День волос: осенний уход против электризации, выпадения и тусклости

1 октября во всем мире отмечается День волос, и это идеальный момент, чтобы пересмотреть свой уход. Рассказываем, как вернуть волосам силу и блеск в непростой период межсезонья.

С приходом осени ваши волосы начали сыпаться, электризоваться и напоминать солому? Это не случайность! Холодный ветер, сухой воздух из-за отопления и дефицит витаминов создают мощный стресс для шевелюры.

Проблема № 1: электризация

Электризация возникает из-за резкого падения влажности воздуха с началом отопительного сезона. Пряди теряют влагу, и трение о синтетические материалы головных уборов и шарфов создает статическое электричество, из-за чего волосы буквально встают дыбом. Кроме того, низкие температуры воздуха воздействуют на кутикулу волоса, делая его более хрупким и подверженным статике.

Здоровые, увлажненные волосы практически не подвержены электризации. Поэтому главный способ борьбы со статикой – интенсивное увлажнение. Используйте несмываемые спреи-антистатики, пару раз в неделю дополнительно увлажняйте локоны масками с гиалуроновой кислотой и пантенолом, а также сразу после мытья, пока пряди еще влажные, наносите на кончики каплю масла для волос. Важную роль играет также и выбор расчески: пластиковые сильно электризуют локоны, поэтому лучше выбирать деревянные, карбоновые или специальные – с антистатическим эффектом.

    Полезный лайфхак – сбрызнуть расческу спреем-антистатиком перед расчесыванием. Но нужно использовать только специальное средство для волос: обычный хозяйственный антистатик вреден для локонов. 

Проблема № 2: сезонное выпадение волос

Выпадение в осенний период – часто естественный процесс. Многие волосяные фолликулы, активировавшиеся летом, с наступлением холодов переходят в фазу покоя, что приводит к усиленной потере волос через пару месяцев. Усугубляет ситуацию стресс от летних факторов – УФ-излучения и морской воды.

Чтобы остановить сезонную "линьку", необходим курс укрепляющих сывороток с аминексилом, кофеином, биотином или никотиновой кислотой, которые стимулируют микроциркуляцию и укрепляют луковицы. Ежедневный массаж кожи головы и отказ от тугих причесок также помогут минимизировать выпадение. Не забывайте о питании изнутри, обогатив рацион продуктами с железом, цинком и омега-3.

Проблема № 3: тусклость и ломкость 

После летнего солнца и ветра чешуйки кутикулы волос приподняты и не могут ровно отражать свет, из-за чего волосы часто выглядят безжизненными. Осенняя погода и сухой воздух в помещениях усугубляют проблему, вытягивая влагу и делая волосы пористыми и хрупкими. Ношение свитеров с высоким воротником, синтетических шарфов также может усиливать трение и ломкость.

Вернуть сияние и прочность помогут интенсивные восстанавливающие маски с кератином, который заполняет пробелы в структуре волоса, протеинами, которые склеивают поврежденную кутикулу, и пантенолом (В5), увлажняющим и придающим эластичность. Если локоны сильно повреждены, увеличьте время выдерживания средства до 1-2 часов, нанося маску под термошапку. Регулярно подстригайте кончики и используйте термозащиту перед укладкой. Чтобы мгновенно добавить блеска, ополаскивайте волосы после мытья прохладной водой – это закроет кутикулу и сделает поверхность гладкой. И не забывайте использовать кондиционер после каждого мытья волос: даже одна минута, потраченная на этот этап, окупится здоровьем и блеском локонов!

