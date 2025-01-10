Водный релакс: как превратить купание в ванне в SPA-ритуал

Морской заплыв

Целебные свойства морской воды были известны с давних времен. Добавляя натуральную морскую соль в ванну, мы насыщаем организм полезными минералами, способствуем выведению токсинов, улучшаем кровообращение, повышаем иммунитет, снимаем нервное напряжение. Солевые ванны рекомендуют при дерматологических заболеваниях (дерматитах, псориазе, атопии), при склонности к отекам, при бессоннице.

Конечно, можно добавлять в ванну морскую соль в натуральном виде, без всяких добавок. Но почему бы не усилить ее эффект при помощи ароматических масел, трав и растительных экстрактов?

Для реактивной кожи, склонной к сухости и шелушениям, подойдет морская соль с экстрактом ромашки. При сильных стрессах и бессоннице выбирайте английскую соль, насыщенную магнием: эфирное масло лаванды усилит ее действие. Для того, чтобы укрепить иммунитет и снизить скрытые воспалительные процессы в организме, выбирайте соль с добавлением трав и сухоцветов. Тем, кто любит принимать ванну с утра и хочет взбодриться перед днем, полным событий, полезна морская соль с экстрактами лемонграсса, апельсина и крапивы, а также соль с кофеином, которая не только бодрит, но и обладает антицеллюлитным эффектом.

Пенное удовольствие

В отличие от морской соли, пена для ванн – это больше про удовольствие, чем про пользу. Образование нежной и воздушной пены происходит за счет мощных поверхностно-активных веществ в составе, которые способствуют очищению кожи, но могут нарушать ее гидролипидный барьер.

Чтобы смягчить воздействие сульфатов-пенообразователей, производители добавляют в пену увлажняющие и тонизирующие компоненты – например, масло макадамии, миндаля, авокадо. Для нормальной и жирной кожи пенная ванна будет только на пользу, если принимать ее не чаще одного-двух раз в неделю. Для сухой и в особенности атопичной кожи ванна с пеной – к сожалению, запретное удовольствие.





Это бомба

Ставшая эстетичным компромиссом между солью и пеной, бомбочка для ванны буквально преобразила ритуал купания, сделав его приятным способом снять напряжение в завершении тяжелого дня. Ароматные, окрашивающие воду в разные цвета (иногда в самые неожиданные), содержащие полезные компоненты, бомбочки стали украшением любой ванной комнаты и хорошим дополнением подарка для близких.

Существует множество разновидностей бомбочек, и стоит попробовать разные, чтобы определиться с предпочтениями. Для сухой кожи лучше выбирать средства с чистым составом и минимумом химических добавок: например, с сухими сливками, маслом ши и карите. Однако стоит иметь в виду, что лимонная кислота, входящая в состав любых бурлящих шариков для ванн, может вызывать реакцию у чувствительного эпидермиса.





Уменьшить проявления акне у проблемной и жирной кожи способна бомбочка с маслом чайного дерева и лавандой. А для нормального эпидермиса подойдут любые бомбочки – главное, чтобы они делали процедуру приятной и повышали настроение.