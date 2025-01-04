Как подобрать помаду под тон кожи: 6 лайфхаков, которые упростят жизнь

Выбор идеальной помады – это всегда квест, где найти сокровище можно только при правильном подходе. Сложно? Да, но с лайфхаками от "Клео.ру" это больше не будет проблемой. Забудьте про бесконечные свотчи на руке и разочарования дома: теперь вы точно узнаете, как сделать удачную покупку.

Учитывайте подтон кожи

Самый главный секрет – это ваш подтон: теплый, холодный или нейтральный. Легкий тест: посмотрите на вены на запястье. Они кажутся зелеными? Теплый подтон. Синими? Холодный. Не можете определить? Поздравляем, у вас нейтральный, и вам подойдут практически все оттенки.

Теплый подтон любит коралловые, персиковые и теплые нюды. Холодный подтон выигрывает с розовыми, сливовыми и ягодными оттенками. А нейтральный может смело миксовать – главное, чтобы цвет гармонировал с образом.

Улыбнитесь во все зубы



Подбор помады – это не только про цвет кожи, но и про улыбку. Если зубы не совсем белоснежные (что абсолютная норма, если у вас не виниры), избегайте помад с желтым или оранжевым подтоном – они только подчеркнут этот нюанс. Холодные красные и ягодные оттенки, наоборот, визуально делают улыбку ярче.



Нюд, который не бледнит

Идеальный нюд – это не тон в тон с кожей, а чуть темнее или насыщеннее. Слишком светлый сделает лицо "плоским", а слишком темный нарушит естественность. Лучше ориентироваться на цвет губ: нюдовая помада должна быть близка к их натуральному оттенку.

Красный, который идет всем



Не верьте мифу, что красный цвет – для избранных. Найдите свой правильный оттенок: для холодного подтона это классический алый с голубым отливом, для теплого – красный с кирпичным подтоном. В крайнем случае попробуйте универсальный красный, который подходит всем – такой найдется у многих брендов.



Свет и контекст

Магазинные лампы часто обманывают. Выйдите с нанесенным тестером на естественный свет или сфотографируйтесь при дневном освещении. Также не забывайте, что яркое офисное освещение может исказить насыщенность оттенка, а вечерний – приглушить ее.

Примерка – лучший друг



Кожа на губах и на руке абсолютно разная, поэтому смысла тестировать помаду на запястье нет. Чтобы быть уверенной в цвете, наносить продукт нужно именно на губы. Если вас пугает мысль о гигиене, воспользуйтесь ватной палочкой или одноразовым аппликатором, которые есть почти в каждом косметическом магазине. Аккуратно возьмите немного помады с тестера, нанесите на губы и оцените, как он выглядит при разном освещении. Не стесняйтесь попросить у консультанта чистые инструменты – ваше здоровье и комфорт важнее.

