Лаймовый маникюр: модные дизайны ногтей в салатовых оттенках

Сочный лаймовый цвет красиво сочетается с летними образами и загорелой кожей, поэтому в ближайшее время будет одним из самых модных для маникюра.
На одной волне
Очень простой, но эффектный дизайн – сочетание двух оттенков лаймового – сочного и приглушенно-пастельного. При этом яркий оттенок наносится волной, которая делит ноготь напополам, поверх более светлого. С белыми платьями и строгими рубашками смотрится невероятно!
Усложненный дизайн с волной в салатовом цвете с добавлением черного и белого: часть ногтей покрыты матовым топом с черными вкраплениями, остальные оставлены однотонными глянцевыми.
В горошек
Горошек любой формы постепенно пробивается в список самых актуальных элементов дизайна ногтей: делается он просто, выглядит симпатично и добавляет ретро-настроение в общий образ.
В лаймовых оттенках интересно смотрится комбинация двух цветов – салатового и хвойного. На одной руке можно накрасить ногти лаймовым лаком с зелеными горошками, на другой – наоборот.
Цветочное настроение
Цветы на ногтях из года в год популярны летом, и в лаймовом маникюре они смотрятся очень органично.
Можно нарисовать цветы на одном или двух ногтях, а остальные оставить однотонными. Интересная идея – "припудренные" цветы, сначала нарисованные гель-лаком, а затем покрытые акриловой пудрой.
Симпатичный вариант – сочетание цветного френча в зеленой гамме и ногтей целиком, разрисованных цветами тех же оттенков.
Салатовый френч
Беспроигрышный вариант для лета, который понравится любительницам ярких лаков, – неоновый френч в лаймовом цвете.
Очень красиво смотрится неоновый салатовый в сочетании с французским маникюром, глазированной втиркой. Это вариант для тех, кто любит быть в центре внимания: такие ногти точно не останутся незамеченными!
Объемная работа
Модный дизайн, объединяющий сразу несколько трендов: объемные крупные цветы плюс необычное сочетание салатового и розового.
Сочный срез лайма, прорисованный прозрачным акрилом, – кропотливая работа, приятная визуально и тактильно. Но не стоит украшать цитрусами все ногти, достаточно выделить один или два.
Не забудьте сохранить понравившиеся идеи лаймового маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!