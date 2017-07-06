Устройства, которые помогут привести себя в форму

В тренажерных залах становится теснее день ото дня. Но, согласитесь, просто заниматься по программе или бегать довольно скучно. Мы нашли для вас 5 лучших гаджетов, которые сделают тренировки проще, интереснее и веселее.

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1. Умная майка Polar

Если вам не нравится носить спортивные трекеры на руке, а отслеживать данные все же хочется, то умную одежду придумали для вас. Небольшой блок в верхней части спины хранит данные о вашем пульсе, мониторит физическую активность и даже отслеживает ваше местонахождение по GPS. Так что если потеряетесь на пробежке, тренер вас найдет. Наверное. :)

2. Умные наушники Body Trak

Еще один вариант для тех, кому нужно освободить запястье. Наушники измеряют пульс, температуру тела, объем потребляемого кислорода (только представьте!) и, конечно, скорость перемещения и ритм шага. Закрепите их на ушной раковине и смело отправляйтесь на пробежку — ваши данные будут записаны. А вы тем временем будете слушать любимую музыку.

3. Умные часы Huawei Watch 2

Когда фитнес-трекера недостаточно, на помощь приходят умные часы. Это устройство не только следит за вашими жизненными показателями и спортивными результатами, но и умеет выходить в интернет, загружать приложения и использовать GPS.

Наконец, главное: эти часы умеют звонить. Вы можете смело отправиться на прогулку в лес со словами «буду через два часа, в случае чего звоните на часы». Да и не потеряетесь без своего смартфона — карты-то всегда выведут.

4. Умные кроссовки Xiaomi Mi Band

Да-да, скоро «умными» будут любые предметы одежды. Xiaomi совместно с китайским спортивным брендом Mi Band выпустила умные кроссовки с чипом Intel. Устройство измеряет и записывает число шагов, скорость, пройденное расстояние и число сожженных калорий.

Функционал аналогичен большинству фитнес-браслетов. Кроссовки синхронизируются со смартфоном по Bluetooth и передают данные в специальное приложение. Разработчики утверждают, что встроенной батареи хватает примерно на один год.

5. Умная скакалка Tangram Factory Smart Rope

Когда-нибудь в будущем умная скакалка станет прабабушкой технологичного фитнеса. Сегодня же это, пожалуй, самое необычное устройство в нашей подборке. В ручки скакалки встроен процессор, который считает число прыжков, скорость и сожженные калории. Данные синхронизируются с приложением смартфона по Bluetooth.

Впечатляет вот что: количество прыжков отображается прямо перед спортсменом как бы в воздухе. Такой эффект создают светодиоды, встроенные в шнур скакалки. Помимо всего прочего, разработчики обещают высокую эргономичность и долговечность гаджета.