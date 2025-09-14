Попасть в цвет: какие оттенки маникюра будут в тренде этой осенью?

Осень ассоциируется у вас с серостью и унынием? Смеем заявить: это в корне неверно! В этом сезоне мы откладываем в сторону кричащие оттенки и предлагаем погрузиться в пучину стильных, насыщенных и глубоких цветов.

Синий цвет – новый черный

В моду снова входит цвет глубокой осенней ночи, когда небо становится бархатным и бесконечным. Синий заменяет черный, но делает это с большим изяществом и загадкой. Он не грузит, а наоборот – придает образу невероятную глубину и интеллигентность. Важный его плюс в том, что он самодостаточен сам по себе, хорош в сольном маникюре без дизайна.

С чем носить? С золотом, серебром (причем можно сочетать сразу два металла), серым кашемиром, белоснежной рубашкой. В тренде тандем синего с уютным оттенком карамели: смотрится необычно, элегантно и дорого.

Хаки: стойкий солдат палитры

Самый бунтарский и философский цвет сезона. Идеально подойдет для тех, кто ценит историю, зашифрованную в вещах, предпочитает поход в горы вечеринкам и знает, что настоящая роскошь – это чувствовать себя собой.





С чем носить? Абсолютно с чем угодно! Он приземлит яркий шелковый платок, подружится с грубым денимом и сделает ваше серое пальто произведением искусства. Идеален в тандеме с рыжим, терракотовым и, как ни странно, с нежным узором полька дот.





Красиво смотрится зеленый хаки с магнитным "бархатным" эффектом. Добавить к этому вкрапления золотых мазков или листьев – и получается нарядный и настроенческий маникюр.

Игра со светом при помощи магнита в защитных оттенках смотрится очень необычно и приковывает внимание к маникюру.

Кофе с шоколадом: сладкая пауза

Самые уютные осенние оттенки – от горького шоколада до нежного латте – снова актуальны этой осенью. Сочетаем их с различными дизайнами, чтобы маникюр не показался скучным: например, с графическими узорами, звездами, сердечками.

С чем носить? Шоколадный маникюр подходит практически подо все, но наиболее красиво сочетается с голубым, бежевым, кремовым, карамельным и хвойным.

Один из главных трендов 2025-го – объемные 3D-элементы в маникюре – прекрасно сочетаются с шоколадно-кофейной темой.

Оригинально смотрится кофейный маникюр в комбинации с нюдом, украшенным импрессионистскими мазками в коричневой палитре.

Очень свежее и стильное сочетание – шоколадный с небесно-голубым.

Мраморный дизайн – черный кофе с молоком – оригинальная идея для осеннего маникюра: ненавязчивая и необычная одновременно.

Хвойный: спокойствие леса

Темный, смолистый, хвойный оттенок уже встречался нам в прошлогодних зимних трендах, но в этом сезоне он выбился в пятерку лидеров! Это не кричащий летний травянистый, это цвет вековых елей и мха на камнях. От него веет лесной свежестью и уютом рождественских сказок.

С чем носить? Со всеми оттенками коричневого (идеальный дуэт!), с бордовым, с золотыми аксессуарами и плотными вязаными вещами.

Серебро: работы по металлу

Серебро в этом сезоне – это не гламурное китчевое сияние, а цвет жидкого металла, благородный и магически-изысканный. Серебряный маникюр – идеальный антидот против осенней хандры. Он не пытается согреть – он очаровывает своим холодным, отстраненным совершенством.

С чем носить? Серебряные ногти стильно смотрятся с черными монохромными образами, а также с теплой палитрой (хаки, горчичный, рыжий). Холодное серебро на фоне теплых, землистых оттенков создает невероятно стильный контраст.





Не забудьте сохранить понравившиеся идеи осеннего маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!