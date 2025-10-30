Чем хорош новый фен Dreame Pilot и почему его называют "умным"?

Pilot от Dreame – новый инновационный фен со множеством ИИ-функций, благодаря которым можно подобрать индивидуальный и бережный подход к каждой прическе. Мощность новинки – внушительные 150 000 об/мин, скорость воздушного потока доходит до 70 м/с.

Технология AI Smart Temperature Protection контролирует температуру в режиме реального времени: высокочастотный термистор NTC измеряет ее 500 раз в секунду и мгновенно корректирует уровень нагрева, предотвращая перегрев и обеспечивая безопасную, эффективную и стабильную сушку для гладких и ухоженных волос.





Фирменное приложение позволяет сохранять индивидуальные настройки (можно создать до трех профилей), настраивать температуру и скорость и даже получать персональные рекомендации. В комплекте идут четыре насадки, фен умеет распознавать их и включать соответствующие настройки. Dreame Pilot – это умная забота о вашей прическе.