Парфюмер Ольга Госина: "Обоняние – единственное чувство, способное затронуть разные уровни нашего восприятия"

20 сентября парфюмерный дом OsmoGenes и его кутюрье, парфюмер Ольга Госина, представили публике новую парфюмерную коллекцию "Мы. От славянских сказок к современности", вдохновленную традициями русских народных сказок и историческими фактами, а также тем, что мы любим и чем дышим сейчас.

– Ольга, и как же звучат ароматы славянских сказок?

– При их создании мне хотелось сотворить загадочное настроение, погружающее в таинственный сказочный мир. В современной парфюмерии используется огромное количество компонентов, многослойно формирующих особый запах, индивидуально раскрывающийся на коже. И я использовала самые современные компоненты, добавляя в каждые духи "секретный" натуральный ингредиент, отличающийся особой сложностью и богатством звучания. Он недешев, но именно он позволяет вдохнуть в духи душу.

Используя свои инструменты парфюмера, я постаралась исследовать наш духовный код и, выбирая близкие по теме ароматы, составила "рассказ" на языке современной парфюмерии. Я "пишу" целые истории, которые в течение дня "листаются" новыми страницами, оттенками.

Обоняние – единственное чувство, которое способно затронуть разные уровни нашего восприятия: аромат может звучать громко или тихо, быть ярким или приглушенным, освежающим или влажным.

– В новой коллекции вы представили четыре новых аромата, у каждого своя история?

– У каждого из независимых парфюмеров есть свой стиль, идеи ароматов. Я создаю авторские многослойные и многокомпонентные композиции, порой в состав входит до 87 компонентов (кстати, состав Chanel № 5 включает "всего" 80).

Эта линейка была задумана иначе – как более демократичная, доступная, с более понятным звучанием. Мы минимизировали затраты, оптимизировав упаковку и сделав ароматы финансово доступнее, сохранив при этом глубокий смысл каждого из них.

У меня это, скорее, художественный проект, который получился очень личным. Например, воплощая образ мудрой и могущественной, но пока молодой и красивой Бабы Яги, я создала аромат "Амулет", наполненный духом сказочной Руси, способный защитить свою обладательницу. Это такой личный оберег, который неожиданно открывается свежими ягодными нотами. Спелая черника и ежевика создают впечатление легкости и природной чистоты, словно вы гуляете по тенистой лесной тропинке. Сердечные аккорды раскрывают всю глубину русского леса: насыщенная сладость малины, терпкость кедровой смолы и яркий аромат ягод черной смородины переплетаются с горчинкой кленового сиропа и создают ощущение тепла русской печи. Ну и, финальные базовые ноты окутывают магическим шлейфом с дымком. Жженый сахар добавляет интригу и немного пикантности, теплые пачули подчеркивают силу природы, а мягкая ваниль дарит комфорт и умиротворение.

Аромат "Любимка" / Mur-Mur – сладкий, как любовь, нежный, как шерстка любимого питомца, наполнен нотами лимонного крема, белого шоколада и ароматом фисташкового десерта. Это такая современная история любви, но не к человеку, а к… котику.

Дерзкий аромат свободы и сексуальности – "Сирень" / Neon Lilac. Эти духи, пропитанные персидской сиренью и мускусом, получились насыщенными, как жажда жизни весной.

И, наконец, четвертый аромат – "Юфть" / Cuir Imperial – насыщенный, древесный, с нотами березового дегтя и лесных трав. Эта парфюмерная композиция переосмысливает на современном языке аромат знаменитой русской кожи, который формировался у изделий российского производства из-за обработки секретным рецептом, в который входил березовый деготь и ароматные травы. Такая кожа использовалась до 1917 года для солдатских ботинок, переплета книг, внутренней отделки карет, ремней, лошадиной упряжи. Кстати, интересный факт: во время революции рецепт обработки был утерян, но компания Hermes восстановила его, и на данный момент "русская" кожа – самая дорогая среди всех используемых при изготовлении их знаменитых сумок.





– Ольга, а как вообще вы увлеклась парфюмерным искусством, пришли к созданию своего бренда?

– Я просто устала искать себе духи в магазинах. Подавляющее большинство представленной там парфюмерной продукции не духи, а "функциональная" массовая парфюмерия, а мне хотелось чего-то своего, индивидуального. Также из-за особенностей обоняния многие вещества звучали для меня слишком громко, и выбор всегда был сложен. Когда я приходила в магазин, то мне задавали одни и тот же вопрос "что бы вы хотели?" и предлагали популярные ароматы, которые пользуются самым высоким спросом, бьют рекорды продаж.

Выбор большинства, конечно, повод познакомиться с композицией, но иногда хочется пахнуть не как все.

Вот я и задумалась. Во многом мое увлечение парфюмерным бизнесом – заслуга мужа. Именно он на тот момент сказал: "А попробуй сама создать себе аромат. Есть литература, интернет-магазины. Дерзай!"

По первому образованию я менеджер, по второму – дизайнер интерьеров. Почему бы не получить и третью специальность? Более трех лет я занималась самообразованием через профессиональную литературу, онлайн-форматы. Постигала премудрости составления ароматных композиций опытным путем, анализируя лучшие духи прошлого: что в них восхищает, что я бы сделала иначе.

В 2018 году мне посчастливилось учиться в Париже у двух знаменитых парфюмеров – Pissara Umavijani (Dusita) и Nathalie Feisthauer, – и я благодарю этих замечательных специалистов за вдохновение и технические знания, которыми они со мной поделились. Постепенно я начала участвовать в выставках, приобретая поклонников моей авторской парфюмерии и продолжая развиваться как профессионал. Успех ароматов "Лесная Фея", "Синий Бархат", "Венский Сад " и других подтолкнул к мысли создать свой салон "Дом Парфюмера" в 2020 году, куда я пригласила своих коллег и, не боясь конкуренции, помогала их знакомству с покупателями. А к началу нового 2025 года я приняла решение посвятить все свое внимание развитию своего монобрендового бутика – парфюмерного дома OsmoGenes.





– Вы помните ваших первых покупателей?

– Когда я начинала, это были мои друзья, но и волей случая незнакомые люди. Помню, однажды случился просто фантастический сюжет: мы с подругой встретились в ресторане, чтобы она выбрала для мужа подарок, мои духи. Я наносила ароматы на салфетки, и ее выбор пал на аромат с табачной ноткой. Где-то через месяц (!) подруга мне позвонила: "Тебя разыскивают из того самого ресторана! Спрашивают, где купить эти духи, запах которых они услышали на оставленных нами салфетках". Я не поверила, думала – шутка, пока эти девушки мне сами не позвонили. Администратор и официантка принесли мне на встречу салфетку (она все еще пахла!) и в итоге стали моими постоянными покупательницами. В основном все так и происходит. Если человек у меня однажды духи приобрел, то все – уже не уходит.

– И последний вопрос: у вас самой какие любимые ароматы? Вы нашли, что искали?

– Этим вопросом меня многие пытают. Одного какого-то определенного нет. Я бы не смогла выбрать среди всех своих чувственных ароматов что-то одно, мне нравятся все. Пожалуй, выделю три: "Чувственный Османтус", раскрывающий сексуальные фруктово-цветочно-замшевые нюансы цветов османтуса, роскошный аромат "Синий Бархат" в ретро-стилистике и "Невинный" – аромат ириса, это такая тихая роскошь "с интригующей историей", которая окутывает как вторая кожа.