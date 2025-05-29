Лаймовый маникюр: модные дизайны ногтей в салатовых оттенках

На одной волне

Очень простой, но эффектный дизайн – сочетание двух оттенков лаймового – сочного и приглушенно-пастельного. При этом яркий оттенок наносится волной, которая делит ноготь напополам, поверх более светлого. С белыми платьями и строгими рубашками смотрится невероятно!

Усложненный дизайн с волной в салатовом цвете с добавлением черного и белого: часть ногтей покрыты матовым топом с черными вкраплениями, остальные оставлены однотонными глянцевыми.

В горошек

Горошек любой формы постепенно пробивается в список самых актуальных элементов дизайна ногтей: делается он просто, выглядит симпатично и добавляет ретро-настроение в общий образ.

В лаймовых оттенках интересно смотрится комбинация двух цветов – салатового и хвойного. На одной руке можно накрасить ногти лаймовым лаком с зелеными горошками, на другой – наоборот.

Цветочное настроение

Цветы на ногтях из года в год популярны летом, и в лаймовом маникюре они смотрятся очень органично.

Можно нарисовать цветы на одном или двух ногтях, а остальные оставить однотонными. Интересная идея – "припудренные" цветы, сначала нарисованные гель-лаком, а затем покрытые акриловой пудрой.

Симпатичный вариант – сочетание цветного френча в зеленой гамме и ногтей целиком, разрисованных цветами тех же оттенков.

Салатовый френч

Беспроигрышный вариант для лета, который понравится любительницам ярких лаков, – неоновый френч в лаймовом цвете.

Очень красиво смотрится неоновый салатовый в сочетании с французским маникюром, глазированной втиркой. Это вариант для тех, кто любит быть в центре внимания: такие ногти точно не останутся незамеченными!

Объемная работа

Модный дизайн, объединяющий сразу несколько трендов: объемные крупные цветы плюс необычное сочетание салатового и розового.

Сочный срез лайма, прорисованный прозрачным акрилом, – кропотливая работа, приятная визуально и тактильно. Но не стоит украшать цитрусами все ногти, достаточно выделить один или два.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи лаймового маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!