Восстановительный режим: как привести кожу в порядок после долгих праздников

Каникулы нестрогого режима

Иногда так приятно нарушать режим: ложиться перед рассветом, завтракать в обед и целый день валяться в кровати за просмотром новогодних комедий. Но это все не очень хорошо сказывается на организме и, соответственно, на внешности: появляются отеки, лицо выглядит помятым, под глазами образуются темные круги.

Советуем поскорее налаживать режим, спать не менее 8 часов в день (и лучше ночью, а не днем!), стремиться к подвижному образу жизни и искать развлечения на свежем воздухе: сходить на каток, изучить все праздничные инсталляции в городе, прокатиться на лыжах или ледянках. Прогулки улучшают цвет лица и настроение, проверено!

Лимфодренажный массаж

Эту процедуру можно делать самостоятельно, а можно – обратиться к профессиональному косметологу: такой массаж разглаживает кожу и уменьшает отеки, что так ценно после праздничных излишеств.

После очищения кожи, круговыми движениями начинайте массировать шею, подбородок, щеки, скулы, затем зону под глазами и лоб. Можно делать это на сухой коже, а можно – с использованием специального масла для массажа лица.

После круговых движений переходите к легким постукиваниям кончиками пальцев по массажным линиям, затем – к вибрирующим движениям, которые делаются костяшками пальцев, и к щипкам, стимулирующим кровообращение. Завершить процедуру советуют поглаживанием, двигаясь пальцами от центра лица к периферии.

Аппаратные методики

Очень хорошо помогают восстановить тонус кожи и убрать отечность различные аппаратные методики, причем домашние гаджеты показывают достойные результаты наравне с профессиональными.

Для улучшения лимфотока косметологи рекомендуют выбирать массажные приборы с вращающимися роликами и микротоковые аппараты, которые усиливают действие домашнего ухода и обладают выраженным подтягивающим эффектом.

Обновляющий пилинг

Верный способ запустить обновление кожи – сделать отшелушивающую процедуру. В праздники косметологи советуют выбирать процедуры, не требующие долгой реабилитации. Одна из них – домашний карбоновый пилинг, не вызывающий шелушения и бережно обновляющий кожу, улучшающий микроциркуляцию и тканевое дыхание.

Также хорошо себя зарекомендовали энзимные пилинги: они действуют деликатно, не вызывая раздражения, улучшают цвет лица, сужают поры.

С увлажнением к коже

От того, насколько ваша кожа наполнена влагой, зависит ее тургор и внешний вид. Используйте свободное время, появившееся благодаря выходным, для того, чтобы лишний раз побаловать кожу: например, устройте марафон увлажняющих масок, каждый день проводя бьюти-процедуру, пока читаете книгу или смотрите фильм.

Кстати, можно совмещать патчи для области под глазами и тканевые маски, нанося сначала патчи, а сверху – маску. После завершения процедуры, дождитесь, пока сыворотка впитается, и обязательно нанесите привычный увлажняющий крем, – тогда отражение в зеркале будет радовать, несмотря на марафон застолий и недосып.