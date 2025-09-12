История бренда Payot: как Надя Пайо изменила подход к бьюти-рутине

Дух бунтарства жил в Наде с самого детства. Родившись в обеспеченной одесской семье в 1887 году, она не стала мириться с судьбой, уготованной женщинам ее круга. В то время двери медицинских вузов в Российской империи для них были наглухо закрыты. Но разве это могло остановить ту, чье имя станет символом бьюти-революции? Юная Надя собрала волю в кулак и отправилась покорять Швейцарию – единственную страну, где ее мечта стать врачом могла осуществиться.

Большие путешествия

Девушка получила медицинское образование в университете Лозанны и стала одной из первых женщин-врачей в мире. В скором времени судьба свела ее с молодым инженером Эдмоном Пайо, в которого она влюбилась без памяти. Выйдя замуж, Надя взяла фамилию мужа – Пайо (буква "t" не читается), которую в дальнейшем прославила на весь мир.





По долгу службы мужа Надя и Эдмон часто переезжали: некоторое время они жили в Буэнос-Айресе, где Надя лечила людей в глухих поселениях абсолютно бесплатно, а затем в Нью-Йорке, где она впервые увидела институты красоты и поняла: уход за кожей – это та же медицина, просто под другим соусом. И наконец пара обосновалась в Париже, где в 1920 году родился бренд Payot.

Модные ингредиенты

То, что творила Надя Пайо в своей парижской лаборатории, было похоже на магию. В моду вошли экстракты животного происхождения: плацента, гормоны, вытяжки из куриных эмбрионов. Считалось, что они способны подарить коже вторую молодость. Payot одними из первых выпустили Crème Embryonnaire – крем с экстрактом куриного эмбриона. А в 1948 году — Crème Règènoderm, настоящий инновационный коктейль из витаминов, гормонов и эмбриональных экстрактов. Это было дико? Возможно. Эффективно? Клиентки были в восторге!

От кремов до фейсфитнеса

Надя Пайо всегда развивалась в разных направлениях, интересовалась смежными науками и никогда не останавливалась на достигнутом. Однажды она познакомилась с великой балериной Анной Павловой: как гласит легенда, они встретились в нью-йоркском отеле. Надя обратила внимание на то, что тело балерины идеально подтянутое, а лицо – уставшее, почти изможденное. "Ты же тренируешь тело – почему бы не тренировать лицо?" – подумала Надя. Так родилась ее идея гимнастики для лица, которую она назвала системой "42 движения". Это стало трамплином для первого салона красоты Payot на парижской улице Кастильон. Клиентки выстраивались в очередь не только за кремами, но и за сеансами фейсфитнеса от самой мадам Пайо.

Кроме того, Пайо ввела в моду диагностику кожи до подбора ухода. Раньше крем покупали, как платье – потому что понравился флакон или запах. Надя первой заговорила о том, что коже нужен индивидуальный подход. В ее салоне каждая клиентка проходила настоящий осмотр с определением типа кожи, анализом проблем и подбором средств под конкретные нужды, а не под настроение.

Война и мир

Во время второй мировой войны косметическому бизнесу пришлось несладко. Париж оккупирован, связь с другими странами прервана, сырье для косметики достать почти невозможно. Казалось бы, какая уж тут красота? Но салон Payot не закрылся ни на один день. Женщины продолжали приходить сюда – чтобы почувствовать себя не выживающими, а прекрасными. Чтобы на несколько минут забыть о войне. Надя это понимала как никто другой.

После войны она сделала то, что до нее не делал никто: открыла школу для косметологов. Но учила там не только анатомии и техникам массажа. Главный предмет – психология. Ее ученицы должны были уметь чувствовать клиентку, создавать атмосферу доверия и заботы. Надя говорила: "Красота начинается с души. Если душа в порядке, и кожа ответит благодарностью".

Пальма первенства

Надя одной из первых заговорила о том, что мы сегодня называем бьюти-рутиной. Ее изобретения были новаторскими: например, она первой создала тонирующее средство с уходовыми свойствами, выпустила помаду с экстрактом зародышей пшеницы (прототип современных питательных бальзамов), придумала невесомую пудру в 14 оттенках – и это в 1950-е!





Осознанный уход

После смерти Эдмона, с которым Надя уже была в разводе, но который по-прежнему оставался директором бренда, она продала Payot и вернулась туда, откуда началась ее профессиональная история – в Швейцарию. Здесь она стала вести размеренную жизнь – занималась садом, иногда читала лекции об уходе за кожей и делилась накопленным опытом с миром.

Надя Пайо не изобрела крем. Она сделала нечто большее – создала философию осознанного ухода. Благодаря ей мы сегодня наносим сыворотку как заветный эликсир, делаем массаж лица как медитацию и выбираем средства не по рекламе, а по составу. Она научила нас главному: бьюти-рутина – это не про исправление недостатков. Это про то, чтобы уделить себе 10 минут утром и вечером и сказать: "Ты прекрасна, и я забочусь о тебе".