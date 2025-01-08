Ночная маска: нужная вещь или маркетинговая уловка?

Что происходит

Все мы знаем, что ночное время – период восстановления нашей кожи. Но что именно происходит с ней, пока мы готовимся ко сну и видим сны?

Примерно с 21:00 до 23:00 снижается барьерная функция кожи и сокращается выделение кожного сала. Это подходящий момент для вечерних бьюти-процедур: эпидермис, словно губка, впитывает все питательные вещества и витаминные комплексы.

Активное обновление кожи происходит с 23:00 до 6:00, причем его пик приходится на время до полуночи. Поэтому так важно засыпать не позднее одиннадцати, чтобы организм мог восстанавливаться по максимуму. К счастью, раннее укладывание спать является не единственным способом раскрыть потенциал регенерации кожи. Кроме соблюдения режима сна, мы можем помочь ей при помощи косметических средств.

На помощь

В ночное время происходит активное деление клеток, повышается синтез коллагена, ускоряется микроциркуляция. Наряду с положительными моментами, есть и отрицательные: из-за естественного снижения выработки себума, в ночное время кожа может обезвоживаться. Именно поэтому ночные средства делают более насыщенными и питательными, чем дневные.

Некоторое время назад косметологи говорили, что перед сном достаточно очищать кожу, тонизировать, наносить сыворотку и ночной крем. Но с изобретением насыщенных ночных масок, их позиция поменялась: если кожа выглядит тусклой, склонна к обезвоженности и гиперпигментации, бьюти-эксперты рекомендуют раз в неделю заменять крем на несмываемую маску. Наутро после такой процедуры выравнивается тон лица, повышается упругость, и вы выглядите более отдохнувшей, чем после обычного крема.

Большая разница

На первый взгляд, разница между ночными маской и кремом не кажется очевидной. Оба типа продукта обещают решить насущные проблемы кожи: наполнить влагой, разгладить морщины, укрепить защитный барьер.

Однако эффект от маски заметен сразу (то есть на следующее утро), в то время как крем работает постепенно, его действие накопительное. Состав у маски более насыщенный, а активные компоненты добавлены в большей концентрации.

Так же, как и крем, ночную маску выбирают, исходя из потребностей и типа кожи: для жирной и проблемной подойдут средства с гелевой текстурой, для нормальной и комбинированной – кремовые, для сухой – густые маски-бальзамы. Чтобы не "перекормить" эпидермис и не нарушить естественные механизмы его работы, ночные маски не стоит использовать каждый вечер: одного-двух раз в неделю вполне достаточно.

Хитрый ход

Если ночная маска пока не куплена, а состояние кожи не очень радует, можно воспользоваться следующим лайфхаком: нанести ночной крем плотным слоем, как маску, дать впитаться 15 минут и промокнуть излишки салфеткой. Кроме того, вместо ночной маски может подойти и просто увлажняющая маска, не требующая смывания.





И все же, если вы всерьез настроены помочь своей коже восстанавливаться в ночное время суток, то лучше выбрать средство с пометкой sleeping mask, разработанное с учетом всех процессов, происходящих в эпидермисе, пока вы спите.