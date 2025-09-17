День бамбука: чем полезно это растение для вашей красоты?

18 сентября во всем мире отмечается День бамбука — растения, растущего со скоростью до 1 метра в сутки. Рассказываем, почему его обожают азиатские красавицы и чем полезен уход с бамбуком.

Пока вы читаете этот текст, где-то в Азии подрастает новый побег бамбука. Но его сила – не только в скорости роста, а еще и в уникальном составе, который делает его ценным ингредиентом в косметике. Бамбуковый кремний стимулирует выработку коллагена и эластина, действуя как натуральный лифтинг без инъекций. Антиоксиданты борются со свободными радикалами, предотвращая преждевременное старение. Натуральные сахара – увлажняют кожу, создавая эффект внутреннего свечения. Минералы (калий, кальций, кремний) – укрепляют кожный барьер и повышают тонус.

Фото: freepik.com

Ценные свойства

Бамбук – одно из самых неприхотливых растений на планете: оно растет без участия человека, не требуя химических обработок и удобрений, поэтому в косметику с этим компонентом не попадает пестицидов и прочей химии. Бамбуковый экстракт способен удерживать влагу даже эффективнее, чем гиалуроновая кислота, а также успокаивать кожу и снимать воспаления. Его часто добавляют в увлажняющие маски, кремы, сыворотки.

Фото: архивы пресс-служб. Очищающая глиняная маска с бамбуковым углем Bamboo Clay Mask, Mixit; Увлажняющая маска Bamboo Waterlock, Erborian; Успокаивающая маска Bamboo Cica Bomb, Medi-Peel; Ультраувлажняющая гель-маска с бамбуком, 23.5°N; Увлажняющая тканевая маска Bamboo, Orjena

Масло бамбука, как и бамбуковый уголь, – натуральный абсорбент. Оно впитывает излишки себума, не пересушивая кожу. Уголь идеален для жирной и проблемной кожи. Он бережно матирует, сужает поры и снижает активность сальных желез, обладает антибактериальным эффектом, подходит для борьбы с воспалениями и профилактики высыпаний, поэтому его часто добавляют в себорегулирующие средства для жирной и проблемной кожи. Шампуни и маски с соком и экстрактом бамбука укрепляют волосы от корней, делая их плотными и блестящими, ускоряя их рост.

Фото: архивы пресс-служб. Пенка-детокс для умывания Shokubutsu с бамбуком, LION; Пилинг для кожи головы FULL FORCE with bamboo extract, Ollin Professional; Мягкая тканевая балансирующая маска с бамбуковым углем, сужающая и очищающая поры Black Sheep, DARLING*; Скраб для лица с углем BLACK REFINE, Aravia Laboratories; Мицеллярная вода для снятия макияжа Matcha tea & Bamboo, ECOLATIER

Кому стоит быть осторожнее?

Экстракт и масло бамбука практически не имеют противопоказаний, подходят для всех типов кожи, включая обезвоженную и чувствительную. А вот с бамбуковым углем стоит быть осторожнее: он может оказаться слишком агрессивным для тонкой кожи, склонной к покраснениям и дерматитам. Угольные средства – отличный способ детокса для жирной, плотной кожи. Если же у вас комбинированный тип эпидермиса, то ищите формулы с увлажняющими компонентами, которые балансируют действие угля, – например, с гиалуроновой кислотой, пантенолом или алоэ.

Фото: freepik.com

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

