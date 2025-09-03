Цифровое старение: как синий свет от экранов портит кожу и что с этим делать?

Пока мы лайкаем котиков и скролим ленту новостей, наш самый большой орган – кожа – подвергается вредному воздействию. Но так ли вреден ли синий свет и можно ли обезопасить свою кожу, не отказываясь от гаджетов?

Как синий свет влияет на кожу

Синий свет – мастер маскировки и проникновения. В отличие от UV-лучей, которые обжигают поверхность, неощутимый синий свет проникает глубоко, до дермальных слоев кожи. И начинает там свою медленную подрывную деятельность: стимулирует образование свободных радикалов, которые ломают коллаген и эластин, нарушает барьерные функции и провоцирует пигментацию (удивительно, но исследования показывают, что синий свет может провоцировать нарушение выработки меланина даже более активно, чем некоторые виды ультрафиолета!). Результатом становится тусклый цвет кожи, морщинки и появление темных пятен. Кожа становится более уязвимой, обезвоженной и чувствительной.

Защита от излучения

Только без паники! Бежать в бункер без Wi-Fi или покупать кнопочный телефон не обязательно. Достаточно включить в свою бьюти-рутину средства, которые помогут коже дать отпор стрессовому действию и защитят от синего света.

✔ Антиоксиданты – это компоненты-супергерои, которые нейтрализуют свободные радикалы, порожденные синим светом. Витамин C (аскорбиновая кислота) – осветляет, защищает, стимулирует выработку коллагена. Витамин E (токоферол) – работает в дуэте с витамином С, усиливая его действие. Экстракт зеленого чая – мощнейший природный антиоксидант, который успокаивает и снимает воспаления. Ресвератрол – дарит коже сияние и борется со старением.

✔ Ниацинамид (витамин B3) – тот компонент, который обязательно должен быть в вашем уходе, если вы проводите перед экранами много времени. Он не только защищает кожу от внешнего воздействия, но и укрепляет ее собственный барьер, помогая ей лучше сопротивляться атаке извне.





✔ Оксиды железа (Iron Oxides) – минеральные пигменты, которые часто есть в тональных средствах и BB-кремах, создают физический барьер, отражающий синий свет. Именно поэтому твой тональник может пригодиться не только для маскировки несовершенств, но и для защиты от цифрового излучения.

Защищает ли санскрин от синего света?

Многие современные солнцезащитные средства имеют дополнительную защиту от синего света. Ищите на упаковке пометку HEV (расшифровывается как High-Energy Visible light, высокоэнергетический видимый свет) или Blue Light Protection (защита от синего света). Некоторые бренды разработали и выпустили отдельные средства с антиоксидантами и HEV-фильтрами: пока что таких продуктов не очень много, но скоро такой косметики будет становиться все больше.

Цифровой детокс

Антиоксидантная косметика и физические фильтры способны минимизировать вред от синего света. Режим фильтрации синего света на телефоне – еще один плюсик в копилку к здоровью кожи. Но цифровой детокс – это по-прежнему лучшее, что стоит время от времени проводить для ментального и физического здоровья. Старайтесь сокращать экранное время, иногда позволяйте себе выходной без телефона. И не преуменьшайте значение антиоксидантов: хорошо, когда они есть не только в баночке с кремом и сывороткой, но и в вашем ежедневном рационе.



