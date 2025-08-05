Грибной сезон: зачем нужны грибы в косметике?

Полезные свойства экстрактов грибов начали активно изучаться и применяться в косметологии относительно недавно, примерно в конце прошлого века. Однако некоторые культуры знали про целебные качества грибов задолго до этого. Например, древние китайские врачи применяли рейши и шиитаке для лечения различных заболеваний и поддержания здоровья кожи.





Современная наука обратила внимание на биологически активные соединения грибов благодаря исследованиям японских ученых, начатым в прошлом столетии. Первым успешным "грибным" экспериментом известен японский бренд Menard, выпустивший косметику с грибами рейши в 1980-х.

Прошло немало лет, прежде чем мода на грибы вновь захлестнула бьюти-сферу: начиная с 2020-го многие ведущие производители косметики включили различные грибные экстракты в свои формулы, используя современные технологии переработки сырья для извлечения активных компонентов.





Какие экстракты грибов используют в косметике?

Исследования показали, что грибы – это ценный природный актив, который значительно повышает эффективность косметики. Известно, что экстракт грибов шиитаке улучшает тон кожи, уменьшает пигментацию, повышает сопротивляемость вредному воздействию ультрафиолета. Белый трюфель помогает естественному обновлению кожи, содержит витамин С, аминокислоты, обладает выраженным антиоксидантным эффектом.





Еще один мощный природный антиоксидант – гриб Чага. Доказано, что он улучшает регенерацию тканей и борется с признаками старения. Кроме того, он помогает восстановить микробиом кожи, уменьшает воспаления и налаживает работу сальных желез, поэтому его часто добавляют не только в кремы и сыворотки, но и в средства из очищающих линеек.





Экстракт рейши укрепляет иммунитет кожи, увлажняет, уменьшает воспаление, часто применяется в антивозрастной и противовоспалительной косметике. Гриб кордицепс – ценный компонент, который повышает выработку коллагена, защищает от свободных радикалов, борется с обезвоженностью кожи. Экстракт майтаке стимулирует клеточный метаболизм, обладает омолаживающим эффектом, применяется в антиэйдж-линейках и в лечебной косметике для проблемной кожи.





Главный актив

Есть бренды, которые сделали экстракты грибов ключевыми ингредиентами и своей визитной карточкой – например, белый трюфель входит во все средства d'Alba в виде запатентованного компонента Trufferol™. В уходе другого бренда – bhab – главным компонентом является экстракт гриба чаги, полученный методом холодного настаивания и подвергшийся процессу ферментации, запатентованный как Slowchaga™.





Полезными свойствами грибов давно интересуются не только корейские и японские лаборатории, но и европейские. Средства с грибными экстрактами уже представлены у французских, немецких, российских брендов. Без сомнений, в ближайшем будущем их будет становиться только больше.