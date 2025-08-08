Успеть попробовать за август: 5 самых актуальных причесок лета 2025

Небрежный пучок

Прическа, которая лучше всего получается, когда совсем не стараешься, сейчас на пике популярности.

Фокус в том, чтобы сделать небрежность продуманной и сексуальной: а для этого придется потратить немного времени. Стилисты рекомендуют делать такую укладку на чистые волосы, объемные у корней. Нанести на пряди текстурирующее средство, затем собрать пучок из высокого хвоста на макушке, оставив свободными прядки у лица.





Хвост с косой

Гибридную прическу, сочетающую высокий хвост и несколько косичек, авторитетные модные издания назвали одной из самых трендовых в августе.





Главная особенность такой прически – сочетание заплетенных прядей в хвосте с незаплетенными, создающее воздушность и легкую небрежность.





Пляжные волны

Укладка, которая из года в год популярна летом, – beach waves, или пляжные волны. Она за считанные минуты делается при помощи солевого текстурирующего спрея – особенно на пористых, слегка вьющихся волосах. С прямыми прядями придется повозиться чуть дольше: их можно уложить на плойку, завив по длине в разных направлениях и оставляя нетронутыми концы.

Цветочные заколки

Любая прическа становится актуальной, если украсить ее... цветком! Крупные и мелкие, пластиковые и тканевые – цветочные заколки всех разновидностей – настоящий маст-хев для всех, кто следит за трендами.

Особенно удобна заколка с цветком в виде краба: с ней можно придумать много простых укладок на каждый день.

Где бы вы ни находились, на море, даче или в городе, цветок в волосах делает образ более мягким и романтичным.

Стрижка-бабочка

Если вы не любите собирать волосы, имеет смысл попробовать самую модную стрижку в стиле Бейонсе и Селены Гомес – бабочку (butterfly haircut). Однако предупреждаем на берегу: такая прическа лучше подойдет для густых волос, тонкие от нее лишь потеряют в объеме.

Стрижка с красивым названием "Бабочка" – очередная вариация на тему знаменитого каскада и лесенки: это многослойная прическа, которая должна украсить распущенные волосы. Но она требует тщательной укладки, это вариант не для ленивых.



