Виноградный детокс: почему эта ягода — спасение для кожи?

3 сентября отмечают День винограда - ягоды, способной не только украсить сырную тарелку, но и защитить кожу от стрессов. Рассказываем, почему стоит включить виноград в бьюти-рутину.
Сила ресвератрола
Виноград растет под солнцем, его атакуют грибки и ультрафиолет. Чтобы выжить, растение вырабатывает свое собственное защитное оружие – природное соединение ресвератрол. Около тридцати лет назад ученые выяснили, что это вещество – мощнейший антиоксидант, способный защитить кожу от воздействия стрессовых факторов. Он включает способность клеток к самовосстановлению, помогая коже лучше восстанавливаться и обновляться.
Кроме того, ресвератрол обладает противовоспалительным действием, помогает успокоить кожу, сделать ее более ровной и устойчивой к внешним раздражителям. Это делает его отличным помощником при акне и розацеа. Используют ресвератрол и в борьбе с гиперпигментацией: известно, что он мягко подавляет активность фермента, отвечающего за выработку меланина, помогает бороться с пигментными пятнами и выравнивать общий тон лица.
Чем еще полезен виноград?
Ресвератрол – главный супергерой в составе винограда, но далеко не единственный. Ягода богата витаминами С и Е, а также натуральными кислотами, которые мягко отшелушивают кожу. Косточки и кожица винограда содержат флавоноиды, которые усиливают действие антиоксидантов и улучшают микроциркуляцию. Масло виноградных косточек является источником процианидинов, витаминов Е и F, обладает легкими антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его эффективным для ухода за проблемной кожей с расширенными порами.
Виноград используется не только в готовой косметической продукции, но и является эффективным компонентом для домашних масок и пилингов.
Домашние бьюти-рецепты с виноградом
Освежающая маска для сияния
|Что понадобится
|5-7 ягод зеленого винограда, 1 ч. л. меда.
|Как приготовить
|Освободите виноград от косточек, разомните ягоды вилкой, смешайте с медом.
|Как использовать
|Нанесите на очищенное лицо на 15 минут. Смойте прохладной водой. Маска освежит кожу и увлажнит ее: идеально перед важным событием!
Антивозрастная виноградная маска
|Что понадобится
|Горсть винограда, 1 ст. л. натурального йогурта без добавок.
|Как приготовить
|Виноград раздавите в пюре, смешайте с йогуртом. Удобнее всего сделать это блендером.
|Как использовать
|Нанесите на очищенную кожу на 20 минут. Смойте теплой водой. Маска обеспечит антиоксидантную защиту, тонизирует кожу и сделает ее нежнее.
Нежный пилинг от пигментации
|Что понадобится
|Сок горсти винограда, 1 ч. л. мелкой овсяной муки.
|Как приготовить
|Смешайте ингредиенты до консистенции пасты. Дайте овсяной муке немного набухнуть.
|Как использовать
|Массируйте лицо 2–3 минуты, затем оставьте на 10 минут как маску. Такой пилинг обеспечит мягкое отшелушивание, выравнивание тона, осветление пигментации.
Ополаскиватель для волос
|Что понадобится
|Стакан свежего виноградного сока, 1 л воды комнатной температуры.
|Как приготовить
|Смешайте ингредиенты. Используйте сразу.
|Как использовать
|После мытья шампунем ополосните волосы смесью сока и воды. Не смывайте. Такое ополаскивание добавляет невероятный блеск и закрывает чешуйки кутикулы волос.
Укрепляющая маска против выпадения
|Что понадобится
|10–12 ягод винограда (для светлых волос не используйте темный виноград – во избежание окрашивания), 1 яичный желток, 1 ст. л. репейного масла.
|Как приготовить
|Смешайте ингредиенты при помощи блендера до однородной массы.
|Как использовать
|Массирующими движениями нанесите смесь на кожу головы и корни волос. Распределите остатки по длине. Оставьте на 40 минут под шапочкой для душа и полотенцем. Смойте шампунем. Такая маска укрепляет луковицы, стимулирует рост и улучшает кровообращение кожи головы.