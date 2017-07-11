Секреты косметолога: уход за лицом после 30

О тонкостях ухода за лицом после 30 лет рассказывает наш новый блогер Ксения Ведищева — врач-дерматокосметолог, независимый эксперт в области аппаратной, возрастной косметологии и дерматологии.

Дорогие мои, спешу вас поздравить. Вы вступили в возраст расцвета женской красоты. Ваша молодость «набрала сок», а пытливая юность с татуировками и фиолетовой шевелюрой осталась позади. Многие уже определились с профессией, вышли замуж, родили детей. У каждой из вас есть представление о том, как хотелось бы выглядеть — волосы, макияж, стиль одежды. Возраст «слегка за 30» — самое время начать грамотно и системно ухаживать за собой.

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Что это означает? Вот приходит ко мне на консультацию девушка. Я посоветую ей начать с самого простого, если она до этого ничего не делала.

Часто мне говорят: «Я делала то-то, но оно мне уже не помогает». В этом случае необходимо составить точную картину того, что нравится, что клиентка уже пробовала, что ей подходит. После этого главное — действовать точно по плану, вовремя, и тогда прекрасный результат не заставит себя ждать.

Секреты от профессионала

Как правило, женщина в возрасте 30+ уже сама понимает, к чему склонна ее кожа. Знает свой тип кожи — жирная, склонная к сухости или к образованию пигментных пятен. Если у девушки от природы мышцы мощные, а щечки - кровь с молоком, то с возрастом, вероятно, появится гравитационное провисание кожи. При астеническом телосложении лицо худое, кожа тонкая и быстро теряет влагу. В будущем это чревато большим количеством мелких морщинок.

Этим двум 30-летним девушкам показан строго индивидуальный подход к уходу за собой! В первом случае поможет массаж лица, криотерапия. В дальнейшем подключим аппаратные методики. Все это дает глубокое проникновение, стимулирует и укрепляет мышцы, поэтому отлично сохраняется форма лица. Во втором случае массаж делать я бы очень не рекомендовала! Нужны специальные ухаживающие процедуры.

После 30 лет в набор нужных коже процедур входят:

Мезотерапия . Сюда относится как папульная техника, так и напажная.

. Сюда относится как папульная техника, так и напажная. Биоревитализация. Это введение гиалуроновой кислоты, при котором также используются папулы, но более плотные по сравнению с мезотерапией.

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Аппараты. Какие? Это большая отдельная тема, и я обязательно затрону ее в блоге. Просто отмечу, что после 30 аппараты нужны. Убрать постакне или сосудистые звездочки, пигментные пятна и т.д.

Какие? Это большая отдельная тема, и я обязательно затрону ее в блоге. Просто отмечу, что после 30 аппараты нужны. Убрать постакне или сосудистые звездочки, пигментные пятна и т.д. Сыворотки и ампулы. Вам уже не 20, кожа истончается. Лучше в этом возрасте начать использовать сыворотки или ампульные средства: коллаген, коэнзим, гиалуроновую кислоту для поддержки кожи и профилактики возрастных изменений. Эти вещества идеально проникают в кожу при использовании вместе с микротоковым аппаратом для домашнего пользования. Я лично всегда беру его с собой в дорогу. С его помощью всегда можно быстро снять отеки, ввести необходимые препараты и освежить кожу.

Что делать дома?

Я всем рекомендую уделять особое внимание уходу за собой дома. Вам повезло больше, чем вашим мамам. Сегодня многие процедуры «ушли» из салонов домой. Это, безусловно, ампульные средства, о которых я сказала выше. Их можно купить за адекватные деньги. Например, препараты российской компании «Сисметика». Также в аптеках продаются витамин Е, составы Омега-3-6-9, Аевит. Все эти средства будут питать вашу кожу.

Тканевые и готовые маски, пропитанные коллагеном, различными питательными составами. А также готовые маски на глиняной основе с активированным углем, кремнием и прочими активными компонентами. Сейчас колоссальный выбор!

Маски всегда наносим тонким слоем, тканевую маску закрепляем на лице.

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Если есть возможность полежать с маской 15-20 минут — идеально, так лифтинговый эффект будет лучше. Также рекомендую один раз в неделю делать дома парафиновые процедуры. Когда вы, к примеру, занимаетесь домашними делами и у вас есть час свободного времени, можно использовать патчи под глаза (гелевые подушечки, помогающие избавиться от отеков и темных кругов).

Снимать маски лучше теплой водой, но можно и тоником. Затем промокните полотенцем и далее послойно наносите свои уходовые средства: сыворотку, дневной или ночной крем. Всегда наносите крем в малых дозах похлопывающими движениями подушечек пальцев. Не растягивайте коллагеновую сетку! Этот способ дает коже дышать и впитывать все полезные вещества.

Эти правила, к которым обязательно нужно привыкнуть в возрасте 30+ — основа ухода за собой. Они будут служить вам и в 40-50 лет, только нужно будет добавить к ним профессиональные процедуры.

Конечно, кроме домашнего ухода вы вольны с 30 лет использовать салонные аппаратные методики. Общих рекомендаций не существует, я определяю план действий только после тщательного осмотра на консультации.

Как насчет радикальных мер?

После 30 лет, помимо мезотерапии или гиалуроновой кислоты, может потребоваться и ботокс. Расскажу о своем опыте. Первый ботокс я ввела в 33 года для профилактики появления мимических морщин на лбу. Каждый случай уникален, и сказать точно, кому что необходимо, можно только после личной консультации. Но главное правило — в этом возрасте все препараты вводятся в микродозах.

Ботокс в возрасте 30+ я обязательно советую девушкам, которые страдают гипергидрозом. Он помогает на 8-12 месяцев забыть о повышенном потоотделении в подмышечной зоне и не стыдиться некрасивых мокрых пятен на шелковых и кашемировых вещах.

Набивший оскомину вопрос о губах. Скажу девушкам любого возраста, что гипертрофированные накачанные губы — это немодно, некрасиво, не признак стиля или богатства.

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В 30 лет для создания истинной красоты можно и нужно играть полутонами, нюансами.

Если у вас нет клинических показаний, то в возрасте «чуть за 30» делать пластическую операцию — это полное безумие! Даже в 45 лет я не буду всем ее рекомендовать. Сейчас многие проблемы преждевременного старения кожи, гравитации, кожных заломов и так далее можно решить с помощью контурной пластики и аппаратных методик. Но опять же — все очень индивидуально!

Сохранить молодость на будущее

Хочу рассказать о совершенно невероятной технологии, которая позволит вам позаботиться о себе в будущем. Это выращивание фибробластов из собственной кожи. На профессиональном языке она называется SPRS.

Процедура дорогая, но творит чудеса! У пациентки за ухом берут микроскопический кусочек ткани, из которой выращивают кожные фибробласты. Затем их замораживают и хранят в специальном медицинском банке с тем, чтобы в 40-50-60 лет ввести этой же пациентке. В результате происходит регенерация остальных клеток и структур, кожа молодеет, уходят возрастные морщины. Понимаю, что в 30 лет не хочется думать о проблемах, которые придут в 60. Но если вы найдете время и финансовую возможность заморозить клетки, то поверьте, пройдет время, и через 20-30 лет вы вспомните мои слова.

Косметика хорошая и разная

Что касается брендов, прекрасная косметика у японцев. Особенно я люблю фирму ANDS. Ампульные средства, сыворотки, маски, кремы — смело могу рекомендовать вам бренд «Сисметика». Их косметика изготавливается на основе кремния и в обычном домашнем уходе показывает заметный результат. Также мне нравится ампульная косметика BRUNO VASSARI, в последнее время она прекрасно себя зарекомендовала. Могу также посоветовать использовать дома органическую косметику разных фирм: Weleda, Dr.Houshka, Natura Siberica, Dr.Scheller, Acure Organics, Andalou Naturals, Melvita. В любом случае нужно обязательно смотреть на состав крема, надо покупать средства, в составе которых отсутствуют минеральные масла (mineral oil) и силиконы (silicone, dimethicone, cуclomethicone и другие).

Подведем итог. Что основное в уходе за собой дома, начиная с 30 лет? Это системность. Ежедневные простые уходовые процедуры, тщательное аккуратное нанесение правильно подобранных средств. Каких именно — решается индивидуально. Главный секрет — высокий уровень уважения к себе и желание в любом возрасте быть счастливой, молодой и красивой!