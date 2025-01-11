Модные короткие стрижки 2025 года: обзор трендовых причесок

Выбор модельной прически – отличное решение при желании обновить имидж. Этому в полной мере соответствуют модные короткие стрижки 2025 года, сочетающие в себе креативность, стильный внешний вид и практичность. Правильный подбор прически поможет подчеркнуть достоинства внешности и придать выразительности лицу. К этой статье Клео.ру расскажет об актуальных трендах стрижек, на которые стоит обратить внимание.

Популярные короткие стрижки 2025

В этом сезоне стилисты предлагают вниманию модниц разнообразные прически, среди которых удастся с легкостью найти свой вариант, учитывая тип и структуру волос, форму лица. К числу неоспоримых трендов в 2025 году относятся модные стрижки на короткие волосы с градуировкой, эффектом многослойности, обрамляющие лицо с помощью челки и боковых прядей, с асимметрией. Далее Клео.ру предлагает вашему вниманию обзор причесок, наиболее популярных в этом сезоне.





Пикси

Данный хит остается востребованным на протяжении многих лет подряд. Писки характеризуется укорачиванием прядей на затылке и в боковых частях и более удлиненной макушкой. Челку разрешается подобрать по индивидуальному усмотрению: короткую или удлиненную, прямую или косую, густую или с эффектом прореживания. Пикси станет идеальным решением для обладательниц правильного овала лица, но подойдет и для любой другой формы, если грамотно продумать все детали прически.





Боб

Неустаревающая классика характеризуется длиной, достигающей уровня подбородка. При выстригании прядей стоит учитывать структуру волос, поскольку вьющиеся пряди имеют свойство "подскакивать". Преимущество боба заключается в том, что он гармонично смотрится как на прямых, так и на кудрявых волосах. При создании прически допускается дополнить ее челкой или обойтись без данной детали, сделать классическую или рваную версию стрижки.





Каре

Еще одна вариация модных женских стрижек, относящихся к категории классики. В этом сезоне приветствуются все возможные версии: с четко обрезанными линиями, "на ножке", с эффектом асимметрии, на удлинение в передней части. Данная стрижка универсальна и дает возможность проявить фантазию при выборе укладке, допуская как четкое выравнивание прядей, так и создание "голливудских" волн и завитков.





Ультракороткая стрижка

Прическа "под ноль" – выбор любительниц неординарности и смелых экспериментов. Однако, чтобы остановиться на данном варианте, стоит учитывать особенности внешности. Стрижка подойдет лишь обладательницам правильного овала лица и идеальной формы головы. Длина прядей может быть одинаковой по всей длине или содержать перепады на висках и затылке, которые выбриваются с помощью машинки. При этом в верхней части прическа делается более удлиненной.





Маллет

Данная прическа придаст образу дерзкие нотки и идеально вписывается в смелые молодежные луки. Макушка и затылок создаются в более удлиненном варианте по сравнению с боковыми частями. Маллет идеально смотрится с обработкой краев филировкой, придающей стрижке рваный эффект. Данная прическа органично выглядит как на прямых, так и на вьющихся волосах.





Сессон

Это идеальное решение для любительниц классических луков. Прическа придает образу неповторимый французский шарм. С помощью особой техники выстригания удлиненная челка плавно переходит в боковые части, переходящие в затылочную область. Стрижка предназначена для обладательниц прямых волос и правильного овального или узкого лица.





Андеркат

Еще один удачный вариант при желании создать дерзкий молодежный лук. Характерные детали стрижки – резкий перепад длины между укороченными висками и затылком и удлиненной макушкой. Такой контраст придает прическе и ее обладательнице неповторимости и индивидуальности. При желании сделать андеркат максимально креативным допускается прибегнуть к выбриванию узоров на одном или двух висках.





Шапочка

Прическа характеризуется удлиненной верхушкой и укороченными боковыми частями и затылком. Благодаря особой технике выстригания стрижка приобретает эффектный объем на макушке. Перепад между верхней часть и висками с затылком может быть не сильно заметным или ярко выраженным. В последнем случае разрешается прибегнуть к выбриванию.





Подведем итог

Теперь вы знаете, какие короткие стрижки будут модными в 2025 году. Благодаря разнообразию дизайнов подобрать для себя подходящий вариант не составит никакого труда. Разнообразные стильные версии причесок можно создавать на прямых или вьющихся волосах, при необходимости подчеркивая достоинства внешности и формы лица или скрывая недостатки.