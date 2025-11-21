Дерматолог Амосова рассказала, как достичь лучшего эффекта от витамина С при уходе за кожей

Дерматолог Галина Амосова поделилась профессиональными рекомендациями по эффективному применению витамина С в ежедневном уходе за кожей. Специалист объяснила, как достичь максимального результата от использования этого популярного антиоксиданта.

По словам эксперта, стратегия применения витамина С должна определяться индивидуальными потребностями кожи и поставленными целями. Для решения простых задач достаточно включить в рутину одну сыворотку с этим компонентом. Однако при необходимости комплексного воздействия рекомендуется использовать несколько средств из одной линейки.

Дерматолог отметила, что современные стабильные формы витамина С демонстрируют высокую эффективность даже при низких концентрациях. Такие составы сохраняют свои свойства на протяжении всего срока годности и подходят для применения в любое время суток. Также специалист уделила внимание важности солнцезащитных средств при использовании витамина С, поскольку без надлежащей UV-защиты все усилия по осветлению пигментации могут оказаться бесполезными.

Что касается совместимости с другими активными компонентами, эксперт советует применять витамин С утром, а ретинол и кислоты – в вечернее время. Такой подход позволяет получить лучшее от всех компонентов без риска возникновения раздражения. Для чувствительной кожи рекомендуется выбирать щадящие формы витамина С и тщательно контролировать реакцию кожи на каждый актив.

"Самое "звездное" сочетание с клинически доказанной эффективностью – это витамин С, витамин Е и феруловая кислота. Оно отлично работает на осветление пигментации. Еще феруловая кислота усиливает антиоксидантные свойства обоих витаминов", – рассказала Галиса Амосова в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Она также развеяла распространенный миф о несовместимости витамина С с ниацинамидом, пояснив, что современные стабильные формы прекрасно работают в сочетании с этим компонентом, усиливая антиоксидантное действие и способствуя выравниванию тона кожи.