Не совершай ошибку: как использовать энзимную пудру без вреда для микробиома

Энзимная пудра представляет собой мелкодисперсный порошок, который при контакте с водой превращается в нежную пенку. В основе ее формулы – растительные ферменты (чаще всего – папаин из папайи, бромелайн из ананаса, лизоцим из белка или ферменты из злаков), которые мягко растворяют омертвевшие клетки и кожный жир. Это не механическое скрабирование, а химическое, но очень деликатное воздействие, поэтому такой тип очищения подходит даже для проблемной и чувствительной кожи.

Ошибка 1: использование вместо геля для умывания

Несмотря на то, что энзимная пудра действительно является очищающим средством, она служит вторым этапом очищения и не заменяет гель или пенку. Перед пудрой важно предварительно снять макияж и санскрин гидрофильным маслом или мицеллярной водой. Ведь пудра не способна очистить кожу от слоя косметических продуктов, энзимы правильно работают только на чистом эпидермисе.





Ошибка 2: механическое скрабирование пудрой

На первый взгляд пудра кажется деликатной альтернативой скраба. Поэтому многие люди наносят на чуть влажную кожу сухой порошок и начинают тереть, надеясь, что абразивные свойства пудры помогут в отшелушивании. Это ошибка, способная навредить микробиому!

Косметические химики создали продукт для другого использования: нужно насыпать на ладонь примерно половину чайной ложки пудры, добавить немного воды, растереть между ладонями до образования пенки и легкими массажными движениями нанести на лицо.

Ошибка 3: применение в качестве маски

Энзимы – активные вещества, которые работают быстро. Глубокие комедоны и черные точки могут не уйти после первого применения пудры: для этого нужно систематичное использование средства. Не стоит держать энзимную пудру на коже дольше, чем указано на упаковке. Это не сделает эффект более выраженным. Большинство энзимных средств надо держать не дольше минуты, затем умываться большим количеством теплой воды, пока кожа не станет полностью чистой и гладкой.

Ошибка 4: использование каждый день

Для начала используйте энзимную пудру 1–2 раза в неделю. Если кожа чувствительная или сухая, может быть достаточно 1 раза в 10–14 дней. Со временем, если кожа хорошо реагирует, можно увеличить частоту пудровых умываний до 3 раз в неделю, но не ежедневно, чтобы не переусердствовать с отшелушиванием и не нарушить микробиом.





Косметологи рекомендуют пользоваться следующим лайфхаком: умываться с пудрой в те дни, когда вы используете маску для глубокого воздействия. После энзимного отшелушивания активные компоненты маски (для лифтинга, сужения пор или увлажнения) подействуют эффективнее.

Ошибка 5: смешивание с другими средствами

Сухая порошковая текстура пудры побуждает на эксперименты: в Сети найдется немало рецептов, как смешать пудру с гелем для умывания, шампунем и очищающей маской. Косметические химики просят этого не делать: понять, как будут взаимодействовать два разных продукта, можно только в лаборатории. Некоторые компоненты при объединении могут вызвать аллергию, поэтому не стоит смешивать пудру с другими средствами. Лучше сразу выбирать самодостаточный продукт, ориентируясь на потребности своей кожи.



