Бакучиол: чем хорош растительный аналог ретинола?

Ретинол по праву считается золотым стандартом в борьбе с возрастными изменениями и неровным тоном кожи: он разглаживает морщины, выравнивает рельеф, осветляет пигментацию, стирает следы постакне. Однако за эту эффективность нередко приходится платить: покраснение, шелушение и дерматит – частая реакция на этот активный компонент в косметике. Кроме того, ретинол вводят постепенно, по специальной схеме, назначенной косметологом, а это создает дополнительные сложности при добавлении его в уход.

На этом фоне бакучиол, который считается природной альтернативой ретинола, выглядит особенно привлекательно. Но так ли он эффективен, как уверяют маркетологи? Давайте разбираться.

Не одно и то же

Несмотря на схожий эффект, бакучиол не является производной ретинола. Его источник – семена растения Псоралея, веками применявшегося в аюрведической и китайской медицине для лечения кожных заболеваний. Современная наука лишь подтвердила то, что было известно давно: это вещество воздействует на те же клеточные рецепторы, что и ретинол, демонстрируя сопоставимый эффект, но с более щадящим действием. В ходе исследований выяснилось, что бакучиол успешно справляется с мелкими морщинами и неровным тоном лица. Ключевое преимущество, заинтересовавшее ученых, – отсутствие характерных для ретинола побочных явлений: жжения и интенсивного шелушения.

Работа на результат

Если ретинол работает, заставляя клетки обновляться и производить больше коллагена, то бакучиол запускает каскад реакций, которые в итоге приводят к тем же эффектам:

✔ Стимулирует синтез коллагена. Кожа становится более упругой, морщины – менее заметными.

✔ Ускоряет клеточное обновление. Выравнивается тон и текстура кожи, осветляются пигментные пятна.

✔ Действует как мощный антиоксидант, борется со свободными радикалами, защищая кожу от преждевременного старения.

✔ Успокаивает, снижает воспалительные реакции.



Кому нужен бакучиол?

Бакучиол – настоящее спасение для тех, чья кожа негативно реагирует на ретинол. В зоне особого внимания – обладатели сухого, обезвоженного, реактивного типа кожи, а также пациенты с розацеа.

По сути, ограничение только одно – индивидуальная непереносимость или аллергия на растительные компоненты. Поскольку это концентрат из семян, такая вероятность существует.





Правила интеграции в уход

Бакучиол демонстрирует отличную совместимость с большинством активов: пептидами, кислотами, витаминами и пробиотиками. Более того, его можно комбинировать даже с самим ретинолом – в этом тандеме он работает как стабилизатор, предотвращая окисление ретинола, и усиливает антиоксидантную защиту.

Для достижения максимального эффекта допустимо ежедневное применение бакучиола. Лучше использовать его в каком-то одном основном продукте: например, в сыворотке или в креме, а не применять сразу всю линейку с этим активом. В отличие от ретинола, бакучиол отлично подходит для утреннего ухода, так как не провоцирует фоточувствительность.



Кто кого?

Переносимость бакучиола неоспоримо выше, а его эффективность в борьбе с морщинами, акне и жирным блеском лишь ненамного уступает ретинолу.

При этом по некоторым параметрам – например, в осветлении пигментации – он может даже превосходить своего знаменитого оппонента в небольших концентрациях. Не стоит забывать и о его мощных регенерирующих и антиоксидантных свойствах.

Важнейшее преимущество бакучиола – фотостабильность. В отличие от ретинола, он не разлагается на солнце и не провоцирует чувствительность к ультрафиолету, что позволяет использовать его в дневное время даже в летний период. Но правило применения SPF-средств остается неизменным, так как обновленная кожа требует усиленной защиты.

В отличие от ретинола, бакучиол можно вводить в рутину без обязательной консультации дерматолога. Главное – предварительно протестировать средство на небольшом участке кожи, чтобы исключить аллергическую реакцию.