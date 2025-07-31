Почему волосы портятся летом? Советы по защите локонов от солнца

Вы, наверное, замечали, что к концу летнего сезона волосы становятся более ломкими, их цвет теряет интенсивность (особенно это заметно у окрашенных прядей), появляется больше секущихся кончиков? Это не редкая история, ведь защищая кожу от солнца, мы часто забываем про защиту для шевелюры. К счастью, никогда не поздно это исправить – особенно, если пляжный отдых еще ждет вас впереди!





Дело в шляпе

Ничто не защитит ваши волосы лучше головного убора. Если широкополая шляпа для вас – исключительно пляжный аксессуар, который не кажется уместным в городе, попробуйте примерить разные модели вместе с основными повседневными образами, чтобы выбрать ту, что гармонично сочетается с вашим стилем. Не получается подружиться со шляпами? Попробуйте бейсболки или модные платки, которыми можно не просто прикрыть волосы, но и украсить прическу, особенно если вы носите высокие пучки, мальвину или хвосты.

Выбираем фильтр

Подобно солнцезащитным кремам для кожи, существуют средства с УФ-фильтрами для волос. Самый популярный и удобный формат – в форме спрея: он не утяжеляет локоны, легко наносится. Его нужно распылять за полчаса до выхода на улицу и обновлять после купания.





Спреи – самый популярный, но не единственный формат защиты от солнца для волос. Есть несмываемые кондиционеры, молочко и кремы с UV-фильтрами: помимо защитного действия, они обеспечивают дополнительное увлажнение, идеально подходят для сухих и поврежденных волос. Некоторые SPF-средства для тела (как правило, в формате масла) также могут использоваться для локонов. Это очень удобно для того, чтобы сэкономить место в чемодане во время путешествия – не придется брать с собой дополнительный флакон.





Как по маслу

Некоторые натуральные масла (например, кокосовое, масло ши, масло зародышей пшеницы) обладают естественными солнцезащитными свойствами, но их фактор защиты значительно ниже, чем у специально разработанных средств. Их можно использовать в дополнительном уходе, но возлагать на них большие надежды и наносить в качестве основного санскрина для волос не стоит.





В то время как натуральные масла могут сильно жирнить волосы, готовые масляные комплексы впитываются быстро и улучшают состояние волос по длине. Такие масла также часто обладают термозащитными и солнцезащитными свойствами: ищите соответствующую надпись на упаковке.

Избегайте агрессивных процедур

Отложите окрашивание, химическую завивку и выпрямление волос на осенний сезон. Летом лучше отдать предпочтение щадящим методам укладки и восстанавливающим процедурам – маскам, обертыванию для локонов. После купания в морской воде или в бассейне сразу ополаскивайте пряди проточной водой из душа и наносите защиту. Тогда локоны будут блестящими и красивыми, несмотря на воздействие агрессивных факторов.



