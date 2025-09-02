Виноградный детокс: почему эта ягода — спасение для кожи?

3 сентября отмечают День винограда - ягоды, способной не только украсить сырную тарелку, но и защитить кожу от стрессов. Рассказываем, почему стоит включить виноград в бьюти-рутину.

Сила ресвератрола

Виноград растет под солнцем, его атакуют грибки и ультрафиолет. Чтобы выжить, растение вырабатывает свое собственное защитное оружие – природное соединение ресвератрол. Около тридцати лет назад ученые выяснили, что это вещество – мощнейший антиоксидант, способный защитить кожу от воздействия стрессовых факторов. Он включает способность клеток к самовосстановлению, помогая коже лучше восстанавливаться и обновляться.

Фото: freepik.com

Кроме того, ресвератрол обладает противовоспалительным действием, помогает успокоить кожу, сделать ее более ровной и устойчивой к внешним раздражителям. Это делает его отличным помощником при акне и розацеа. Используют ресвератрол и в борьбе с гиперпигментацией: известно, что он мягко подавляет активность фермента, отвечающего за выработку меланина, помогает бороться с пигментными пятнами и выравнивать общий тон лица.

Фото: архивы пресс-служб. Сыворотка для лица Resveratrol, Etat Pur; Кислотный пилинг Aha & Resveratrol Peel, Christina; Крем для век с винным экстрактом, Apasionado; Увлажняющий крем с экстрактом винограда и салициловой кислотой Grape Stem Cell Wrinkle Lifting Cream, FarmStay; Лифтинг-крем для лица с маслом виноградных косточек Santorini Grape Poreless Skin Cream, Korres; Матирующий флюид для лица Vinopure, Caudalie

Чем еще полезен виноград?

Ресвератрол – главный супергерой в составе винограда, но далеко не единственный. Ягода богата витаминами С и Е, а также натуральными кислотами, которые мягко отшелушивают кожу. Косточки и кожица винограда содержат флавоноиды, которые усиливают действие антиоксидантов и улучшают микроциркуляцию. Масло виноградных косточек является источником процианидинов, витаминов Е и F, обладает легкими антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что делает его эффективным для ухода за проблемной кожей с расширенными порами.

Фото: архивы пресс-службы Dr.Ceuracle. Лифтинг-крем для лица Активные Ягоды с ресвератролом Vegan Active Berry Lifting Cream

Домашние бьюти-рецепты с виноградом

Виноград используется не только в готовой косметической продукции, но и является эффективным компонентом для домашних масок и пилингов.

Освежающая маска для сияния


Что понадобится 5-7 ягод зеленого винограда, 1 ч. л. меда.  
Как приготовитьОсвободите виноград от косточек, разомните ягоды вилкой, смешайте с медом. 
Как использовать Нанесите на очищенное лицо на 15 минут. Смойте прохладной водой. Маска освежит кожу и увлажнит ее: идеально перед важным событием!

Фото: freepik.com

Антивозрастная виноградная маска

Что понадобится Горсть винограда, 1 ст. л. натурального йогурта без добавок.
Как приготовитьВиноград раздавите в пюре, смешайте с йогуртом. Удобнее всего сделать это блендером.
Как использоватьНанесите на очищенную кожу на 20 минут. Смойте теплой водой. Маска обеспечит антиоксидантную защиту, тонизирует кожу и сделает ее нежнее. 

Нежный пилинг от пигментации

Что понадобитсяСок горсти винограда, 1 ч. л. мелкой овсяной муки.
Как приготовитьСмешайте ингредиенты до консистенции пасты. Дайте овсяной муке немного набухнуть. 
Как использоватьМассируйте лицо 2–3 минуты, затем оставьте на 10 минут как маску. Такой пилинг обеспечит мягкое отшелушивание, выравнивание тона, осветление пигментации.

Фото: freepik.com

Ополаскиватель для волос

Что понадобитсяСтакан свежего виноградного сока, 1 л воды комнатной температуры.
Как приготовить Смешайте ингредиенты. Используйте сразу.
Как использоватьПосле мытья шампунем ополосните волосы смесью сока и воды. Не смывайте. Такое ополаскивание добавляет невероятный блеск и закрывает чешуйки кутикулы волос.

Фото: сгенерировано нейросетью Шедеврум

Укрепляющая маска против выпадения

Что понадобится10–12 ягод винограда (для светлых волос не используйте темный виноград – во избежание окрашивания), 1 яичный желток, 1 ст. л. репейного масла.
Как приготовитьСмешайте ингредиенты при помощи блендера до однородной массы.
Как использоватьМассирующими движениями нанесите смесь на кожу головы и корни волос. Распределите остатки по длине. Оставьте на 40 минут под шапочкой для душа и полотенцем. Смойте шампунем. Такая маска укрепляет луковицы, стимулирует рост и улучшает кровообращение кожи головы.

Фото: freepik.com

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

