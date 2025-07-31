Почему волосы портятся летом? Советы по защите локонов от солнца

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Ультрафиолетовые лучи могут высушивать локоны, делать их ломкими и тусклыми, поэтому защита волос от солнца в теплое время года так же важна, как и защита кожи...

Вы, наверное, замечали, что к концу летнего сезона волосы становятся более ломкими, их цвет теряет интенсивность (особенно это заметно у окрашенных прядей), появляется больше секущихся кончиков? Это не редкая история, ведь защищая кожу от солнца, мы часто забываем про защиту для шевелюры. К счастью, никогда не поздно это исправить – особенно, если пляжный отдых еще ждет вас впереди!

Фото: freepik.com

Дело в шляпе

Ничто не защитит ваши волосы лучше головного убора. Если широкополая шляпа для вас – исключительно пляжный аксессуар, который не кажется уместным в городе, попробуйте примерить разные модели вместе с основными повседневными образами, чтобы выбрать ту, что гармонично сочетается с вашим стилем. Не получается подружиться со шляпами? Попробуйте бейсболки или модные платки, которыми можно не просто прикрыть волосы, но и украсить прическу, особенно если вы носите высокие пучки, мальвину или хвосты.

Фото: freepik.com

Выбираем фильтр

Подобно солнцезащитным кремам для кожи, существуют средства с УФ-фильтрами для волос. Самый популярный и удобный формат – в форме спрея: он не утяжеляет локоны, легко наносится. Его нужно распылять за полчаса до выхода на улицу и обновлять после купания.


Фото: архивы пресс-служб. Спрей-защита от солнца для всех типов волос CUREX SUNFLOWER, Estel; Спрей для восстановления и защиты волос от солнца Caldaro, Impression Professional; Солнцезащитный спрей для кожи головы и волос SPF 30 Scalp Protection, Calypso; SU солнцезащитное молочко, Davines

Спреи – самый популярный, но не единственный формат защиты от солнца для волос. Есть несмываемые кондиционеры, молочко и кремы с UV-фильтрами: помимо защитного действия, они обеспечивают дополнительное увлажнение, идеально подходят для сухих и поврежденных волос. Некоторые SPF-средства для тела (как правило, в формате масла) также могут использоваться для локонов. Это очень удобно для того, чтобы сэкономить место в чемодане во время путешествия – не придется брать с собой дополнительный флакон.

Фото: архивы пресс-служб. Солнцезащитное масло для тела и волос SPF 30 Huile Solaire Embellisante, Clarins; Сухое масло для тела и волос SPF30 Bariesun dry oil, Uriage; Крем-спрей для волос несмываемый, HELDI; Солнцезащитная вода-спрей для лица, тела и волос Vinosun Very High Protection Water SPF50, Caudalie

Как по маслу

Некоторые натуральные масла (например, кокосовое, масло ши, масло зародышей пшеницы) обладают естественными солнцезащитными свойствами, но их фактор защиты значительно ниже, чем у специально разработанных средств. Их можно использовать в дополнительном уходе, но возлагать на них большие надежды и наносить в качестве основного санскрина для волос не стоит.

Фото: freepik.com

В то время как натуральные масла могут сильно жирнить волосы, готовые масляные комплексы впитываются быстро и улучшают состояние волос по длине. Такие масла также часто обладают термозащитными и солнцезащитными свойствами: ищите соответствующую надпись на упаковке.

Избегайте агрессивных процедур

Отложите окрашивание, химическую завивку и выпрямление волос на осенний сезон. Летом лучше отдать предпочтение щадящим методам укладки и восстанавливающим процедурам – маскам, обертыванию для локонов. После купания в морской воде или в бассейне сразу ополаскивайте пряди проточной водой из душа и наносите защиту. Тогда локоны будут блестящими и красивыми, несмотря на воздействие агрессивных факторов.

Фото: freepik.com

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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