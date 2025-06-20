Масло для загара: как использовать, чтобы не обгореть

1. Это не база.

Масло для загара – это не базовое солнцезащитное средство. Его целесообразно использовать только в том случае, если вы хотите загореть. Масло создает тонкую пленку на поверхности кожи, преломляющую солнечные лучи и усиливающую их воздействие на меланоциты – клетки, вырабатывающие пигмент меланин. Благодаря увлажняющим и смягчающим свойствам масло разглаживает кожу и позволяет загару ложиться более равномерно.

2. Предварительная подготовка очень важна.

Для того чтобы загар был ровным, к солнечным ваннам нужно готовиться заранее. Перед поездкой на море сделайте несколько отшелушивающих процедур для тела: идеально – с интервалом через день помассировать кожу скрабом во время принятия ванны или душа. После скраба наносите питательный крем: увлажненная кожа без ороговевших клеток загорит красиво и без пятен.

3. Всему свое время.

Не торопитесь использовать масло для загара, как только приехали в отпуск. Коже нужно время, чтобы адаптироваться к климату и активному солнцу. В первые дни на пляже пользуйтесь солнцезащитным кремом или спреем с высоким SPF, и только дня через три можно наносить масло.





4. Изучайте состав масла.

Выбирая масло для загара, обращайте внимание на состав. Ищите средства с натуральными маслами, такими как масло помадного дерева, кокосовое, авокадо или подсолнечное. Дополнительный плюс, если в формуле есть растительные экстракты, имеющие антиоксидантное действие, – например, экстракт водорослей, какао-бобов, календулы, розмарина, а также витамин Е.

Между тем, продуктов с минеральным маслом лучше избегать: они могут закупоривать поры.





5. Достаточно защиты?

Есть масла для загара с солнцезащитными фильтрами, а есть – совсем без них. При выборе средства обращайте внимание на SPF. Если его уровень низкий, это не проблема: можно использовать базовый санскрин, дать ему впитаться в течение 10 минут, затем поверх нанести масло для загара. Для масел с фактором 30-50 предварительного нанесения солнцезащиты не требуется.

Что касается использования чистых натуральных масел для загара – например, кокосового, – то нужно быть осторожнее: с ними легко обгореть, поэтому обязательно предварительно наносить солнцезащиту. К тому же они имеют более липкую текстуру и не так комфортно ощущаются на коже, как специальные косметические масла для загара.