Тыквенный спас: домашние рецепты и косметика с тыквой

Почему тыква – идеальный осенний ингредиент?

Присмотритесь к тыкве повнимательнее. Ее яркий цвет – не просто декоративное свойство. Это признак высокого содержания бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А: именно его мы так любим в антивозрастных сыворотках. В тыкве он представлен в своей природной, легкоусвояемой форме.





Но главное богатство тыквы – энзимы. Эти ферменты работают как натуральные эксфолианты, но, в отличие от механических скрабов, делают это очень бережно. Вместо того, чтобы агрессивно отшелушивать кожу, тыквенные энзимы растворяют омертвевшие клетки, оставляя после себя гладкую, сияющую кожу без малейшего раздражения.

Бьюти-лаборатория на кухне: 3 эффективных рецепта с тыквой

В отличие от промышленной косметики, где активные компоненты проходят многократную обработку, свежая тыква сохраняет свои природные свойства в полной мере. Домашние рецепты из тыквы особенно актуальны в период сезонной адаптации кожи, когда ей требуется дополнительное увлажнение и обновление.

Маска из запеченной тыквы

Что понадобится 1 ст. л. запеченной тыквы, 1 ч. л. меда. Как приготовить Смешайте компоненты до однородной массы. Эффект будет лучше, если маску предварительно немного подогреть на водяной бане. Как использовать Нанесите маску на очищенную кожу лица. Оставьте на 15 минут, смойте теплой водой, – и вы почувствуете, как кожа напитывается влагой и буквально светится изнутри.

Тыквенная маска от пигментации

Что понадобится 1 ст. л. свежего тыквенного пюре, 1 ст. л. натурального йогурта, 2-3 капли апельсинового сока Как приготовить Смешайте компоненты до однородной массы. Если кожа чувствительная, то сок лучше не использовать. Как использовать Нанесите на очищенную кожу лица на 15-20 минут, смойте теплой водой. Эта маска мягко осветляет пигментные пятна и сужает поры: идеальное решение для осени, когда кожа устала от стрессов и нуждается в восстановлении.

Тыквенная маска против выпадения волос

Что понадобится 4 ст. л. пюре из запеченной тыквы, 1 ч. л. свежего тертого имбиря (пропускаем этот шаг, если кожа головы чувствительная), 5 капель эфирного масла розмарина, 1 яичный желток. Как приготовить Тыкву запеките в духовке до мягкости, разомните в однородное пюре. Добавьте тертый имбирь и желток. Тщательно перемешайте, в конце добавьте эфирное масло розмарина. Как использовать Разделите волосы на проборы. Нанесите маску на кожу головы массажными движениями. Утеплите полиэтиленовой шапочкой и полотенцем. Оставьте на 40-60 минут, затем тщательно смойте мягким шампунем. Имбирь и розмарин стимулируют кровообращение, пробуждая спящие фолликулы, тыква насыщает волосяные луковицы витаминами А и С, а желток предотвращает ломкость.

А что насчет готовой косметики?

Крупные бренды давно обратили внимание на скромную тыкву. Особенно часто косметические химики используют ее энзимы: их добавляют в средства для умывания, маски, тоники. И, конечно, на их основе часто делают деликатные энзимные пудры для очищения кожи.

Экстракт тыквы – ценный компонент косметических масок. Если домашние бьюти-рецепты не для вас, есть смысл попробовать готовые маски с этим осенним овощем. Как правило, их действие направлено на улучшение цвета лица, борьбу с гиперпигментацией, увлажнение и антиоксидантную защиту.



