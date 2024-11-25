В чем встречать Новый год 2025: советы для каждого знака зодиака

Выбор наряда на Новый – это не просто вопрос стиля, но и возможность заручиться поддержкой звезд. Но для того, чтобы получить желаемое, нужно все сделать правильно. Астрологи и стилисты дают свои рекомендации, в чем встречать Новый год 2025. Клео.ру предлагает изучить их подробнее.

Советы по выбору наряда для каждого знака зодиака

Для каждого знака зодиака советы от специалистов будут отличаться, однако существуют общие правила, которым стоит придерживаться. Покровителем 2025 года будет Зеленая Деревянная Змея, поэтому следует выбирать в качестве базовых цветов коричневый, синий и темные оттенки зеленого. Также не стоит забывать о классических новогодних оттенках – красном, золотом и серебряном. Они ассоциируются с богатством и помогут привлечь благополучие в свой дом.

А вот ярких кислотных тонов стоит избегать. Неоновые оттенки и яркий розовый будут неуместными на новогодней вечеринке. Стилисты рекомендуют придерживаться естественных и природных цветов.

Выбирая обувь, стоит отдавать предпочтение удобству, особенно если новогодняя вечеринка будет проходить вне дома. Рекомендуются туфли на каблуке или ботильоны, а по цвету стоит выбирать коричневый, черный и серебряный.

Аксессуары играют особую роль в построении образа. В 2025 году в моду вернутся максимализм с акцентом на металл. Стоит выбрать крупные золотые и ли серебряные украшения – кольца, серьги, браслеты. Небольшая сумочка с металлическими элементами декора отлично сочетается с большинством стилей.

Клео.ру предлагает разобраться, что надеть на Новый год 2025 и какие рекомендации дают астрологи по выбору новогодних нарядов по знакам зодиака.





Овен

Представительницам данного знака зодиака подойдет атласное платье в любых оттенках красного, дополненное туфлями на высоком каблуке. Яркий образ поможет завоевать расположение звезд и привлечь удачу.

Для мужчин этого созвездия предпочтительным будет классический костюм с рубашкой красных оттенков. Аксессуары из натуральной кожи будут хорошо сочетаться с таким образом.

Телец

Всем представителям данного созвездия следует выбирать в качестве базовых цветов зеленый, бежевый и оттенки коричневого. Астрологи советуют выбирать натуральные материалы. Например, шелковую или хлопковую ткань.

Мужские образы должны быть лаконичными, без лишних изысков.

Близнецы

Выбирая, что надеть на Новый год 2025, женщинам-Близнецам стоит выбирать наряды из легких тканей. Оформление также должно быть в воздушных оттенках – светло-розовом, светло-желтом. Не стоит забывать об универсальном цвете этого года – зеленом.

Рак

Представителям водной стихии подойдет нежный образ принцессы. Шелковые и атласные наряды выгодно дополнят такой стиль. В цветах рекомендации такие же, как и для Близнецов – светлые оттенки розового и желтого, молочный и жемчужный.





Лев

Представителям огненного знака зодиака захочется выделиться на фоне окружающих своим образом. Не стоит подавлять это желание. Золотой, красный и зеленые цвета будут удачным решением практически для любого стиля. Можно дополнить образ золотыми украшениями, а в качестве ткани выбирать шелк или бархат.

Дева

Практичность и удобство – главные критерии для выбора наряда на Новый год 2025 для женщин-Дев. Стилисты советуют строить образ на основе зеленого цвета и его оттенков – мятного или бирюзового. Уделите внимание деталям. Мелочи будут привлекать внимание: они могут как выгодно подчеркнуть сильные стороны фигуры, так и акцентироваться на проблемных местах.

Весы

Гардероб представительниц воздушного знака зодиака должен включать в себя платье или юбку, туфли на каблуках и, по возможности, аксессуары на основе благородных металлов. По цветовой палитре особых рекомендаций нет: можно выбрать базовые цвета или поэкспериментировать со стилем.

Для мужчин отличным решением будет образ джентльмена – классический костюм, бабочка или галстук, жилетка.

Скорпион

Женщинам-Скорпионам следует выбирать наряды, которые могут подчеркнуть сильные стороны фигуры или скрыть проблемные места. Акцентируйте внимание с помощью мелких деталей, металлических элементов декора, аксессуаров и изделий из натуральной кожи. При выборе цветов следует отдавать предпочтение насыщенным оттенкам.

Стрелец

Новогодняя ночь для Стрельцов – это особое время возможностей. Представительницам данного созвездия подходят любые цвета и оттенки, поэтому можно смело доставать любимые наряды из гардероба. Огненному знаку зодиака подходят крупные украшения необычной формы или несколько металлических браслетов, которые будут слегка звенеть при движении.





Козерог

Роскошь и качество – главные критерии, которые должны присутствовать в каждом образе Козерогов на Новый год 2025. Рекомендуются белые платья в пол из бархата или шелка. Этот цвет символизирует чистоту и поможет наладить общение с окружающими.

Но чтобы отдать дань уважение Деревянной Змее и заручиться поддержкой, можно строить свой образ на основе зеленого цвета. В таком случае предпочтительными будут темные оттенки. Стиль завершат золотые или серебряные аксессуары и туфли-лодочки.

Водолей

Водолей – самый непредсказуемый знак зодиака. Это качество прослеживается не только в стиле, но и в действиях. Представительницы стихии Воздуха любят экспериментировать и создавать необычные наряды, и эта особенность будет как нельзя кстати в новогоднюю ночь 2025.

Женщинам стоит попробовать платья с необычными вырезами, яркими принтами или прозрачными вставками. Креативный подход к составлению образа поможет привлечь удачу и заслужить благосклонность звезд.

Рыбы

Женщинам-Рыбам подойдут романтичные образы, подчеркивающие женственность. Предпочтительными будут легкие и светлые оттенки, монотонные и без ярких контрастов. Впрочем, немного причудливости не повредит, поэтому можно немного поэкспериментировать с деталями, акцентируя внимание на сильных сторонах своей фигуры.





Подведем итог

Астрологи и стилисты предлагают представительницам всех знаков зодиака варианты, в чем встречать Новый год 2025. Эти рекомендации помогут выглядеть стильно в новогоднюю ночь, а также заручиться поддержкой звезд, привлечь удачу и повысить энергетический потенциал. Хозяйка года Зеленая Деревянная Змея наверняка оценит усилия и даст свое благословение.