира.

– Вы создаете ароматы, символизирующие места. Например, у вас есть аромат Миланского Собора. Какие у вас планы на дальнейшие подобные композиции? Парфюмерные символы каких локаций вы бы хотели создать?

– При создании ароматов, связанных с местом, вдохновение может исходить из разных элементов: истории, атмосферы, визуальных деталей или даже звука.

Для Миланского собора мы выбрали ноты ладана и пало санто в сочетании с древесными, амбровыми и пряными аккордами, чтобы напомнить о его истории, показать красоту и величие собора.





Что касается будущих проектов – трудно сказать, нет точной формулы: часто идеи возникают спонтанно, в результате встречи или внезапной эмоции, которая затем обретает форму. Так случилось и с Bianco d'Alba, проектом, который родился почти случайно и стал обонятельным рассказом о территории Ланге.

– Сколько времени примерно уходит на создание аромата? От генерации идеи до его выпуска?

– От первоначальной идеи до производства могут пройти месяцы или даже годы. Каждый аромат проходит несколько этапов: отбор проб, разработка и тестирование. Если что-то не полностью отражает первоначальное видение, вы возвращаетесь назад, пока каждый нюанс идеи не найдет свое идеальное воплощение.

– Какие ароматы вы можете назвать самыми популярными, а какие – аутсайдерами, которые оценят только избранные?

– Есть более универсальные ноты, такие как ваниль, цитрусовые или нежные цветы, которые "говорят" со всеми. А есть более сложные, такие как уд или некоторые редкие смолы, которые только немногие действительно смогут понять.





В Euthalia Fragrances мы любим использовать и исследовать многоярусные композиции, всегда стараемся сделать даже самые знакомые ноты сложными и отличительными, создавая оригинальные ароматы, богатые контрастами. Цель только одна: уникальность, подкрепленная абсолютным качеством сырья.

– Какие инновации в ароматах для дома появились за последние годы?

– Технический прогресс, безусловно, принес много нового: от анализа до создания нового сырья и производственных процессов. Однако мы считаем, что в парфюмерии традиция остается фундаментальной опорой. Знание сырья и классических методов должно сосуществовать с инновациями. Именно из этого союза рождаются подлинные творения.





– Считаете ли вы парфюм для дома хорошим подарком? Или это очень индивидуальная история, которую важно прочувствовать и выбрать самому?

– Домашние ароматы – идеальный подарок, который почти всегда высоко ценится. В отличие от персонального парфюма, который требует, чтобы вы хорошо знали вкусы тех, кто его получает, интерьерный аромат более универсален: он может адаптироваться к различным пространствам и личностям, может рассказать о характере пространства или вызывать определенные воспоминания. Это подарок, который говорит не только с носом, но и с памятью и эмоциями.