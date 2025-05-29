Тонер VS тоник для лица: что важнее и есть ли разница

На этапе очищения

Тоник для лица – это завершающий этап очищения кожи, без которого невозможно представить эффективную бьюти-рутину. Во время умывания нарушается pH-баланс эпидермиса, и если не восстанавливать его показатели при помощи тонизирования, это рано или поздно приведет к нарушению микробиома. Кроме того, попадая на щелочную среду сразу после умывания, сыворотка и крем не подействуют в полную силу.





Помимо восстановления кислотности кожи, тоник завершает процедуру очищения, удаляя то, что не смылось водой и пенкой, и готовит кожу к этапу увлажнения. За счет содержания активных компонентов и растительных экстрактов, тоник может увлажнять, регулировать выработку себума, осветлять и отшелушивать, успокаивать кожу.





На этапе увлажнения

Тонеры для лица придумали в Азии, где многоступенчатый уход считается основой здоровья и красоты кожи. В отличие от тоников, тонеры относятся не к этапу очищения, а к начальной ступени увлажнения. Поэтому ничто не мешает последовательно использовать тоник и тонер в уходе: после очищения тонизировать кожу, затем наносить тонер прихлопывающими движениями подушечек пальцев, далее переходить к сыворотке и крему.

Есть мнение, что на предварительно увлажненную кожу лучше ложится последующий уход: тонер может стать первой ступенькой увлажнения, помогающей веществам лучше работать и глубже проникать в эпидермис. Текстура тонера, как правило, немного гуще, чем у тоника, – больше напоминает сыворотку или эссенцию. Наносить его нужно не на ватный диск, а сразу на кожу, поэтому некоторые тонеры оснащены дозатором-распылителем.

Формула успеха

Поскольку у тоника и тонера разные задачи, то и формулы этих средств обычно отличаются друг от друга. В тонике больше компонентов для восстановления pH-баланса, а в тонере – более насыщенный состав с высокой концентрацией активных веществ. Для жирной и комбинированной кожи косметологи рекомендуют использовать тоники, для нормальной и обезвоженной – тоники и тонеры.





Тем не менее, если многоэтапность ухода – это не ваша история, из пары тоник и тонер лучше выбрать первый, потому что тонер вполне скомпенсирует сыворотка или эссенция. Выбирая средство, обращайте внимание на надписи на упаковке: многие тонеры уже адаптированы для европейского рынка и способны не только увлажнять, но и тонизировать кожу, совмещая в себе два важных этапа, которые помогут сделать последующий уход намного более эффективным.



